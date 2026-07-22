 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Testspiele am Mittwoch: MSV, Hilden und die halbe Oberliga spielen

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, steht am Niederrhein ein munteres Testspielprogramm auf dem Plan. Wir verschaffen Euch einen Überblick.

von Sascha Köppen · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
Der SV Scherpenberg testet beim TSV Meerbusch.
Der SV Scherpenberg testet beim TSV Meerbusch. – Foto: Markus Becker

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Nach ein paar ausgesuchten Tests am Montag und Dienstag ist der Mittwoch wieder ein echter Testspiel-Tag. Viel Fußball gibt es am Niederrhein, rückt der Saisonstart doch unwillkürlich näher. So ist etwa um 18 Uhr der Drittligist MSV Duisburg bereits im Einsatz, spielt gegen den belgischen Zweitligisten Beershot VA aus Antwerpen. Anstoß ist hier um 18 Uhr.

Das sind die Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

Um 19 Uhr ist dann mit der SpVg Schonnebeck ein Oberligist im Einsatz, der zum Essener Vergleich den Landesligisten ESC Rellinghausen zu Gast hat. Um 19.30 Uhr greift dann mit dem 1. FC Monheim ein weiterer Oberligist ins Geschehen ein, der gegen den Bezirksligisten HSV Langenfeld spielt. Auch der FC Büderich als Fünftligist testet, gegen den Düsseldorfer Bezirksligisten SG Benrath-Hassels. Der Testspieltag bleibt ein Who-Is-Who der Oberliga. Der TSV Meerbusch tritt gleich zu einem Oberliga-Vergleich gegen Aufsteiger SV Scherpenberg an, die Holzheimer SG empfängt den Landesligisten SV Solingen, der VfB Homberg spielt beim Westfalenligisten Wacker Obercastrop und die SSVg Velbert hat den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath zu Gast. Mit dem VfB 03 Hilden greift sogar der Regionalliga-Aufsteiger gegen den Landesligisten SG Unterrath ins Geschehen ein.

Um 20 Uhr spielen dann noch zwei Landesligisten. Der ASV Süchteln hat den Bezirksligisten TuS Wickrath zu Gast, Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk fordert Anadolu Türkspor Krefeld, das als Bezirksliga-Aufsteiger am Sonntag 5:1 bei Türkiyemspor Mönchengladbach gewonnen hat. Der SV Rindern empfängt zudem noch Viktoria Goch.

Heute, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
19:30live

Heute, 19:45 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:45

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Wacker Obercastrop
Wacker ObercastropWacker Obercastrop
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
19:30live

Heute, 18:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Beerschot VA
Beerschot VABeerschot VA
18:00live

Heute, 19:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
FC Mettmann 08
FC Mettmann 08FC Mettmann
19:30live

Heute, 19:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
19:00

Heute, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
19:30

Heute, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
20:00

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
19:30live

Weiter geht es auch bei einer Reihe von Turnieren, etwa beim Voba-Supercup. Alles zu diesem Wettbewerb findet ihr hier.

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