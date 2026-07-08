 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Testspiele am Niederrhein: MSV Duisburg & Fortuna Düsseldorf im Fokus

Testspiele am Niederrhein mit MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf: Die Drittligisten stehen im Fokus, der SC St. Tönis empfängt F95. Ratingen 04/19 gastiert beim VfB Bottrop, der 1. FC Kleve und Blau-Weiß Dingden treffen auf Klubs aus Westfalen.

von André Nückel · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Fortuna testet beim SC St. Tönis.
Fortuna testet beim SC St. Tönis. – Foto: IMAGO / DeFodi Images

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Der Testspiel-Mittwoch bietet am Niederrhein zahlreiche interessante Vergleiche. MSV Duisburg misst sich mit NEC Nijmegen und Fortuna Düsseldorf gastiert beim SC St. Tönis 1911/20. Eine Begegnung wurde bereits abgesagt.

Die Testspiele am Mittwoch, 8. Juli 2026

Den Auftakt macht um 14 Uhr das Duell zwischen MSV Duisburg und NEC Nijmegen. Ab 18 Uhr stehen drei weitere Partien an: VfB 06 Langenfeld empfängt TuRU Düsseldorf, SG 99 Andernach trifft auf SGS Essen und Rot-Weiss Essen spielt gegen die GSD USA U14.

Um 19.30 Uhr wächst das Programm deutlich an. VfB Bottrop erwartet Ratingen 04/19, SV Blau-Weiß Dingden misst sich mit Rot Weiss Ahlen und SC 1920 Oberhausen bekommt es mit FC Kray zu tun. Zudem empfängt SV Haldern den VfB Rheingold Emmerich. Rot-Weiss Essen ist parallel ein zweites Mal im Einsatz und gastiert beim Mülheimer FC 97.

Weitere Begegnungen lauten SV Schermbeck gegen 1. FC Kleve, TSV Weeze gegen 1. FC Kleve II sowie SC St. Tönis gegen Fortuna Düsseldorf. Ab 20 Uhr treffen Türkiyemspor Mönchengladbach und FC Bewegung, TuRa Remscheid-Süd und SSV Bergisch Born sowie DSC 99 Düsseldorf und SC Sonnborn aufeinander. Das Spiel zwischen SC Croatia Mülheim und VfB Speldorf wurde abgesagt.

Heute, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
NEC Nijmegen
NEC NijmegenNijmegen
14:00live

Heute, 19:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
19:30

Heute, 20:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
FC Bewegung
FC BewegungBewegung
20:00

Heute, 20:00 Uhr
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
19:30

Heute, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
20:00

Heute, 19:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
VfB Rheingold Emmerich
VfB Rheingold EmmerichRheingold E.
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
19:30live

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