Allgemeines
– Foto: Alexander Sättele

Testspiele am Mittwoch: Einige Tore und knappe Ergebnisse

Überblick auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

In dieser Woche sind weitere Testspiele in Württemberg geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.



Die Testspiele der Region am Montag

-

Die Testspiele der Region am Dienstag

TSV Ehningen – SG Oberreichenbach/Würzbach 8:0

Die Testspiele der Region am Mittwoch

FV Herbolzheim – Offenburger FV 2:3

SV Jungingen – SSG Ulm 99 2:2
Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau)

SG FC Maihingen / Deiningen – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 2:0
Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen)

SV Immenried – TSV Buchenberg 2:3
Tore: 1:0 (56.), 1:1 Lorena Linhart (60.), 2:1 (78.), 2:2 Lorena Linhart (86.), 2:3 Johanna Bühler (90.)

FC Emmendingen – Bahlinger SC 0:2
Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Hausen a.d.M.)

Die Testspiele der Region am Donnerstag

-

Die Testspiele der Region am Freitag

-



Aufrufe: 013.8.2025, 21:38 Uhr
Timo BabicAutor