Testspiele am Montag: SV Baindt besiegt FV Bad Saulgau klar

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
SV Baindt – FV Bad Saulgau 04 5:1
Tore: 1:0 Jan Fischer (15.), 2:0 (20. Eigentor), 2:1 (35.), 3:1 Kevin Lang (40.), 4:1 Jan Fischer (50. Handelfmeter), 5:1 Tobias Fink (65.)
---
---
18.30 Uhr - 1. FC Ersingen - 1. CfR Pforzheim
18.30 Uhr - VfR Aalen - SSV Ehingen-Süd
19.00 Uhr - VfL Herrenberg - VfB Stuttgart (Frauen)
19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - SSV Schwäbisch Hall
---
17.30 Uhr - SV Uttenweiler - TSV Harthausen/Scher
19.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG 1899 Hoffenheim U19
---
Highlights am Samstag
10.00 Uhr - VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg
13.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - GU-Türk. SV Pforzheim
13.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen
13.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach
14.00 Uhr - SSV Reutlingen - TSV Oberensingen
14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
14.00 Uhr - VfR Aalen - SGV Freiberg
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim
