Testspiele am Niederrhein: MSV Duisburg & Fortuna Düsseldorf im Fokus

Fortuna testet beim SC St. Tönis. – Foto: IMAGO / DeFodi Images

Der Testspiel-Mittwoch bietet am Niederrhein zahlreiche interessante Vergleiche. MSV Duisburg misst sich mit NEC Nijmegen und Fortuna Düsseldorf gastiert beim SC St. Tönis 1911/20. Eine Begegnung wurde bereits abgesagt.

Die Testspiele am Mittwoch, 8. Juli 2026

Den Auftakt macht um 14 Uhr das Duell zwischen MSV Duisburg und NEC Nijmegen. Ab 18 Uhr stehen drei weitere Partien an: VfB 06 Langenfeld empfängt TuRU Düsseldorf, SG 99 Andernach trifft auf SGS Essen und Rot-Weiss Essen spielt gegen die GSD USA U14.

Um 19.30 Uhr wächst das Programm deutlich an. VfB Bottrop erwartet Ratingen 04/19, SV Blau-Weiß Dingden misst sich mit Rot Weiss Ahlen und SC 1920 Oberhausen bekommt es mit FC Kray zu tun. Zudem empfängt SV Haldern den VfB Rheingold Emmerich. Rot-Weiss Essen ist parallel ein zweites Mal im Einsatz und gastiert beim Mülheimer FC 97.