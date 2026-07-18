Testspiele am Freitag: Schwaig demoliert Grünwald – Karlsfeld souverän

"Ziemlich souverän" – so lässt sich die Leistung der Schwaiger Sportfreunde gegen Grünwald gut beschreiben. – Foto: Marc Marasescu

Kurz vor dem Saisonstart lassen es sich einige oberbayerische Teams nicht nehmen, noch ein Freundschaftsspiel zu absolvieren. Auch am Freitag wurde vielerorts getestet.

Das war schon eine echte Machtdemonstration, welche die Jungs aus Schwaig gegen den Landesligisten abgeliefert haben. Achtmal traf die Donbeck-Truppe in den Grünwalder Kasten. Ein gutes Fundament für den Saisonbeginn in sechs Tagen.

Doch auch die Karlsfelder zeigten sich blitzsauber. Im Spiel gegen den Kreisligisten TSV Ottobrunn ließen die Jungs aus dem Münchner Umland nichts anbrennen und überzeugten mit einem glatten 3:0-Sieg.

Auch die Regionalligisten lassen sich die Tests nicht entgehen. Für Wacker Burghausen stand am Freitag das Duell gegen die Zweitvertretung der Fuggerstädter an. In einem 1:1-Unentschieden waren die Kräfte letztlich gleich verteilt. Doch für Wacker geht es heute schon weiter – im Toto-Pokal müssen sich die Burghausener wacker schlagen; gegen den Kreisklassisten aus Alling sind keine Fehler erlaubt.

Ein knappes Ding war es am Ende für die Kammerberger. Der SC Unterpfaffenhofen-Germering schlug sich munter, doch am Ende reichte es nicht ganz für ein Remis im Freundschaftsspiel.

Der FC Langengeisling machte mit dem FSV Harthof kurzen Prozess. In der ersten Halbzeit schenkte die Hintermaier-Elf den Grün-Weißen drei Buden ein. Der Rest war dann nur noch Formsache.

Alles andere als Formsache war für die Ampfinger das Duell gegen Reischach. Mit einem 3:2-Sieg steht am Ende zwar ein Sieg auf der Anzeigentafel, doch gegen den Kreisligisten war es definitiv kein Selbstläufer.

Der Sportbund gab sich am Freitag gegen Ostermünchen die Ehre. Gegen den eine Liga tiefer spielenden Verein sprang am Ende ein 4:2-Erfolg raus.

Überzeugend präsentierten sich die Peterskirchener in Seeon. Fünf Tore schossen die Mannen von Daniel Winklmaier und stellen ein gutes Fundament für den Saisonbeginn am kommenden Samstag.

Ziemlich deutlich ging das Duell der beiden Bezirksligisten aus. Pullach lies den in der Bezirksliga Ost spielenden Zornedinger keine Chance – der 4:0-Sieg spricht Bände.

Ein weiteres Bezirksliga-Duell gab es in Dorfen zu bewundern. Im Duell der Gleichgesinnten hatten die Freisinger am Ende die Oberhand.