Testspiele am Mittwoch: TSG Einheit Bernau und 1. FC Finowfurt siegen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es ist kein Spiel geplant.
---
---
1. FC Guben II – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt abg.
FSV Optik Rathenow – BSG Stahl Brandenburg abg.
1. FC Finowfurt – Angermünder FC 3:0
Tore: 1:0 Maximilian Mätzkow (40.), 2:0 Felix Schönknecht (81.), 3:0 Nick Goldbrich (87.)
FC 98 Hennigsdorf – VfL Nauen abg.
TSG Einheit Bernau – FSV Fortuna Britz 90 4:1
---
18:15 Uhr: SG Großziethen – SV Blau-Weiß Dahlewitz
19:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – SV Jahn Bad Freienwalde
19:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – TSV 1878 Schlieben
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________