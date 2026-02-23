Testspiele am Montag: Landesligist siegt in der Nachspielzeit

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
---
19:00 Uhr: SV Waldhausen - DJK Schwabsberg-Buch
19:00 Uhr: SG Aulendorf - FV Bad Schussenried
19:15 Uhr: TSV Heimsheim - SV Oberreichenbach
19:30 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FV Mosbach
19:30 Uhr: SV Jungingen - FV Sontheim/Brenz
20:00 Uhr: SC Türkgücü Ulm - FC Blaubeuren
---
Keine Testspiele geplant.
---
Keine Testspiele geplant.
---
Keine Testspiele geplant.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________