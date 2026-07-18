Testspiele am Samstag: Ein Abbruch, Überraschungen und klare Siege

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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FC Hüttisheim – SSV Ehingen-Süd 2:2
Schiedsrichter: Özgür Tan (Neu-Ulm)
Tore: 1:0 Marco Hahn (5. Handelfmeter), 2:0 Robin Bosilj (22.), 2:1 Max Bachner (61.), 2:2 Simon Dilger (66.)
SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen 1:3
Tore: 0:1 Kilian Rapp (16.), 0:2 Fabian Gapp (30.), 0:3 Fabian Gapp (41.)
VfB Friedrichshafen – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:3
TSV Essingen – VfR Aalen 4:2
Schiedsrichter: Jochen Frey
Tore: 0:1 Sean Seitz (30.), 0:2 Dean Melo (36.), 1:2 Niklas Groiß (44.), 2:2 David Braig (45.+1), 3:2 Yusuf Coban (46.), 4:2 Yusuf Coban (52.)
SpVgg Neckarelz – FV Löchgau II 1:5
SV Waldhausen – TSV Essingen abg.
SV Vogt – FC Wangen 0:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Yannick Huber (45.)
VfB Eppingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 2:6
Tore: 0:1 Justin Keklik (13.), 0:2 Komninos Delkos (15.), 1:2 Dejan Tomic (34.), 2:2 Mattia Trianni (45.), 2:3 Fabio Carneiro de Carvalho (53.), 2:4 Mohamed Baroudi (56.), 2:5 Mustafa Uslu (68.), 2:6 Roman Timoshenko (81.)
TV Erkheim – SV Reinstetten 0:1
Tore: 0:1 Philipp Kolb (70.)
Sportfreunde Dorfmerkingen – TSV Crailsheim 3:0
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Steffen Kienle (42.), 2:0 Baris Acikgöz (63. Foulelfmeter), 3:0 Baris Acikgöz (64.)
TuS Ergenzingen – 1. CfR Pforzheim 1:0
Türkspor Neckarsulm – FC Union Heilbronn 3:1
Tore: 1:0 Mamadou Cellou Bah (26.), 1:1 Luciano Gruosso (37.), 2:1 Emirhan Bilgin (82.), 3:1 (89.)
FV Illertissen II – SG Sonnenhof Großaspach 1:2
Zuschauer: 50
TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Normannia Gmünd 6:5
Schiedsrichter: Leon Messerschmidt (Höchstädt)
Tore: 1:0 Philipp Schnell (5.), 2:0 Gregor Aumiller (18.), 2:1 Levin Steinle (20.), 2:2 Fabio Da Cruz Martins (33.), 2:3 Noah Frank (39.), 3:3 Christian Trocino (48.), 4:3 Philipp Schnell (55.), 5:3 Felix Wildegger (67.), 5:4 Noah Frank (68.), 5:5 Noah Frank (83.), 6:5 Paul Rott (87.)
VfB Friedrichshafen – SGV Heilbronn-Freiberg 1:0 n.V.
Tore: 1:0 Samuel Lindinger (60.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSG Backnang 1:2
Schiedsrichter: Steve Henriß
Tore: 0:1 Charalambos Parharidis (25.), 0:2 Fabijan Domic (50. Foulelfmeter), 1:2 Kevin Scherer (84.)
VfB Stuttgart – FSV Mainz 05 2:1
Tore: 0:1 Emma Junold (19.), 1:1 Nicole Billa (26.), 2:1 Katana Norman (56.)
SV Zimmern – FC 1932 Pfaffenweiler 0:4
VfL Sindelfingen Ladies – SV Stuttgarter Kickers 1:1
Tore: 1:0 Laura Seifert (54.), 1:1 Lilly Jansen (65.)
SG Sindringen/Ernsbach – SSV Schwäbisch Hall 2:3
Ludwigshafener SC – SGV Heilbronn-Freiberg 2:0
FSV Hollenbach – SV Darmstadt 98 (U21) II 1:1
Tore: 0:1 (6.), 1:1 Hannes Scherer (25. Foulelfmeter)
FV Spfr Neuhausen – FSV Waiblingen 0:3
TSG Öhringen – SV Stuttgarter Kickers 4:6
Tore: 1:0 Gbenga Daniel Adekoya (9.), 1:1 Luka Petkovic (31.), 1:2 Luka Petkovic (40.), 1:3 (45.+1 Eigentor), 2:3 Timur Herter (55.), 2:4 (57.), 3:4 Jann Baust (63.), 4:4 Gbenga Daniel Adekoya (78.), 4:5 (79.), 4:6 (81.)
TSGV Waldstetten – FV 08 Unterkochen 3:0
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 1:0 Jannik Kurfess (16.), 2:0 Nick Hafenrichter (37.), 3:0 Can-Luca Groiss (54.)
SKV Rutesheim – VfB Stuttgart 1:4
Schiedsrichter: Hannes Richter (Leonberg) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Robin Slawig (17.), 1:1 Jona Reichardt (30.), 1:2 Massimo Di Benedetto (67.), 1:3 Brayann Kenmoe (73.), 1:4 William Recupero (90.)
TSV Neu-Ulm – SGV Heilbronn-Freiberg II 2:0
FC Holzhausen – TSG Tübingen 1:3
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Patrick Schiffel (6.), 1:1 Henry Seeger (29.), 1:2 Manuel Kramm (49.), 1:3 Noah Dörre (61.)
SSV Reutlingen – TSV Oberensingen 4:0
Tore: 1:0 Denis Gudzevic (20.), 2:0 Denis Gudzevic (29.), 3:0 Jonas Vogler (45.), 4:0 Marcel Sökler (45.)
SC Durbachtal – FC Teningen 2:2
TSG 1899 Hoffenheim II – SG Sonnenhof Großaspach 0:2
Schiedsrichter: Dominik Wegert (Tauberbischofsheim)
Tore: 0:1 Marlon Faß (10.), 0:2 Lukas Stoppel (35.)
SV Vaihingen – SV Böblingen 1:1
SGM Schmeien/Sigmaringen – FV Germania Degerloch 6:4
FC Härtsfeld – Sportfreunde Dorfmerkingen II 0:1
Schiedsrichter: Erjon Hyseni
FC Radolfzell – SGM Deißlingen/Lauffen 3:1
1. FC Normannia Gmünd – VfB Stuttgart II 0:3
Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht (Erbstetten) - Zuschauer: 462
Tore: 0:1 Oliver Rölke (23.), 0:2 Jordan Majchrzak (39.), 0:3 Enis Redzepi (75.)
FC Wangen – SC Admira Dornbirn 3:1
Tore: 1:1 Simon Wetzel, 1:2 , 1:3 Daniel Wellmann
SGV Heilbronn-Freiberg – TSG 1899 Hoffenheim 0:3
Schiedsrichter: Marc-Philipp Eckermann - Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 Tim Lemperle (30.), 0:2 Mats Rots (48.), 0:3 Deniz Zeitler (76.)
TSV Riedlingen – TSG Upfingen 2:0
TSV Babenhausen – SC Türkgücü Ulm 4:2
BSV 07 Schwenningen – Spvgg 06 Trossingen 2:1
SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm 0:3
Stuttgarter Kickers – FC 08 Villingen 3:0
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen) - Zuschauer: 400
Tore: 1:0 David Stojak (2.), 2:0 Christian Mauersberger (41.), 3:0 Dejan Bozic (73.)
SSV Schwäbisch Hall II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 0:1
Schiedsrichter: Domenic Mayer
TV Pflugfelden – SG Hirschlanden / Heimerdingen abg.
FC Königsfeld – Türkischer SV Singen 3:2
FV Rot-Weiß Weiler – SV Maierhöfen/Grünenbach 8:0
Schiedsrichter: Roman Braukmann (Leutkirch)
Tore: 1:0 Niklas Wunsch, 2:0 Eric Schönherr, 3:0 Elias Günther, 4:0 Pirmin Fink, 5:0 Elias Günther, 6:0 Niklas Wunsch, 7:0 Michael Schmid, 8:0 Wassim Ghrab
ASV Botnang – Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:3
Tore: 0:1 Luka Bozic (24.), 0:2 Alessandro Pagano (50.), 0:3 Dan Constantinescu (55.), 1:3 Mirlind Kamberi (84.)
SV Tüngental – VfR Heilbronn 0:9
SV Ochsenhausen – FV Olympia Laupheim 1:3
Tore: 0:1 Hugo Höfner (21. Foulelfmeter), 1:1 Eryk Müller (23.), 1:2 Christoph Bek (27. Eigentor), 1:3 Brikeldo Dashi (66.)
Sport-Union Neckarsulm – FSV 08 Bietigheim-Bissingen II 7:3
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11.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - TSV Schmiden
11.00 Uhr - FC Grosselfingen - VfR Sulz
11.00 Uhr - TSV Bernhausen - SGM Dettingen/Glems
11.00 Uhr - SG Baustetten / Mietingen - FV Illertissen II
11.30 Uhr - FC Rot - SG HD-Kirchheim
12.00 Uhr - SG VfR Murrh. / SC Fornsbach / Kirchenkirn. - TSG Öhringen
12.00 Uhr - TSV Eschach - SV Denkingen 1969
12.00 Uhr - FC Stätzling - 1. FC Normannia Gmünd
12.30 Uhr - VfL Sindelfingen - SV Croatia Reutlingen
13.00 Uhr - FC Zuzenhausen II - VfR Mannheim
13.00 Uhr - TSV Berg - SGV Heilbronn-Freiberg
14.00 Uhr - SSV Aalen - TSV Gaildorf
14.00 Uhr - TSV Bad Boll - SV Fellbach
14.00 Uhr - VfL Pfullingen - SV Böblingen
14.00 Uhr - SV Niederschopfheim - Bahlinger SC
14.00 Uhr - SV Deckenpfronn - Sportfreunde Gechingen
14.00 Uhr - SV Althengstett - TSV Heimerdingen 1910
14.30 Uhr - TSG Balingen - VfB Stuttgart
14.30 Uhr - FSV Schwaigern - SV Germania Bietigheim
14.45 Uhr - VfB Bühl - SV Oberachern
15.00 Uhr - TSV Hildrizhausen - SpVgg Holzgerlingen
15.00 Uhr - SSV Ulm 1846 - FC Bayern München II
15.00 Uhr - SV Stuttgarter Kickers - SGV Heilbronn-Freiberg
15.00 Uhr - TSV Nellmersbach - TV Oeffingen
15.00 Uhr - FC 07 Furtwangen - SV Seedorf
15.00 Uhr - SV Fellbach - SG Schorndorf
15.30 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - AC Catania Kirchheim
15.30 Uhr - SG Empfingen - Young Boys Reutlingen
16.00 Uhr - FC Esslingen - SV Ebersbach/Fils
16.00 Uhr - TSV Bad Boll - SG Schorndorf
16.00 Uhr - FV Löchgau - FSV Friedrichshaller SV
16.00 Uhr - SV Sinzheim - SV Oberachern
17.00 Uhr - VfR Gommersdorf - FSV Hollenbach
17.00 Uhr - TuS Ergenzingen - FC Rottenburg
17.30 Uhr - SpVgg Neckarelz - FSV Hollenbach
17.30 Uhr - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - VfR Heilbronn
18.00 Uhr - TSV Essingen - SGM Lautern-Essingen
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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