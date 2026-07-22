Testspiele am Mittwoch: MSV, Hilden und die halbe Oberliga spielen

Der SV Scherpenberg testet beim TSV Meerbusch. – Foto: Markus Becker

Nach ein paar ausgesuchten Tests am Montag und Dienstag ist der Mittwoch wieder ein echter Testspiel-Tag. Viel Fußball gibt es am Niederrhein, rückt der Saisonstart doch unwillkürlich näher. So ist etwa um 18 Uhr der Drittligist MSV Duisburg bereits im Einsatz, spielt gegen den belgischen Zweitligisten Beershot VA aus Antwerpen. Anstoß ist hier um 18 Uhr.

Das sind die Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

Um 19 Uhr ist dann mit der SpVg Schonnebeck ein Oberligist im Einsatz, der zum Essener Vergleich den Landesligisten ESC Rellinghausen zu Gast hat. Um 19.30 Uhr greift dann mit dem 1. FC Monheim ein weiterer Oberligist ins Geschehen ein, der gegen den Bezirksligisten HSV Langenfeld spielt. Auch der FC Büderich als Fünftligist testet, gegen den Düsseldorfer Bezirksligisten SG Benrath-Hassels. Der Testspieltag bleibt ein Who-Is-Who der Oberliga. Der TSV Meerbusch tritt gleich zu einem Oberliga-Vergleich gegen Aufsteiger SV Scherpenberg an, die Holzheimer SG empfängt den Landesligisten SV Solingen, der VfB Homberg spielt beim Westfalenligisten Wacker Obercastrop und die SSVg Velbert hat den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath zu Gast. Mit dem VfB 03 Hilden greift sogar der Regionalliga-Aufsteiger gegen den Landesligisten SG Unterrath ins Geschehen ein.

Um 20 Uhr spielen dann noch zwei Landesligisten. Der ASV Süchteln hat den Bezirksligisten TuS Wickrath zu Gast, Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk fordert Anadolu Türkspor Krefeld, das als Bezirksliga-Aufsteiger am Sonntag 5:1 bei Türkiyemspor Mönchengladbach gewonnen hat. Der SV Rindern empfängt zudem noch Viktoria Goch.