Testspiele am Freitag: Peer Winkens mit Dreierpack für Union Nettetal

Nach seiner Rückkehr aus Beeck traf Peer Winkens am Freitag dreimal für Union Nettetal. – Foto: Max Media Solutions

Nach zahlreichen Testspielen am Mittwoch und Donnerstag war es am Freitag dann ein wenig ruhiger, ehe es dann am Wochenende wieder richtig ereignisreich wird. Aber auch am Freitag war immerhin noch so viel los, dass sich ein Überblick für Euch lohnt. So hat es etwa der zuletzt bereits formstarke Landesligist Union Nettetal bereits um 18.30 Uhr mit dem Bezirksligisten SSV Grefrath zu tun.

Das sind die Testspiele am Freitag, 24. Juli:

Die Nettetaler siegten auch gegen Grefrath mit 4:1 und bleiben so weiter in Top-Form. Der Führungstreffer esultierte aus einem Eigentor, danach gelang dann Peer Winkens ein sauberer Dreierpack, ehe in der letzten Minute Tim Weiner noch verkürzte. Ebenfalls um 18.30 war Landesligist PSV Wesel im Einsatz, der nach dem 16:0 gegen den C-Ligisten SuS Wesel nun den B-Ligisten Viktoria Wesel vor der Brust hatte. Auch diesmal siegte der PSV, allerdings "nur" mit 5:1. Bei einem Gegentor von Dimitrios Stathoulidis trafen mit Fabian Drieschner, Jan Gehrmann, Gian-Luca Klinger, Amel Durakovic und Laurenz Hübinger fünf verschiedene Schützen.

Um 19.30 Uhr war dann Blau-Weiß Mintard wieder im Einsatz, hatte es mit dem Bezirksligisten Mülheimer SV zu tun. Die Mintarder siegten klar mit 7:1, wobei Niklas Nett gleich drei Treffer erzielte und Amar Pilavdzic noch einen Doppelpack überließ. Parallel hatte Bezirksligist Fortuna Bottrop den Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop zu Gast. Die Adler nahmen dabei durch Tore von Joel Zwikirsch und Jayden Paul nach der Pause einen 2:0_Sieg mit nach Hause.