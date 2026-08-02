 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Testspiele am Niederrhein: Ticker, Ergebnisse und mehr am 2. August

Die Vorbereitung am Niederrhein läuft in vollen Zügen. Das sind die Testspiel-Highlights des Tages.

von Marcel Eichholz · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Kröll, Markus Verwim

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Bezirksliga 1

Die Vorbereitung am Niederrhein läuft auf Hochtouren. Alle Mannschaften sind zurück auf dem Trainingsplatz, Testspiele gibt es ebenfalls. Eine Auswahl der besten Spiele findet ihr nachfolgend bei FuPa. Hier findet ihr auch all Live-Ticker, Ergebnisse und mehr.

Das sind die besten Spiele des Tages

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SV Eintracht Hohkeppel
SV Eintracht HohkeppelHohkeppel
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live

Heute, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding. II
Hülser SV
Hülser SVHülser SV II
Abgesagt

Heute, 16:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
16:00live

Heute, 14:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
14:30

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

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