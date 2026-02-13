Testspiele am Freitag: Stahl Brandenburg deklassiert Oberligist 7:0

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
1. FC Magdeburg II – SV Babelsberg 03 1:3
Tore: 0:1 George Didoss (4.), 0:2 Darijan Silic (45.+1), 0:3 Conner Noel Schulze (81. Eigentor), 1:3 Joonas Frenzel (89.)
SV Blau-Weiß 90 Gartz – Schönower SV 1928 1:8
FV Preussen Eberswalde – SC Victoria 1914 Templin 2:0
Schiedsrichter: Gero Metzner
SV Victoria Seelow – Angermünder FC 6:1
---
---
10:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – FSV 63 Luckenwalde II
11:00 Uhr: SV 1919 Woltersdorf – FC Strausberg
12:00 Uhr: SV BW Berolina Mitte 49 – FSV Union Fürstenwalde
12:00 Uhr: FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin
12:00 Uhr: SpG Vierraden/Gartz – SC Victoria 1914 Templin
13:00 Uhr: FSV Union Fürstenwalde II – SpG Tauche/Ahrensdorf
13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Füchse Berlin Reinickendorf
13:00 Uhr: VfB Weißwasser 1909 – VfB 1921 Krieschow II
13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – SV Grün-Weiß Großbeeren
13:00 Uhr: KSV Hessen Kassel – SG Bornim
14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – Bredower SV 47
14:00 Uhr: TSV Chemie Premnitz – Brandenburger SC Süd 05
14:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Großräschen
15:00 Uhr: SV Lok Schleife – SC Spremberg 1896
16:00 Uhr: SG Großziethen – SV Babelsberg 03 II
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________