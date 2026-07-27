 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Testspiele am Montag: Landesligist rettet spätes Unentschieden

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Enzensperger

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 27. Juli

TSV Ummendorf – SV Baindt 2:2
Tore: 0:1 Leon Geng (32.), 1:1 Dario Ehe (33.), 1:2 Baba Camara (78.), 2:2 Matthias Hatzing (89.)
Besondere Vorkommnisse: Mika Dantona (SV Baindt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Johannes Hermann (57.).

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Testspiele am Dienstag, 28. Juli

19.00 Uhr - TSG Backnang - Sportfreunde Schwäbisch Hall

19.00 Uhr - TSV Ehningen - TSV Waldenbuch

19.00 Uhr - 1. CfR Pforzheim - SGV Heilbronn-Freiberg

19.00 Uhr - Spvgg 1897 Cannstatt - TV Oeffingen

19.00 Uhr - SV Waldhausen - VfR Aalen

19.00 Uhr - SGM am Kocher - TSG Öhringen

19.00 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen - 1. FC Normannia Gmünd

19.15 Uhr - FC Marbach - VfR Heilbronn

19.15 Uhr - SpVgg Gundelfingen/Wildtal - Bahlinger SC

19.30 Uhr - Sport-Union Neckarsulm - SpVgg Neckarelz

19.30 Uhr - SG Weinstadt - TSV Bad Boll

19.30 Uhr - TSV Bernhausen - SpVgg Holzgerlingen

19.30 Uhr - SC Pfullendorf - SC 04 Tuttlingen

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Testspiele am Mittwoch, 29. Juli

18.30 Uhr - Kickers Offenbach - VfB Stuttgart

18.30 Uhr - Sportfreunde Dorfmerkingen II - VfR Aalen

18.30 Uhr - FC Hechingen - TSG Balingen

19.00 Uhr - SV Leonberg/Eltingen - VfL Herrenberg

19.00 Uhr - 1. FC 08 Birkenfeld - SKV Rutesheim

19.00 Uhr - SGM Obersontheim/Vellberg - SSV Schwäbisch Hall

19.00 Uhr - FV Sportfreunde Altshausen - FV Bad Waldsee

19.00 Uhr - 1. FC Frickenhausen - FC Esslingen

19.00 Uhr - TSV Westhausen - TSV Essingen

19.00 Uhr - SV Huchenfeld - SKV Rutesheim

19.00 Uhr - FC Gutmadingen - SG Empfingen

19.00 Uhr - FC Neenstetten - SC Türkgücü Ulm

19.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - 1. FC Bruchsal 1899 e.V.

19.00 Uhr - VfL Ostelsheim - GSV Maichingen

19.00 Uhr - SSG Ulm 99 - 1. FC Heidenheim

19.00 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - TSV Harthausen

19.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - VfB Eppingen

19.00 Uhr - TSV Ilshofen - SpVgg Satteldorf

19.15 Uhr - Karlsruher SC II - SV Bühlertal

19.15 Uhr - SGM Dettingen/Glems - VfB Neuffen

19.30 Uhr - TSV Oberensingen - 1. FC Eislingen

19.30 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - VfL Sindelfingen

19.30 Uhr - SV Böblingen - SV 03 Tübingen

19.30 Uhr - VfR Stockach - FC Uhldingen 1927

19.30 Uhr - 1. FC Heiningen - TSV RSK Esslingen

19.30 Uhr - SV Allmersbach - SV Ebersbach/Fils

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Testspiele am Donnerstag, 30. Juli

18.30 Uhr - SG Baustetten / Mietingen - TSV Neu-Ulm II

19.30 Uhr - TSV Heimerdingen 1910 - TSV Jahn Büsnau

19.30 Uhr - SV Mergelstetten - TSG Schnaitheim

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Testspiele am Freitag, 31. Juli

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Samstag, 1. August

11.00 Uhr - Young Boys Reutlingen II - 1. FC Heiningen

11.00 Uhr - TSG Ehingen - FV Illertissen II

11.00 Uhr - SV Nehren - TSG Upfingen

11.30 Uhr - TSV Ehningen - SV Croatia Reutlingen

13.00 Uhr - VfL Gerstetten II - SGM Königsb./Oberk. II

13.00 Uhr - TSVgg Plattenhardt - Türkspor Nürtingen 73

14.00 Uhr - SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball

14.00 Uhr - Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall

14.00 Uhr - SC Sand II - Karlsruher SC II

14.00 Uhr - FC Nöttingen II - SGV Heilbronn-Freiberg

14.00 Uhr - FC 1932 Pfaffenweiler - SGM Deißlingen/Lauffen

14.00 Uhr - VfB Stuttgart II - FC-Astoria Walldorf

14.00 Uhr - TSV Gaildorf - TSG Nattheim

14.00 Uhr - FC Singen 04 - Türkischer SV Singen

14.30 Uhr - SV Oberachern - FC Auggen

15.00 Uhr - VfB Stuttgart - Paris FC

15.00 Uhr - Bahlinger SC - FC Wolfenweiler-Schallstadt

15.00 Uhr - SV Zimmern - Spvgg 06 Trossingen

15.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04

16.00 Uhr - FC 08 Villingen - SV 08 Laufenburg

16.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - VfB Bretten

16.00 Uhr - TSV Münchingen II - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang

16.00 Uhr - FC Teningen - SC Lahr

16.30 Uhr - TSG Backnang - FV Illertissen

17.00 Uhr - SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental - TSV Crailsheim

17.00 Uhr - TSV Berg - SC Pfullendorf

17.00 Uhr - SvO Rieselfeld - FC Freiburg-St. Georgen

17.00 Uhr - SpVgg Leidringen - TSV Sondelfingen II

18.00 Uhr - SV Baindt - FC Wangen

18.00 Uhr - TSV Sondelfingen - TSV Münchingen

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Testspiele am Sonntag, 2. August

11.00 Uhr - TSV Heimsheim - TSV Münchingen II

11.00 Uhr - SV Reinstetten - VfL Ulm/Neu-Ulm

11.00 Uhr - SGM Dettingen/Glems - 1. FC Frickenhausen

11.30 Uhr - SV Neresheim - TSV Neu-Ulm II

12.00 Uhr - Karlsruher SC II - FCSR Haguenau (Frankreich)

12.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Salamander Kornwestheim

12.30 Uhr - SV Croatia Reutlingen - FC Esslingen

13.00 Uhr - SG Öpfingen/Altheim II II - SSG Ulm 99

13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt III

13.00 Uhr - FC Memmingen II - TSV Neu-Ulm

14.00 Uhr - SGM SV Gruol / SV Erlaheim - VfR Sulz

14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - SV Fellbach

14.00 Uhr - TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg

14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Kaisersbach

14.00 Uhr - VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

15.00 Uhr - TSV Straßberg 1903 - FC Mengen

15.00 Uhr - SV Dotternhausen - VfL Mühlheim

15.00 Uhr - SV 03 Tübingen - TSG Balingen II

16.00 Uhr - TSV Hüttlingen - VfR Aalen

16.30 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FSV Zöbingen

17.00 Uhr - TSV Eschach - SC Markdorf

19.30 Uhr - TV Darmsheim - VfL Sindelfingen

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