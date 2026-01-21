 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Testspiele am Mittwoch: Oberligisten in Torlaune und klare Pleite

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Dienstag, 20. Januar

SV Fellbach – TSG Backnang 3:3
Schiedsrichter: Christian Krapf (Mönsheim)
Tore: 0:1 Lorenz Ender (15.), 1:1 Patrick Fossi (24.), 2:2 Lorenz Ender (44.), 2:1 Patrick Fossi (44.), 3:2 Baran Kara (76.), 3:3 Patrick Tichy (88.)
Besondere Vorkommnisse: Ali Ferati (TSG Backnang) scheitert mit Foulelfmeter (42.).

SC Michelbach/Wald – SG Sindringen/Ernsbach 1:4

TV Aldingen – Drita Kosova Kornwestheim 3:2

Testspiele am Mittwoch, 21. Januar

1. FC Ersingen – 1. CfR Pforzheim 2:6
Schiedsrichter: Paul Bickel (Knittlingen)
Tore: 0:1 Niklas Koroll (15.), 1:1 Jonas Striegel (20.), 1:2 Denis Gudzevic (33.), 1:3 Denis Gudzevic (41.), 2:3 Thomas Haußer (52. Foulelfmeter), 2:4 Yannick Egle (64.), 2:5 Marcel Bahm (68.), 2:6 Dominik Salz (80.)
Besondere Vorkommnisse: Josua Notter (1. CfR Pforzheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dustin Dusan Ajder (87.).

VfR Aalen – SSV Ehingen-Süd 6:1
Schiedsrichter: Max Angenendt
Tore: 1:0 Steffen Kienle (24.), 2:0 Steffen Kienle (31.), 3:0 Niklas Antlitz (40.), 4:0 Alessio Gusciglio (59.), 5:0 Alessio Gusciglio (60.), 5:1 Stefan Haiß (72.), 6:1 Loris Groß (85.)

VfL Herrenberg – VfB Stuttgart 1:8 (Frauen)
Tore: 0:1 Jana Beuschlein (10.), 0:2 Joy Castor (13.), 0:3 Julia Glaser (42.), 0:4 Daphina Redzepi (49.), 0:5 Linette Hofmann (53.), 0:6 Janina Hechler (62.), 0:7 Daphina Redzepi (76.), 1:7 Sina Rahm (85.), 1:8 Daphina Redzepi (89.)

Sportfreunde Schwäbisch Hall – SSV Schwäbisch Hall 3:1
Schiedsrichter: Janik Wieland
Tore: 1:0 Benjamin Kurz (29.), 2:0 Benjamin Kurz (39.), 2:1 Dennis Koch (41.), 3:1 Luis Pfeiffer (51.)

Testspiele am Freitag, 23. Januar

17.30 Uhr - SV Uttenweiler - TSV Harthausen/Scher

19.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG 1899 Hoffenheim U19

Ausblick aufs Wochenende

Highlights am Samstag

10.00 Uhr - VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg

13.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - GU-Türk. SV Pforzheim

13.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen

13.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach

14.00 Uhr - SSV Reutlingen - TSV Oberensingen

14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen

14.00 Uhr - VfR Aalen - SGV Freiberg

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim

