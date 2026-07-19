 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele am Niederrhein: Ticker und Ergebnisse am Sonntag

Am Niederrhein stehen am Sonntag wieder zahlreiche Testspiele an. Auf FuPa gibt es die Live-TIcker und Ergebnisse.

von André Nückel · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser
So laufen die Testspiele am Sonntag.
So laufen die Testspiele am Sonntag. – Foto: Bryan Razzeto

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KL B1 Duisburg/D/M
KL B2 Duisburg/D/M
KL C1 Duisburg/D/M
KL C2 Duisburg/D/M
KL C3 Duisburg/D/M

Am Niederrhein stehen am Sonntag wieder zahlreiche Testspiele an. Auf FuPa gibt es die Live-TIcker und Ergebnisse. Eine Auswahl von Spielen und alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Die Testspiele am Sonntag, 19. Juli

Heute, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:15
Spieltext Türkiyemspor - Anadolu

Heute, 13:00 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
13:00live
Spieltext Ratingen 04/19 ... II - Mülheimer FC

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live
Spieltext SpVgg Erkenschw... - SSVg Velbert

Heute, 13:15 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding. II
Linner SV
Linner SVLinner SV
13:15
Spieltext KFC Uerding. II - Linner SV

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30
Spieltext Türkgücü - SG Unterrath

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
15:00
Spieltext VfB Homberg - F. Düsseld. II

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
MSV Moers
MSV MoersMSV Moers
15:30
Spieltext Genc Osman - MSV Moers

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
15:00
Spieltext FC Bosporus - Solingen 03 II

Heute, 13:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
13:00
Spieltext SV Budberg - Meerbusch

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
15:00
Spieltext Grevenb.-Süd - Rheydter SV

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
13:00
Spieltext 1. FC Kleve II - RW Oberh.

Heute, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
Westfalia Herne
Westfalia HerneWestfalia Herne
15:00
Spieltext ESC Rellingh - Westfalia Herne...

Heute, 15:30 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
15:30
Spieltext HSV Langenf. - TSV Solingen

Heute, 15:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:00
Spieltext FC Büderich - Gnadental

Heute, 16:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
16:00live
Spieltext FSV Duisburg - Rheinland

Heute, 13:00 Uhr
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
13:00
Spieltext SV Jägerhaus - Jugoslavija

Heute, 12:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
12:30live
Spieltext DJK Frintrop - RW Essen

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:00
Spieltext ASV Mettmann - FC Viersen

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00
Spieltext Hirschkamp - Hamborn 07

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