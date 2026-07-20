Testspiele am Montag: 2 Oberligisten gewinnen knapp

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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VfB Bösingen – FC 08 Villingen 0:1
Schiedsrichter: Annika Depfenhart
Tor: 0:1 Enrico Krieger (80.)
1. CfR Pforzheim – Calcio Leinfelden-Echterdingen 3:2
Schiedsrichter: Raphael Kastner (Dobel)
Tore: 1:0 Cemal Durmus (4.), 1:1 Ivan Krajinovic (35.), 2:1 Dorde Smiljic (52.), 3:1 Emre Yalcin (63.), 3:2 Luka Bozic (84.)
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18.30 Uhr - VfR Aalen - SG Sonnenhof Großaspach
18.30 Uhr - GSV Pleidelsheim - SGV Heilbronn-Freiberg
18.30 Uhr - SG Empfingen - TSG Balingen II
19.00 Uhr - SV Bubsheim - SC 04 Tuttlingen
19.00 Uhr - FC Union Heilbronn - FSV Friedrichshaller SV
19.00 Uhr - VfL Nagold - FC Holzhausen
19.00 Uhr - SV Westerheim - SSG Ulm 99
19.00 Uhr - TSV Gaildorf - SG Bettringen
19.00 Uhr - FC Brauerei EGG ( AT ) - TSV Heimenkirch
19.15 Uhr - TV Steinheim - SC Geislingen
19.30 Uhr - TSGV Waldstetten - 1. FC Normannia Gmünd
19.30 Uhr - FV Nußloch - 1. FC Mühlhausen
19.30 Uhr - TSV Bernhausen - SSC Tübingen
19.30 Uhr - Spvgg Besigheim - VfR Heilbronn
19.30 Uhr - SV Fellbach - FC Esslingen
19.30 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - Türkspor Neckarsulm
20.00 Uhr - TSV Essingen - TV Heuchlingen
20.00 Uhr - FC Teningen - FC Basel II
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16.00 Uhr - FC Bologna - 1. FC Heidenheim
18.00 Uhr - TSG Söflingen - FV Illertissen
18.30 Uhr - FV Illertissen - TSV Neu-Ulm
18.30 Uhr - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Mietingen
19.00 Uhr - 1. FC Hohenacker - TV Oeffingen
19.00 Uhr - FV Ravensburg - FC 08 Homburg
19.00 Uhr - TSV Michelfeld 1954 - TSV Crailsheim
19.00 Uhr - FC Königsfeld - SV Seedorf
19.00 Uhr - 1. FC Eislingen - SV Ebersbach/Fils
19.00 Uhr - VfR Aalen II - TSV Neu-Ulm II
19.00 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSV Ilshofen
19.00 Uhr - FC Blaubeuren - SV Grimmelfingen
19.00 Uhr - DJK Schwabsberg-Buch - Sportfreunde Dorfmerkingen II
19.00 Uhr - SV Zimmern - FC Gutmadingen
19.00 Uhr - FC Hüttisheim - FV Olympia Laupheim
19.00 Uhr - SG Schorndorf - TSG Backnang
19.30 Uhr - Young Boys Reutlingen - Calcio Leinfelden-Echterdingen
19.30 Uhr - FSV Schwaigern - Sport-Union Neckarsulm
19.30 Uhr - NK Croatia Bietigheim - FV Löchgau
19.30 Uhr - GSV Maichingen - SV Degerschlacht
19.30 Uhr - VfL Obereisesheim - SG Sonnenhof Großaspach
20.00 Uhr - VfL Kirchheim/Teck - FV Spfr Neuhausen
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19.00 Uhr - SV Mochenwangen - TSV Eschach
19.30 Uhr - FC Zuzenhausen II - SG HD-Kirchheim
19.30 Uhr - SG Weinstadt - ASV Aichwald
19.30 Uhr - TuS Ergenzingen - TSG Tübingen
20.00 Uhr - SV Allmersbach - VfR Birkmannsweiler
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13.00 Uhr - FV 08 Rottweil - TSV Berg
18.30 Uhr - SC Lahr - Karlsruher SC II
18.30 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Ehingen-Süd
18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen
19.00 Uhr - FC 08 Homburg - SSV Reutlingen
19.30 Uhr - 1. FC Stern Mögglingen II - 1. FC Stern Mögglingen
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