Testspiele am Freitag: Torreiches 3:3 beim Verbandsligisten

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Keine Testspiele geplant.
SV Ochsenhausen – SV Mietingen 2:0
Tore: 1:0 Stefan Bek (20. Foulelfmeter), 2:0 Marcel Schad (83.)
Sport-Union Neckarsulm – Sportfreunde Untergriesheim abgesagt
FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 0:7
Schiedsrichter: Silas Buth
Tore: 0:1 Max Stumm (28.), 0:2 Tom Kleinmann (30.), 0:3 Berin Kardumovic (60.), 0:4 Onesi Kuengienda (65.), 0:5 Auron Selimi (81.), 0:6 Alexander Götz (88.), 0:7 Emre Yalcin (89.)
FC Rottenburg – VfL Pfullingen 0:7
Schiedsrichter: Burak Kurban
Tore: 0:1 Nico Seiz (13. Foulelfmeter), 0:2 Nico Seiz (47.), 0:3 Philipp Kendel (52.), 0:4 Philipp Kendel (57.), 0:5 Roman Schubmann (76.), 0:6 Marcelo Freitas (82.), 0:7 Roman Schubmann (90.)
TSV 1889 Buch – TSV Bernstadt 3:1
Schiedsrichter: Phillip Ufken (Pfaffenhofen)
Tore: 1:0 Manuel Schrapp (23.), 2:0 Manuel Schrapp (24.), 3:0 Niklas Riedel (36.), 3:1 Mats Kußmaul (90.)
TSV Böbingen – TSGV Waldstetten 2:5
Schiedsrichter: Manuel Krieger
Tore: 0:1 (5.), 0:2 (24.), 1:2 Valentin Sachsenmaier (34.), 1:3 (44.), 1:4 (68.), 1:5 (71.), 2:5 Timo Ziegler (75.)
VfR Heilbronn – SpVgg Neckarelz 1:0
Schiedsrichter: Luke Walz
Tor: 1:0 Akın Ulusoy (63.)
SV Waldhausen – TSV Ilshofen 2:3
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim) - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Joey Agathangelidis (19.), 2:0 Max Häußler (24.), 2:1 Hennes Hermann Autmaring (50.), 2:2 Lars Fischer (70.), 2:3 Tim Luca Laidig (75.)
SG Schorndorf – TSV Schornbach 1:3
VfR Aalen – Sportfreunde Dorfmerkingen abg.
SSV Ehingen-Süd – SC Staig 4:3
Tore: 0:1 (14.), 1:1 Stefan Haiß (23.), 2:1 Finn Paul (46.), 2:2 Oliver Bischof (47.), 3:2 Finn Paul (51.), 4:2 Narciso Filho (69. Foulelfmeter), 4:3 Manuel Kohn (76.)
TSV Weilimdorf – MTV Stuttgart 4:2
Tore: 1:0 Tamer-Harun Fara (7.), 1:1 (9.), 2:1 Giuseppe Berretta (67.), 3:1 Jonathan Zinram-Kisch (69.), 4:1 (83. Eigentor), 4:2 (88.)
1. FC Heiningen – TSV Bad Boll 0:4
Schiedsrichter: Tobias Endriß (Gosbach)
Tore: 0:1 Noah Ascherl (55.), 0:2 Yannick Ruther (59.), 0:3 Noah Ascherl (72.), 0:4 Lenny Mändle (84.)
FC Königsfeld – BSV 07 Schwenningen 4:2
SV Seedorf – SG FC Hardt / Lauterbach 2:2
TuS Ergenzingen – FC Holzhausen 0:8
FC Union Heilbronn – SGM Krumme Ebene am Neckar 2:2
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Nebojsa Simikic (36.), 1:2 (41.), 2:2 Muhammed Mert Gürbüz (49.)
Young Boys Reutlingen – TSG Balingen 2:1
Tore: 1:0 Marko Drljo (22.), 1:1 Simon Klostermann (37.), 2:1 Batuhan Tasdögen (74.)
SC Geislingen – SV Ebersbach/Fils abg.
FSV Buckenberg – 1. CfR Pforzheim 0:10
Schiedsrichter: Justin Ekk (Pforzheim) - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Benjamin Causevic (15.), 0:2 Dominik Salz (37.), 0:3 Benjamin Causevic (45.), 0:4 Ata Doruk (45.), 0:5 Cemal Durmus (62.), 0:6 Joao Victor Silveira Schick (65.), 0:7 Walter Vegelin (71.), 0:8 Cemal Durmus (88.), 0:9 Cemal Durmus (90.), 0:10 Tim Schwaiger (90.)
SKV Rutesheim – SV Böblingen 2:1
Schiedsrichter: David Modro
Tore: 1:0 Hannes Obert (18.), 1:1 Bjarne Hamann (44. Foulelfmeter), 2:1 Marc Geist (78.)
SpVgg Stetten/Filder – FV Spfr Neuhausen abg.
SV Allmersbach – SG Pleidelsheim / TuS Freiberg abg.
SSV Aalen – FV Sontheim/Brenz 3:0
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 1:0 Sefa Yilmaz (40.), 2:0 Cedric Hercigonja (45.), 3:0 Jan Abele (73.)
FSV Hollenbach – VfR Gommersdorf 2:1
Tore: 1:0 Juan Faßbinder (48.), 1:1 Elivelton Luiz Camicia (63.), 2:1 Juan Faßbinder (88.)
Sport-Union Neckarsulm – FSV Schwaigern 3:3
Tore: 0:1 Jonathan Steffl (49.), 0:2 Mauritz Giesinger (54.), 1:2 Fatlum Maliqi (56.), 2:2 Fatlum Maliqi (60.), 2:3 Till Schweizer (75.), 3:3 Mattia Trianni (82.)
TSV Sulzbach-Laufen – TSV Essingen 3:4
Tore: 0:1 Tim Bort (5.), 1:1 (37.), 1:2 Tim Bort (53.), 2:2 Alexander Köngeter (57.), 2:3 Tim Bort (66.), 2:4 Tim Bort (70.), 3:4 Sanjin Glaser (77.)
TSV Schornbach – Calcio Leinfelden-Echterdingen 1:0
SGM Neckarwestheim – FSV 08 Bietigheim-Bissingen abg.
TV Derendingen – TuS Ergenzingen 1:0
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach – TSGV Waldstetten 3:3
Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd)
SV Oberzell – TSV Heimenkirch 4:2
TSV Nellmersbach Frauen – TSV Langenbeutingen abg.
