Testspiele am Mittwoch: FSV 63 Luckenwalde gewinnt, Rathenow verliert

SV Sparta Lichtenberg – BFC Preussen 5:2

Schiedsrichter: Leander Dietz

Tore: 1:0 Etienne Nikol (5.), 1:1 Gobe Gouano (28. Foulelfmeter), 2:1 Etienne Nikol (37.), 3:1 Nikolas Meyer (40.), 4:1 Khaled Akasha (41.), 4:2 Ole Hoch (68.), 5:2 Daniel Hänsch (83.)

---

Mittwoch

FSV Optik Rathenow – BFC Dynamo 0:6

Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin)

Tore: 0:1 Can Karatas (9.), 0:2 Jamal Rogero (17.), 0:3 Leander Fritzsche (32.), 0:4 Can Karatas (34.), 0:5 Yona Sambale (51.), 0:6 Ilian Weber (59.)



FSV 63 Luckenwalde – Tennis Borussia Berlin 3:1

Schiedsrichter: Tobias Starost

Tore: 1:0 Nick Graupner (7.), 1:1 Marlon Kolobaric (15.), 2:1 Lucas Will (65.), 3:1 Simon Gollnack (82.)



SV Tasmania Berlin – BFC Preussen 1:3

Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin)

Tore: 0:1 (17.), 1:1 (25.), 1:2 (32.), 1:3 (63.)

---

Donnerstag

Es sind keine Spiele geplant.