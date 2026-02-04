Testspiele am Mittwoch: VfR Heilbronn verliert beim Bezirksligisten

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Es sind keine Testspiele geplant.
VfR Aalen – Shakhtar Donetsk II 4:0
FK Decic Tuzi – SGV Freiberg 3:2
Tore: 0:1 Karlo Kuranyi (56.), 0:2 Leon Petö (63.)
Spvgg F.A.L. – FC 08 Villingen 1:6
Tore: 0:1 Georgios Pintidis (33.), 0:2 Gian-Luca Feißt (36.), 0:3 Gabriel Cristilli (49.), 1:3 Robin Karg (68.), 1:4 Gabriel Cristilli (69.), 1:5 Kevin Müller (76.), 1:6 Noah Haller (83.)
TSG Tübingen – TSG Balingen 0:5
Schiedsrichter: Marvin Monninger
Tore: 0:1 Simon Klostermann (9.), 0:2 Simon Klostermann (23.), 0:3 Simon Klostermann (26.), 0:4 Simon Klostermann (45.), 0:5 Simun Birkic (72.)
JSG Steinsberg – VfR Heilbronn II 2:3
TG Böckingen – VfR Heilbronn 4:2
TSV Pfedelbach – SGM Krumme Ebene am Neckar 3:0
Schiedsrichter: Paul Poddig (Öhringen)
Tore: 1:0 Sebastian Hack (14.), 2:0 Tobias Lösch (45.+1), 3:0 Jonas Göhner (60.)
Türkspor Heidenheim – FV Sontheim/Brenz 1:10
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 0:1 Kemal Ayyildiz (6. Eigentor), 1:1 Amir Werner (13.), 1:2 Jakob Gläser (20.), 1:3 Daniel Gentner (32.), 1:4 Bastian Matuschek (41.), 1:5 Jorgo Kentiridis (43.), 1:6 Bastian Matuschek (53.), 1:7 Georg Geith (64.), 1:8 Matthias Schnürch (77.), 1:9 Niklas Wykydal (85.), 1:10 Bastian Matuschek (89.)
FC Rot-Weiß Salem – FV Ravensburg 3:2
Schiedsrichter: Julian Gumz (Rielasingen)
FC Nöttingen – VfB Eppingen 4:2
Schiedsrichter: Niklas Diehm (Langenalb)
SKV Rutesheim – TSV Weilimdorf 2:0
Tore: 1:0 (13.), 2:0 (68.)
Spvgg Warmbronn II – SKV Rutesheim 4:3
Tore: 1:0 David Kronenberger (31. Eigentor), 1:1 (35.), 1:2 (42.), 2:2 Simon Korzilius (48.), 3:2 Fabjon Ndreca (50.), 3:3 Menil Bileski (65. Eigentor), 4:3 Viktor Sysun (80.)
FC Gutmadingen – SV Zimmern 2:2
Schiedsrichter: Enis Morat
Tore: 1:0 Benjamin Huber (42.), 2:0 Benjamin Huber (56.), 2:1 (70.), 2:2 (86.)
SV Rohrau – GSV Maichingen 2:3
19:00 Uhr: TSV Ilshofen - TURA Untermünkheim
19:00 Uhr: FC Grosselfingen - TSV Harthausen/Scher
19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm
19:00 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - SC 04 Tuttlingen
19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
