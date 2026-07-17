Testspiele am Niederrhein: RWE, Bocholt und ein Regionalliga-Duell

VfB Hilden testet am Mittelrhein. – Foto: Markus Becker

Am Freitag, 17. Juli, stehen am Niederrhein einige interessante Testspiele an. Vor allem rutscht der VfB 03 Hilden in den Fokus, der auf den SV Bergisch Gladbach trifft - einem wahrscheinlich direkten Rivalen um den Klassenerhalt in der Regionalliga West! Neben Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Bocholt spielen auch noch Teams wie der DV Solingen oder Union Nettetal.