Testspiele am Freitag: SV Babelsberg 03 verliert und zwei Absagen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Hertha BSC II – SV Babelsberg 03 4:0
Tore: 1:0 Oliver Rölke (13.), 2:0 Janne Berner (37.), 3:0 Oliver Rölke (39.), 4:0 Joel Richter (48.)
SV Grün-Weiß Bergfelde – TuS 1896 Sachsenhausen II abgesagt
---
12:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – 1. FC Lokomotive Leipzig II
12:00 Uhr: 1. FC Frankfurt – FSV Union Fürstenwalde II
Abgesagt: SV BW Hohen Neuendorf – TSG Einheit Bernau
12:00 Uhr: FC Hertha 03 Zehlendorf – F.C. Hansa Rostock II
13:00 Uhr: TSV Rudow Berlin – FSV Union Fürstenwalde
13:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – BFC Dynamo
13:00 Uhr: SV Tasmania Berlin – Hallescher FC
13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – SV Ziesar 31
13:00 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – SV Babelsberg 03
13:00 Uhr: Hoyerswerdaer FC – VfB Hohenleipisch 1912
13:00 Uhr: SC Charlottenburg – Tennis Borussia Berlin
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde - Frohnauer SC 1946
13:00 Uhr: BFC Dynamo – VfB 1921 Krieschow
13:15 Uhr: Hallescher FC – MSV 1919 Neuruppin
14:00 Uhr: Berlin Türkspor – BSG Stahl Brandenburg
14:00 Uhr: Füchse Berlin – BSC Fortuna Glienicke
14:00 Uhr: SG Dynamo Schwerin – FC Eintracht Norderstedt
14:00 Uhr: SG Michendorf – SV Dallgow 47
14:00 Uhr: BSV Eintracht Mahlsdorf – 1. FC Frankfurt
14:00 Uhr: BSC Rathenow 1994 – VfL Nauen
14:00 Uhr: SV 1920 Zehdenick – Oranienburger FC Eintracht 1901
14:00 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – Brandenburger SC Süd 05
14:00 Uhr: FSV Budissa Bautzen – FC Energie Cottbus
14:00 Uhr: Teltower FV 1913 – Fortuna Babelsberg
Abgesagt: SV Germania 90 Schöneiche – FC Strausberg
14:00 Uhr: Berliner AK – MKS Polonia Slubice
14:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FC Eilenburg
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – S.D. Croatia Berlin
14:30 Uhr: SC Victoria – FC Anker Wismar
15:00 Uhr: 1. FC Frankfurt II – SG Müncheberg
15:00 Uhr: SFC Stern 1900 – TuS Makkabi Berlin
---
12:00 Uhr: NSG Gräfenhainichen – SG Bornim
12:30 Uhr: FSV Berolina Stralau 1901 – BSV Rot-Weiß Schönow
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde
13:00 Uhr: 1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SV Blau-Weiß Dahlewitz
13:00 Uhr: RSV Waltersdorf 1909 – FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
14:00 Uhr: SV Sparta Lichtenberg – TSV Mariendorf 1897
14:00 Uhr: SG Saarmund – SV Grün-Weiß Großbeeren
14:00 Uhr: FC Stern Marienfelde 1912 II – VfB Trebbin
14:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
14:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Glienicke/Nordbahn
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________