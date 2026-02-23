 2026-02-20T12:29:42.904Z

Testspiele am Montag: Landesligist siegt in der Nachspielzeit

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag

SpVgg Satteldorf – SGM Kreßberg 2:1
Tore: 0:1 Andreas Fohrer (58.), 1:1 David Paulo (82.), 2:1 Nico Bäuerle (90.+1 Eigentor)
Besondere Vorkommnisse: Benjamin Utz (SpVgg Satteldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominik Labusga (45.).

Testspiele am Dienstag

19:00 Uhr: SV Waldhausen - DJK Schwabsberg-Buch
19:00 Uhr: SG Aulendorf - FV Bad Schussenried
19:15 Uhr: TSV Heimsheim - SV Oberreichenbach
19:30 Uhr: SGM Krumme Ebene am Neckar - FV Mosbach
19:30 Uhr: SV Jungingen - FV Sontheim/Brenz
20:00 Uhr: SC Türkgücü Ulm - FC Blaubeuren

Testspiele am Mittwoch

Keine Testspiele geplant.

Testspiele am Donnerstag

Keine Testspiele geplant.

Testspiele am Freitag

Keine Testspiele geplant.

