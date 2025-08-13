Testspiele am Mittwoch: Einige Tore und knappe Ergebnisse

+ 90 weitere

+ 90 weitere

In dieser Woche sind weitere Testspiele in Württemberg geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Region am Montag

-

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Region am Dienstag

TSV Ehningen – SG Oberreichenbach/Würzbach 8:0

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Region am Mittwoch

FV Herbolzheim – Offenburger FV 2:3



SV Jungingen – SSG Ulm 99 2:2

Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau)



SG FC Maihingen / Deiningen – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 2:0

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen)



SV Immenried – TSV Buchenberg 2:3

Tore: 1:0 (56.), 1:1 Lorena Linhart (60.), 2:1 (78.), 2:2 Lorena Linhart (86.), 2:3 Johanna Bühler (90.)



FC Emmendingen – Bahlinger SC 0:2

Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Hausen a.d.M.)

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Region am Donnerstag

-

__________________________________________________________________________________________________

Die Testspiele der Region am Freitag

-

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________