 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele am Freitag: Schwaig demoliert Grünwald – Karlsfeld souverän

Die Testspiele vom Freitag

von Marcel Huse · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser
"Ziemlich souverän" – so lässt sich die Leistung der Schwaiger Sportfreunde gegen Grünwald gut beschreiben.
"Ziemlich souverän" – so lässt sich die Leistung der Schwaiger Sportfreunde gegen Grünwald gut beschreiben. – Foto: Marc Marasescu

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Kurz vor dem Saisonstart lassen es sich einige oberbayerische Teams nicht nehmen, noch ein Freundschaftsspiel zu absolvieren. Auch am Freitag wurde vielerorts getestet.

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV Grünwald
TSV GrünwaldGrünwald
8
1
Abpfiff

Das war schon eine echte Machtdemonstration, welche die Jungs aus Schwaig gegen den Landesligisten abgeliefert haben. Achtmal traf die Donbeck-Truppe in den Grünwalder Kasten. Ein gutes Fundament für den Saisonbeginn in sechs Tagen.

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
3
0
Abpfiff

Doch auch die Karlsfelder zeigten sich blitzsauber. Im Spiel gegen den Kreisligisten TSV Ottobrunn ließen die Jungs aus dem Münchner Umland nichts anbrennen und überzeugten mit einem glatten 3:0-Sieg.

Gestern, 17:00 Uhr
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
1
1

Auch die Regionalligisten lassen sich die Tests nicht entgehen. Für Wacker Burghausen stand am Freitag das Duell gegen die Zweitvertretung der Fuggerstädter an. In einem 1:1-Unentschieden waren die Kräfte letztlich gleich verteilt. Doch für Wacker geht es heute schon weiter – im Toto-Pokal müssen sich die Burghausener wacker schlagen; gegen den Kreisklassisten aus Alling sind keine Fehler erlaubt.

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SC Unterpfaffenhofen-Germering
SC Unterpfaffenhofen-GermeringSC U-pfaffen
2
1
Abpfiff

Ein knappes Ding war es am Ende für die Kammerberger. Der SC Unterpfaffenhofen-Germering schlug sich munter, doch am Ende reichte es nicht ganz für ein Remis im Freundschaftsspiel.

Gestern, 19:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
4
1
Abpfiff

Der FC Langengeisling machte mit dem FSV Harthof kurzen Prozess. In der ersten Halbzeit schenkte die Hintermaier-Elf den Grün-Weißen drei Buden ein. Der Rest war dann nur noch Formsache.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Reischach
TSV ReischachReischach
TSV Ampfing
TSV AmpfingTSV Ampfing
2
3
Abpfiff

Alles andere als Formsache war für die Ampfinger das Duell gegen Reischach. Mit einem 3:2-Sieg steht am Ende zwar ein Sieg auf der Anzeigentafel, doch gegen den Kreisligisten war es definitiv kein Selbstläufer.

Gestern, 20:00 Uhr
SB DJK Rosenheim
SB DJK RosenheimSB Rosenheim
SV Ostermünchen
SV OstermünchenOstermünchen
4
2
Abpfiff

Der Sportbund gab sich am Freitag gegen Ostermünchen die Ehre. Gegen den eine Liga tiefer spielenden Verein sprang am Ende ein 4:2-Erfolg raus.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seeon
SV SeeonSV Seeon
Peterskirchen
PeterskirchenPeterskirchen
1
5
Abpfiff

Überzeugend präsentierten sich die Peterskirchener in Seeon. Fünf Tore schossen die Mannen von Daniel Winklmaier und stellen ein gutes Fundament für den Saisonbeginn am kommenden Samstag.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
0
4
Abpfiff

Ziemlich deutlich ging das Duell der beiden Bezirksligisten aus. Pullach lies den in der Bezirksliga Ost spielenden Zornedinger keine Chance – der 4:0-Sieg spricht Bände.

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
1
2
Abpfiff

Ein weiteres Bezirksliga-Duell gab es in Dorfen zu bewundern. Im Duell der Gleichgesinnten hatten die Freisinger am Ende die Oberhand.

Gestern, 19:00 Uhr
SV Aschau am Inn
SV Aschau am InnSV Aschau
SV Unterneukirchen
SV UnterneukirchenUnterneukirc
4
2
Abpfiff

Den Schluss bilden die Kicker aus Aschau. Sie zeigten sich gegen den Kreisligisten aus Unterneukirchen blitzsauber und gewannen mit 4:2.