Testspiele am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 10:0 und 3:3

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Es ist kein Spiel geplant.
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FC Rot-Weiß Wolgast – HSG Universität Greifswald 1:2
ESV Lok Rostock 1948 – SV Hafen Rostock 1961 2:7
SV Barth 1950 – SV Prohner Wiek 9:4
SG 03 Ludwigslust/Grabow – FC Mecklenburg Schwerin U19 1:6
FSV Malchin – 1. FC Neubrandenburg 04 1:5
Doberaner FC – Doberaner FC II 3:0
FSV Bentwisch II – SG Warnow Papendorf 2:5
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Rostocker FC – FC Anker Wismar II abg.
Demminer SV 91 – Kickers JuS 2003 abg.
SG Warnemünde – SV Warnemünde 1:3
Rostocker FC – Malchower SV 90 3:3
FSV Bentwisch – FC Mecklenburg Schwerin II 10:0
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19:00 Uhr: Sievershäger SV – FSV Kühlungsborn
19:00 Uhr: SV Burg Stargard 09 – 1. FC Neubrandenburg 04 II
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18:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – VfB Gramzow
18:30 Uhr: BSV Gelenau – SG Aufbau Boizenburg
18:30 Uhr: TSV Graal-Müritz 1926 – SV Rot-Weiß Trinwillershagen
19:00 Uhr: VfL Blau-Weiß Neukloster – SG Einheit Crivitz
19:00 Uhr: Klein Lukower SV – MSV Priepert
19:00 Uhr: SV Traktor Pentz – SV Traktor Dargun
19:00 Uhr: SG Empor Richtenberg – BSG ScanHaus Marlow
19:00 Uhr: FC Seenland Warin – SG Groß Stieten
19:00 Uhr: Schwaaner Eintracht – FSV Bentwisch II
19:00 Uhr: FSV Dummerstorf 47 – FC Förderkader Rene Schneider
19:00 Uhr: SV Kröslin 1950 – VFC Anklam
19:00 Uhr: SV Gützkow 1895 – TSV 1814 Friedland
19:00 Uhr: Angermünder FC – FC Rot-Weiß Wolgast
19:30 Uhr: Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SV Rogeez
19:30 Uhr: SG Blau-Weiß Parum-Dümmer – SV Sülte
20:00 Uhr: SC Parchim – MSV Pampow
20:00 Uhr: SG 03 Ludwigslust/Grabow – Pritzwalker FHV 03
20:00 Uhr: PSV Wismar – Poeler SV 1923
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11:00 Uhr: FC Förderkader Rene Schneider II – FC-KSG Lalendorf
12:30 Uhr: PSV Rostock – Hagenower SV
13:00 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 II – SC Victoria 1914 Templin
13:00 Uhr: SV Pastow – SV Viktoria Potsdam
13:00 Uhr: SV Burg Stargard 09 – SV Burg Stargard 09 II
13:00 Uhr: SV Gelbensander Grashopper – SV Sukow
14:00 Uhr: FC Anker Wismar II – SC Oberhavel Velten
14:00 Uhr: Einheit Grevesmühlen – SV Blau-Weiß Polz
14:00 Uhr: FSV Testorf Upahl – SV Klütz
14:00 Uhr: SV Murchin/Rubkow – SV Sturmvogel Völschow
14:00 Uhr: SV Burg Stargard 09 – SV Union Wesenberg
14:00 Uhr: FC Rostock United – FSV Nordost Rostock
14:00 Uhr: SV Prohner Wiek – TSV 1860 Stralsund
14:00 Uhr: SFV Nossentiner-Hütte – SV Waren 09
14:00 Uhr: FSV 90 Altentreptow – TSG Neustrelitz II
14:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – VfL Vierraden 1960
14:00 Uhr: SC Staaken – 1. FC Neubrandenburg 04
14:00 Uhr: SV Blau-Weiß 90 Gartz – SpVgg Torgelow Ueckermünde
14:00 Uhr: FC Schönberg 95 – SpVgg Cambs-Leezen Traktor
14:30 Uhr: TSV Empor Zarrentin – SG Roggendorf 96
15:00 Uhr: SV Kröslin 1950 – Angermünder FC
15:00 Uhr: TSV 1814 Friedland – FSV Rot-Weiß Prenzlau
15:00 Uhr: SV Teterow 90 – SV Pastow II
16:00 Uhr: SV Fortschritt Neustadt-Glewe – SV Plate
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10:30 Uhr: SG Insel Rügen – TSV 1862 Sagard
12:00 Uhr: SG Einheit Crivitz – SV Stralendorf
13:00 Uhr: VfB Fortuna Chemnitz – SG Aufbau Boizenburg
14:00 Uhr: Grimmener SV – HFC Greifswald 92
14:00 Uhr: Ganzliner SV – SV Rogeez
14:00 Uhr: FC Schönberg 95 II – SKV Bobitz 1950
14:00 Uhr: SV Sülte – Eintracht Ludwigslust
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