 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele am Niederrhein: RWE, Bocholt und ein Regionalliga-Duell

Testspiele am Freitag: Rot-Weiss Essen, der 1. FC Bocholt und der VfB 03 Hilden, der gegen einen Regionalliga-Rivalen antritt, sind unter anderem im Einsatz.

von André Nückel · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
VfB Hilden testet am Mittelrhein.
VfB Hilden testet am Mittelrhein. – Foto: Markus Becker

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Am Freitag, 17. Juli, stehen am Niederrhein einige interessante Testspiele an. Vor allem rutscht der VfB 03 Hilden in den Fokus, der auf den SV Bergisch Gladbach trifft - einem wahrscheinlich direkten Rivalen um den Klassenerhalt in der Regionalliga West! Neben Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Bocholt spielen auch noch Teams wie der DV Solingen oder Union Nettetal.

Die Testspiele am Freitag, 17. Juli 2026

Heute, 17:00 Uhr
SV Oberbank Ried
SV Oberbank RiedSV Ried
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
17:00
Spieltext SV Ried - RW Essen

Heute, 19:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
19:30live
Spieltext DV Solingen - Cronenberg

Heute, 19:30 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
19:30live
Spieltext Berg. Gl. 09 - VfB Hilden

Heute, 20:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen II
Abgesagt
Spieltext Sterkr.-Nord - RW Oberhausen II

Heute, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
19:30
Spieltext Weissenberg - CSV Marathon

Heute, 19:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
19:00
Spieltext GSG Duisburg - TV Asberg

Heute, 19:00 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
19:00live
Spieltext Vogelheim - SC Oberhaus.

Heute, 18:00 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
18:00live
Spieltext DSV 1900 - SG Unterrath

Heute, 20:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
20:00live
Spieltext Scherpenberg - VfB Speldorf

Heute, 19:30 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
19:30live
Spieltext Wegb.-Beeck - Nettetal

Heute, 19:54 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
19:54
Spieltext Dinslaken 09 - TV Voerde

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
19:30
Spieltext 1.FC Bocholt - FC Büderich

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