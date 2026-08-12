Testspiele am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 4:4 und 1:6

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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SV Warnemünde – Sievershäger SV 3:2
FSV Kritzmow 1973 – TuS Neukalen 1990 5:1
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Güstrower SC 09 – Doberaner FC 8:2
SG 03 Ludwigslust/Grabow – FSV Veritas Wittenberge/Breese 1:5
Grimmener SV – HFC Greifswald 92 8:1
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FC Förderkader René Schneider U16 II – SG Bornim 1:6
Klein Lukower SV – TSG Neustrelitz abg.
SpVgg Torgelow Ueckermünde – FSV Rot-Weiß Prenzlau 4:4
Zuschauer: 185
Tore: 1:0 Martin Petzel (4.), 1:1 Lukas Theel (9.), 2:1 Martin Petzel (14.), 3:1 (20.), 3:2 Danny Blume (27.), 3:3 Danny Blume (40.), 3:4 Danny Blume (59.), 4:4 Martin Petzel (82.)
SG Empor Richtenberg – HSG Universität Greifswald 2:4
TSV Bützow 1952 – Güstrower SC 09 2:3
LSG Elmenhorst – FSV Bentwisch II 1:0
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19:30 Uhr: Grimmener SV – FSV Dummerstorf 47
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18:30 Uhr: FSV 90 Altentreptow – Kickers JuS 2003
19:00 Uhr: BSG ScanHaus Marlow – SG Wöpkendorf
19:00 Uhr: Faulenroster SV – Demminer SV 91
19:00 Uhr: TSV Vietlübbe 1990 – SFV Nossentiner-Hütte
19:00 Uhr: Schwaaner Eintracht – TSG Neubukow
19:00 Uhr: SV 90 Lohmen – SG Warnow Papendorf
19:00 Uhr: SC Parchim – SV Blau-Weiß Polz
19:00 Uhr: SV Loitzer Eintracht – FSV Malchin
19:00 Uhr: Güstrower SC 09 – FSV Kühlungsborn
19:00 Uhr: TSG Gadebusch – MSV Pampow
19:00 Uhr: Rostocker FC – FC Schönberg 95
19:00 Uhr: SV Gützkow 1895 – FC Rot-Weiß Wolgast
19:15 Uhr: SV Warnemünde – SpVgg Cambs-Leezen Traktor
19:30 Uhr: SV Wittenbeck 1953 – Doberaner FC
19:30 Uhr: Grimmener SV – HSG Universität Greifswald
19:30 Uhr: SG Roggendorf 96 – FC Schönberg 95 II
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13:00 Uhr: SV Waren 09 – FC Förderkader Rene Schneider
13:00 Uhr: Klein Lukower SV – TSG Neustrelitz II
13:15 Uhr: SV Burg Stargard 09 – SV Teterow 90
14:00 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 II – SV Friedrich-Ludwig-Jahn Neuenkirchen
14:00 Uhr: SV Klütz – SV Stralendorf
14:00 Uhr: Schweriner SC – Neumühler SV 1946
14:00 Uhr: SFV Nossentiner-Hütte – SV Prignitz-Maulbeerwalde
14:00 Uhr: Doberaner FC II – Güstrower SC 09 II
14:00 Uhr: FSV Testorf Upahl – PSV Rostock
14:00 Uhr: FC Seenland Warin – Rehnaer SV
14:00 Uhr: VfL Blau-Weiß Neukloster – SV Plate
14:00 Uhr: Sievershäger SV – FC Förderkader Rene Schneider II
14:00 Uhr: FC Anker Wismar II – Poeler SV 1923
14:00 Uhr: VFC Anklam – Pasewalker FV
14:00 Uhr: SV Pastow II – FC-KSG Lalendorf
14:00 Uhr: SV Hafen Rostock 1961 – FC Mecklenburg Schwerin II
14:00 Uhr: TSV 1860 Stralsund – FSV Bentwisch
14:00 Uhr: SV Kröslin 1950 – TSV 1814 Friedland
14:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – FC Schwedt 02 II
14:00 Uhr: SG Insel Rügen – HFC Greifswald 92
14:00 Uhr: SpVgg Torgelow Ueckermünde – Penzliner SV
14:00 Uhr: SV 90 Görmin – Greifswalder FC II
15:00 Uhr: Rostocker FC II – FC Motor Süd Neubrandenburg
15:00 Uhr: Einheit Grevesmühlen – SG Groß Stieten
15:30 Uhr: SV Prohner Wiek – SV Abtshagen 1949
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10:30 SV Parkentin – FSV Dummerstorf 47
11:00 SG Motor Neptun Rostock – FSV Nordost Rostock
13:00 Union Sanitz 03 – TSV Einheit Tessin 1863
14:00 SG Einheit Crivitz – SG Aufbau Boizenburg
14:00 FSV Bentwisch II – SV Barth 1950
14:00 TSV 1860 Stralsund II – SV Rot-Weiß Trinwillershagen
14:00 FSV Kühlungsborn II – LSG Elmenhorst
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