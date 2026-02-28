Testspiele am Samstag: Ein 8:1 und viele weitere Tore

TSV Neu-Ulm – FV Illertissen II 2:2
Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Moritz Zeller (14.), 1:1 Umut Colak (41.), 2:1 Nick Fleischmann (49.), 2:2 Nick Dempfle (52.)
SG SV Ebnat / SV Waldhsn. – SV Segringen 0:3
TSG Öhringen – TSV Schmiden 2:4
Tore: 1:0 Louis Patrzek (26.), 2:4 Enes Makolli (80.)
FC Ellwangen II – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim abg.
TSG Söflingen – FC Gundelfingen 0:5
SV Leingarten – FC Odenheim 4:3
Zuschauer: 15
Tore: 0:1 Stephanie Schleweis (2.), 0:2 Milena Würtz (33.), 1:2 Selma Mahmutović (42.), 2:2 Annalena May (60. Eigentor), 3:2 Selma Mahmutović (63.), 4:2 Emma Link (81.), 4:3 Milena Würtz (86.)
VfR Aalen – FC Memmingen 6:1
TSG Schnaitheim – SG Herbrechting / SV Bolheim 6:3
Tore: 0:1 Noah Widmaier (19.), 1:1 Nico Riek (26.), 1:2 Luis Widmaier (35.), 1:3 Louis Remmele (45.), 2:3 Nico Riek (76.), 3:3 Lias Sanwald (78.), 4:3 Nazmi Stolla (80.), 5:3 Jonatan Kißner (85. Eigentor), 6:3 Nazmi Stolla (89.)
VfB Bretten – FSV Waiblingen 1:2
Tore: 1:0 Rico Reichenbacher (44.), 1:1 Nabil Mouhssine (60.), 1:2 Nabil Mouhssine (64.)
FC Zuzenhausen – TSG Öhringen 5:1
Tore: 1:0 Marc Schneckenberger (3.), 2:0 Norman Refior (24.), 3:0 Dominik Zuleger (26.), 4:0 Laurence Paling (32.), 4:1 Luca Provvido (55.), 5:1 Norman Refior (67.)
FV Löchgau – VfL Sindelfingen abg.
SG TSV Eschach / Brochenzell – SV Baindt 6:0
Tore: 1:0 Anna Patschke (6.), 2:0 Priska Krug (20.), 3:0 Melanija Marks (30.), 4:0 Melanija Marks (38.), 5:0 Eva Bottlinger (65.), 6:0 Carina Jäger-Gragnato (86.)
SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – FC Wiggensbach 1:5
Tore: 0:1 (4.), 0:2 Nando Brugger (16.), 0:3 Nando Brugger (35.), 0:4 Fabrizio Seelos (62. Foulelfmeter), 0:5 Nando Brugger (83.), 1:5 Noel Duffrin (88.)
GSV Pleidelsheim – FV Spfr Neuhausen 5:1
FC Wangen – SC Markdorf 0:1
SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental – 1. FC Normannia Gmünd 2:3
Tore: 0:1 (37.), 0:2 (40.), 1:2 (49.), 1:3 (64.), 2:3 (88.)
SKV Rutesheim – GU-Türk. SV Pforzheim 3:2
Tore: 1:0 Marcel Held (19.), 2:0 Laurin Stütz (44.), 2:1 Enes Koc (61.), 2:2 Erdem Altuntas (84.), 3:2 Marc Geist (87.)
SC Wyhl – Bahlinger SC 1:2
FV 08 Unterkochen – FV Sontheim/Brenz 3:2
Tore: 0:1 Bernhard Rembold (9.), 1:1 Luca Baumann (51.), 2:1 Paul Knaus (59.), 3:1 Janik Mittelbach (82.), 3:2 Daniel Gentner (85.)
TSV Bad Boll – VfB Bösingen 5:1
Tore: 1:0 Yannick Ruther (22.), 2:0 Baran Ates (33.), 1:2 (39.), 3:1 Yannick Ruther (52.), 4:1 Baran Ates (68.), 5:1 Noah Ascherl (80.)
FC Ellwangen – FSV Zöbingen 0:4
TSV Crailsheim – SSV Aalen 3:0
TSV Ilshofen – SC Aufkirchen 7:3
SpVgg Satteldorf – VfR Gommersdorf 2:1
Tore: 1:0 Toni Weihbrecht (27.), 2:0 Michael Eberlein (51.), 2:1 Jakob Hespelt (66.)
TSVgg Plattenhardt – SV 03 Tübingen 3:2
Tore: 1:0 Tobias Hornung (13.), 1:1 Moubinou Saliou (20.), 1:2 Moubinou Saliou (64.), 2:2 Aristidis Perhanidis (68.), 3:2 Aristidis Perhanidis (88. Foulelfmeter)
SG Aepfingen / Baltringen – SG FC Wacker B. / Mettenberg / Rissegg 3:2
SG Dietmannsr. / Untrasried / Probstried – SV Beuren/Isny 3:0
VfL Ulm/Neu-Ulm – SGM Hohenmemmingen/Sontheim 5:0
Tore: 1:0 Amelie von Münch (3.), 2:0 Amelie von Münch (33.), 3:0 Amelie von Münch (52.), 4:0 Tyra Öztekin (53.), 5:0 Katharina Wachsmann (59.)
SG TV Neuler / Abtsgmünd / Adelmannsf. – 1. FC Stern Mögglingen abg.
SG Ilshofen / TSV Dünsbach – TSV Hüttlingen 1:8
Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Leni Schierle (10.), 1:1 Jamie Wild (15.), 1:2 Nadine Frank (30.), 1:3 Desi Passon (35.), 1:4 Medea Weiß (39.), 1:5 Medea Weiß (50.), 1:6 Desi Passon (58.), 1:7 Nadine Frank (68.), 1:8 Medea Weiß (90.)
1. FC Heidenheim – SSG Ulm 99 7:2
TSV Genkingen – TSV Riedlingen 0:6
SG Ellenberg / Röhlingen / Pfahlheim / SV Eigenzell – SV Jagstzell abg.