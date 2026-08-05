Testspiele am Mittwoch in Brandenburg: Zweimal ein 8:1

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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Es sind keine Spiele geplant.
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SG Großziethen – VfB Concordia Britz 1916 0:2
Tore: 0:1 (22.), 0:2 (55.)
SV Kloster Lehnin – FSV Optik Rathenow 0:11
Schiedsrichter: Sebastian Rother - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Luka Zdep (10.), 0:2 Maxime Langner (19.), 0:3 Maxime Langner (30.), 0:4 Dzenis Hot (42.), 0:5 Ousmane Sannoh (53.), 0:6 Maxime Langner (60.), 0:7 Ousmane Sannoh (65.), 0:8 (73.), 0:9 Ousmane Sannoh (75.), 0:10 Ousmane Sannoh (79.), 0:11 Arda Isik (85.)
Birkenwerder BC 1908 – SV BW Hohen Neuendorf II 2:2
Schiedsrichter: Lennert Meintzen (Leegebruch)
Tore: 0:1 Sidney Czwikla (11.), 0:2 Felix Klawieter (22.), 1:2 Marlon Mörcke (34.), 2:2 Nico Horvat (64.)
SV 1920 Zehdenick – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:2
SSV Einheit Perleberg – MSV 1919 Neuruppin 0:9
Schiedsrichter: Eric Lemke
Tore: 0:1 David Waclawczyk (13.), 0:2 Alec Kögler (42.), 0:3 Jannik Niklas Schröder (57.), 0:4 Jannik Niklas Schröder (65.), 0:5 Kostiantyn Hramatik (67.), 0:6 Jannik Niklas Schröder (80.), 0:7 Jonas Techie-Menson (83.), 0:8 Jonas Techie-Menson (85.), 0:9 Ginel Roland Alfred Ronde (86.)
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Rangsdorf 28 2:1
SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Spandauer Kickers 2:1
Zuschauer: 39
Tore: 1:0 Yannick Hurtig (29.), 1:1 Finn Walter (34.), 2:1 Justin Stahr (55.)
TuS 1896 Sachsenhausen – BFC Meteor 06 3:3
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SV Blau-Weiß Lindenau – TSV 1878 Schlieben 5:1
SV Germania 90 Schöneiche – BFC Dynamo 1:1
Tore: 1:0 Moritz Borchardt (32.), 1:1 (37.)
FSV Union Fürstenwalde – FV Blau-Weiß 90 Briesen 8:1
Tore: 0:1 (3. Foulelfmeter), 1:1 (9.), 2:1 (31.), 3:1 (38. Foulelfmeter), 4:1 (42. Foulelfmeter), 5:1 (49.), 6:1 (72.), 7:1 (85.), 8:1 Anwar Mohamad (88.)
SV Empor Schenkenberg 1928 – BSG Stahl Brandenburg U19 3:0
SG Phönix Wildau 95 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 4:1
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Köpenicker FC 3:0
BSG Pneumant Fürstenwalde – FV Blau-Weiß 90 Briesen abg.
SpG Lunow/Oderberg – FSV Lok Eberswalde 3:2
1. FC Finowfurt – FSV Rot-Weiß Prenzlau 3:1
Schiedsrichter: Sebastian Jahn - Zuschauer: 91
Tore: 1:0 Felix Schönknecht (13.), 2:0 Maximilian Mätzkow (27.), 3:0 Felix Schönknecht (53.), 3:1 Nils Neuendorf (57. Eigentor)
FSV Bernau – TSG Einheit Bernau 1:2
Angermünder FC – SG Crussow 2:0
Schiedsrichter: Matti Hoppe
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (18.)
FSV Admira 2016 – MSV Zossen 07 2:0
Friedrichshagener SV 1912 – 1. FFC Turbine Potsdam II 1:8
FSV Babelsberg 74 – SV BW Hohen Neuendorf abg.
Berlin Türkspor – FSV Union Fürstenwalde 5:1
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19:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SV Falkensee-Finkenkrug II
19:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – SV Preilack
19:00 Uhr: SV Eiche Branitz – SV Wacker 09 Ströbitz
19:30 Uhr: SV Waßmannsdorf 1956 – SV Grün-Weiß Großbeeren
20:00 Uhr: FV BW Spandau 03 – SV Germania 90 Berge
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16:30 Uhr: FC Energie Cottbus U14 – FC Grün-Weiß Piesteritz
18:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – VfB Gramzow
18:30 Uhr: SpG Kurstadtkicker II – SV Titania Kruge
18:30 Uhr: SV Siethen 1977 – MTV Wünsdorf 1910
18:30 Uhr: FC Bad Liebenwerda – FSV Beilrode 09
18:30 Uhr: TSV Brettin-Rossdorf – BSG Stahl Brandenburg
19:00 Uhr: BSV Heinersdorf – SG Union 1919 Klosterfelde II
19:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897
19:00 Uhr: SV Askania Coepenick 1913 – SV Grün-Weiß Brieselang
19:00 Uhr: SV Blau-Weiss Markendorf – SV Rot-Weiß Reitwein
19:00 Uhr: FC Eisenhüttenstadt – 1. FC Frankfurt (Oder) II
19:00 Uhr: Angermünder FC – FC Rot-Weiß Wolgast
19:00 Uhr: FC Schwedt 02 – SpG Lunow/Oderberg
19:00 Uhr: SG Sielow – FSV 63 Luckenwalde II
19:00 Uhr: FC Strausberg – Köpenicker FC
19:30 Uhr: SV Falkensee-Finkenkrug – Oranienburger FC Eintracht 1901
19:30 Uhr: 1. FC Finowfurt – FSV Schorfheide Joachimsthal
19:30 Uhr: Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SV Rogeez
20:00 Uhr: SG 03 Ludwigslust/Grabow – Pritzwalker FHV 03
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10:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
11:00 Uhr: SV Grün-Weiß Bergfelde – TuS 1896 Sachsenhausen II
11:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – BSG Stahl Riesa
11:00 Uhr: TuS Siegfried 09 Wahrburg – VfL Nauen
12:00 Uhr: FC 98 Hennigsdorf II – 1. SV Oberkrämer 11
12:00 Uhr: BFC Dynamo – TSG Einheit Bernau
13:00 Uhr: SV Zernsdorf – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
13:00 Uhr: FC Insel Usedom – SpG Lunow/Oderberg
13:00 Uhr: SV Pastow – SV Viktoria Potsdam
13:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 – FC 98 Hennigsdorf
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SV Glienicke/Nordbahn
13:00 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 II – SC Victoria 1914 Templin
13:00 Uhr: SG Großziethen – SV Blau-Weiß Dahlewitz
13:00 Uhr: SC Charlottenburg – BSG Stahl Brandenburg
13:00 Uhr: FSV Babelsberg 74 – RSV Eintracht 1949
13:00 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II
13:00 Uhr: FC Neuenhagen 1913 – FV Erkner 1920
13:00 Uhr: VfB Magdeburg-Ottersleben – BSG Stahl Brandenburg
14:00 Uhr: FC Anker Wismar II – SC Oberhavel Velten
14:00 Uhr: SV Empor Schenkenberg 1928 – FSV Admira 2016
14:00 Uhr: 1. FC Lok Stendal II – SSV Einheit Perleberg
14:00 Uhr: BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SV Germania 90 Berge
14:00 Uhr: SV Eintracht Ortrand – FC Lauchhammer
14:00 Uhr: BSV Chemie Tschernitz – Spremberger SV 1862
14:00 Uhr: VfB 1921 Krieschow II – TSG Lübbenau 63
14:00 Uhr: SpG Dissenchen/Haasow – SV Wacker 09 Ströbitz
14:00 Uhr: VfB Cottbus 97 – FSV Viktoria 1897 Cottbus
14:00 Uhr: SG Bornim – SG Michendorf
14:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – Teltower FV 1913
14:00 Uhr: VfB Trebbin – SV Babelsberg 03 II
14:00 Uhr: BSV Rot-Weiß Schönow – Schönower SV 1928
14:00 Uhr: Brandenburger SC Süd 05 – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Luckau – TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau
14:00 Uhr: SV Blau-Weiß 90 Gartz – SpVgg Torgelow Ueckermünde
14:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde II – 1. FV Eintracht Wandlitz
15:00 Uhr: SG Friedersdorf – SV Eiche Branitz
15:00 Uhr: SG Eintracht Peitz – SV Döbern
15:00 Uhr: SG Burg – SV Eintracht Drehnow
15:00 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – SG Grün-Weiß Golm
15:00 Uhr: SV Dallgow 47 – TSV Wustrau
15:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – SG Grün-Weiß Bärenklau
15:00 Uhr: SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal
15:00 Uhr: SV Kröslin 1950 – Angermünder FC
15:00 Uhr: FSV Bernau – BSV Dersim 1993 II
15:00 Uhr: SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV Großräschen
15:00 Uhr: TuS 1896 Sachsenhausen – TSV Mariendorf 1897
15:00 Uhr: FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
15:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Frohnauer SC 1946
15:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – VfB Herzberg 68
15:00 Uhr: FC Strausberg – SV Germania 90 Schöneiche
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10:30 Uhr: FC Hertha 03 Zehlendorf II – SG Bornim
11:00 Uhr: JFV Burgenland – SV Wacker 09 Ströbitz
12:30 Uhr: FC Viktoria 1889 Berlin II – 1. FFC Turbine Potsdam II
13:00 Uhr: FV Erkner 1920 – VfB Fortuna Biesdorf
13:00 Uhr: SV Fortuna Magdeburg – BSG Stahl Brandenburg
13:00 Uhr: Glückauf Brieske/Senftenberg – Dresdner SC 1898
13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Großbeeren – SV Rangsdorf 28
13:00 Uhr: MSV 19 Rüdersdorf – FC Herrensee Strausberg
14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – SV Medizin Uchtspringe
14:00 Uhr: Friedrichshagener SV 1912 – SV Grün-Weiß Brieselang
14:00 Uhr: Bredower SV 47 – VfL Nauen
14:00 Uhr: TSV Chemie Premnitz – SV Ziesar 31
14:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – FV Preussen Eberswalde
14:15 Uhr: FC Internationale Berlin II – SG Saarmund
15:00 Uhr: FC Neuenhagen 1913 – FSV Blau-Weiß Wriezen
15:00 Uhr: Bredower SV 47 – SV Grün-Weiß Brieselang
15:00 Uhr: SG Friedersdorf – SpG Peickwitz/Annahütte
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