Testspiele am Mittwoch: Einige Tore und knappe Ergebnisse

In dieser Woche sind weitere Testspiele in Württemberg geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.
TSV Ehningen – SG Oberreichenbach/Würzbach 8:0
FV Herbolzheim – Offenburger FV 2:3
SV Jungingen – SSG Ulm 99 2:2
Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau)
SG FC Maihingen / Deiningen – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 2:0
Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen)
SV Immenried – TSV Buchenberg 2:3
Tore: 1:0 (56.), 1:1 Lorena Linhart (60.), 2:1 (78.), 2:2 Lorena Linhart (86.), 2:3 Johanna Bühler (90.)
FC Emmendingen – Bahlinger SC 0:2
Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Hausen a.d.M.)
