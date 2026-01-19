 2026-01-19T08:28:16.618Z

Allgemeines
– Foto: Fabian Enzensperger

Testspiele am Montag: SV Baindt besiegt FV Bad Saulgau klar

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag, 19. Januar

SV Baindt – FV Bad Saulgau 04 5:1
Tore: 1:0 Jan Fischer (15.), 2:0 (20. Eigentor), 2:1 (35.), 3:1 Kevin Lang (40.), 4:1 Jan Fischer (50. Handelfmeter), 5:1 Tobias Fink (65.)

---

Testspiele am Dienstag, 20. Januar

19.00 Uhr - SV Fellbach - TSG Backnang

---

Testspiele am Mittwoch, 21. Januar

18.30 Uhr - 1. FC Ersingen - 1. CfR Pforzheim

18.30 Uhr - VfR Aalen - SSV Ehingen-Süd

19.00 Uhr - VfL Herrenberg - VfB Stuttgart (Frauen)

19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - SSV Schwäbisch Hall

---

Testspiele am Freitag, 23. Januar

17.30 Uhr - SV Uttenweiler - TSV Harthausen/Scher

19.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG 1899 Hoffenheim U19

---

Ausblick aufs Wochenende

Highlights am Samstag

10.00 Uhr - VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg

13.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - GU-Türk. SV Pforzheim

13.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen

13.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach

14.00 Uhr - SSV Reutlingen - TSV Oberensingen

14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

14.00 Uhr - VfR Aalen - SGV Freiberg

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim

Aufrufe: 019.1.2026, 22:30 Uhr
Timo BabicAutor