Allgemeines

Testspiele am Mittwoch: Wildes 4:4 und Bezirksligist überrascht

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Celine Schwarz

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag

SpVgg Satteldorf – SGM Kreßberg 2:1
Tore: 0:1 Andreas Fohrer (58.), 1:1 David Paulo (82.), 2:1 Nico Bäuerle (90.+1 Eigentor)
Besondere Vorkommnisse: Benjamin Utz (SpVgg Satteldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominik Labusga (45.).

Testspiele am Dienstag

SV Waldhausen – DJK Schwabsberg-Buch 3:2

TSV Heimenkirch – SGM Unterzeil/Seibranz 5:1
Tore: 1:0 Daniel Lau (14.), 2:0 Jens Berger (18.), 3:0 Maximilian Härtl (26.), 4:0 Simon Weber (80.), 4:1 Jonas Kaufmann (84. Foulelfmeter), 5:1 Christian Eberle (87.)

SG Aulendorf – FV Bad Schussenried 3:6
Tore: 1:0 Daniel Litz (4.), 1:1 Stephen Liebhardt (16.), 2:1 (25. Eigentor), 3:1 David Miller (30.), 2:2 Daniel Schmid (31.), 2:3 Luca Maucher (40.), 3:4 (58.), 3:5 Luca Maucher (79.), 3:6 Daniel Schmid (87.)

FV 08 Unterkochen – TSGV Waldstetten 3:1

TSV Heimsheim – SV Oberreichenbach 3:2
Tore: 1:0 Annika Weber (3.), 2:0 Rieke Bulla (6.), 2:1 (22.), 3:1 Kim Geiger (40.), 3:2 (45.)

SGM Krumme Ebene am Neckar – FV Mosbach 0:3

SV Jungingen – FV Sontheim/Brenz 0:2

SC Türkgücü Ulm – FC Blaubeuren 2:0

Testspiele am Mittwoch

SV Maierhöfen/Grünenbach – SV Immenried 2:1
Tore: 1:0 Emelie Dieterle (42.), 2:0 Hannah Rudhart (57.)

SG Thalkirchd./Stiefenhfn. – SV Beuren/Isny 4:4
Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten)

Testspiele am Donnerstag

19:00 Uhr: SG Maierh./Grün / Kleinhaslach – SG SV Amtzell / SV Haslach W

Testspiele am Freitag

Keine Testspiele geplant.

