Testspiele am Samstag: Gundelfingen mit Ausrufezeichen

Am Samstagnachmittag standen in Bayern mehrere interessante Testspiele auf dem Programm. Der FC Gundelfingen setzte mit einem Sieg gegen den Regionalligisten Schwaben Augsburg ein Ausrufezeichen. Wacker Burghausen erarbeitete sich gegen einen robusten Gegner einen knappen, aber verdienten Erfolg. Richtig torreich wurde es dagegen bei den Würzburger Kickers und dem 1. FC Schweinfurt, die sich in Offensivlaune präsentierten und ihre Gegner regelrecht überrollten. Ein Nachmittag, der Lust auf die neue Saison macht.

Im Testspiel zwischen TSV Schwaben Augsburg und FC Gundelfingen setzte sich der Gast mit 4:2 durch. Bereits in der 4. Minute brachte Mehmet Ali Fidan die Gundelfinger in Führung. Samuel Seibold erhöhte in der 57. Minute auf 2:0, gefolgt von Fidan, der nur drei Minuten später sein zweites Tor erzielte. Mourice Ebeling sorgte in der 67. Minute für den ersten Treffer der Gastgeber. Marvin Meier stellte in der 72. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Rasmus Fackler-Stamm in der Nachspielzeit per Kopf auf 2:4 verkürzte.