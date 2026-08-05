 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Testspiele am Mittwoch: Ein 0:10 und auch ein 1:5

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nico Schoch

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Kreisliga B III
Kreisliga B IV
KL A3 Nordschwarzwald
KL A4 Rems/Murr/Hall
KL A4 Schwarzwald/Z.

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 3. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 4. August

SC Pfullendorf – VfB Friedrichshafen 3:1
Tore: 1:0 Marcel Klein (14.), 2:0 Heiko Behr (31. Foulelfmeter), 2:1 Nicolai Weissenbacher (35.), 3:1 Marcel Klein (43.)
Besondere Vorkommnisse: Heiko Behr (SC Pfullendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (51.).

TSV Westhausen – SV Waldhausen abg.

FC Radolfzell – BSV 07 Schwenningen 2:3

SG Warthausen/Birkenhard – SV Reinstetten Abbr.

TV Steinheim II – FV 08 Unterkochen abg.

SV Allmersbach – SV Steinbach 5:1
Tore: 1:0 Yannik Moll (23.), 2:0 Yusuf Dik (36.), 3:0 Felix Geck (37.), 4:0 Felix Geck (50.), 5:0 Felix Geck (79.), 5:1 Taner Bakir (85.)

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Testspiele am Mittwoch, 5. August

TSV Kettershausen-Bebenhausen – TSV 1889 Buch 1:5
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 David Trum (29.), 1:1 Kaan Goldschmiedt (32.), 1:2 Manuel Schrapp (33.), 1:3 Stephan Böck (53.), 1:4 Manuel Schrapp (82.), 1:5 Tim Voß (85.)

SV Mietingen – SGM Aufheim Holzschwang 4:1

SV Böblingen – SKV Rutesheim 2:2

VfL Herrenberg – GSV Maichingen 1:1

VfR Sulz – FC 08 Villingen II 1:5

TSV Straßberg 1903 – FC Mengen 2:0

TSV Ummendorf – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 2:1

TSV Hirschau – SV Croatia Reutlingen 3:1

TSV Schwaikheim – SG Weinstadt 2:2

VfL Kirchheim/Teck – FC Esslingen abg.

SG FC Hardt / Lauterbach – SV Seedorf 0:3

TSF Ditzingen – TSV Weilimdorf 0:10
Tore: 0:1 Roman Kasiar (5.), 0:2 Samir Genc (7.), 0:3 Riccardo Scarcelli (10.), 0:4 Samir Genc (25.), 0:5 Riccardo Scarcelli (35.), 0:6 Roman Kasiar (45.), 0:7 Samir Genc (56.), 0:8 Terry Offei (59.), 0:9 Quazim Tolaj (70.), 0:10 Quazim Tolaj (90.)

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Testspiele am Donnerstag, 6. August

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Freitag, 7. August

19.00 Uhr - TSV Holzheim - SGM Uttenweiler/Unlingen

19.15 Uhr - SV Jungingen - SV Alberweiler

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