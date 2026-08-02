Testspiele am Niederrhein: Ticker, Ergebnisse und mehr am 2. August

– Foto: Jens Kröll, Markus Verwim

Die Vorbereitung am Niederrhein läuft auf Hochtouren. Alle Mannschaften sind zurück auf dem Trainingsplatz, Testspiele gibt es ebenfalls. Eine Auswahl der besten Spiele findet ihr nachfolgend bei FuPa. Hier findet ihr auch all Live-Ticker, Ergebnisse und mehr.