 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Testspiele am Freitag: Peer Winkens mit Dreierpack für Union Nettetal

Diese Testspiele gab es für Euch am Niederrhein am Freitag, 24. Juli 2026. Die große Übersicht.

von Sascha Köppen · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
Nach seiner Rückkehr aus Beeck traf Peer Winkens am Freitag dreimal für Union Nettetal.
Nach seiner Rückkehr aus Beeck traf Peer Winkens am Freitag dreimal für Union Nettetal. – Foto: Max Media Solutions

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Landesliga 2
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4

Nach zahlreichen Testspielen am Mittwoch und Donnerstag war es am Freitag dann ein wenig ruhiger, ehe es dann am Wochenende wieder richtig ereignisreich wird. Aber auch am Freitag war immerhin noch so viel los, dass sich ein Überblick für Euch lohnt. So hat es etwa der zuletzt bereits formstarke Landesligist Union Nettetal bereits um 18.30 Uhr mit dem Bezirksligisten SSV Grefrath zu tun.

Das sind die Testspiele am Freitag, 24. Juli:

Die Nettetaler siegten auch gegen Grefrath mit 4:1 und bleiben so weiter in Top-Form. Der Führungstreffer esultierte aus einem Eigentor, danach gelang dann Peer Winkens ein sauberer Dreierpack, ehe in der letzten Minute Tim Weiner noch verkürzte. Ebenfalls um 18.30 war Landesligist PSV Wesel im Einsatz, der nach dem 16:0 gegen den C-Ligisten SuS Wesel nun den B-Ligisten Viktoria Wesel vor der Brust hatte. Auch diesmal siegte der PSV, allerdings "nur" mit 5:1. Bei einem Gegentor von Dimitrios Stathoulidis trafen mit Fabian Drieschner, Jan Gehrmann, Gian-Luca Klinger, Amel Durakovic und Laurenz Hübinger fünf verschiedene Schützen.

Um 19.30 Uhr war dann Blau-Weiß Mintard wieder im Einsatz, hatte es mit dem Bezirksligisten Mülheimer SV zu tun. Die Mintarder siegten klar mit 7:1, wobei Niklas Nett gleich drei Treffer erzielte und Amar Pilavdzic noch einen Doppelpack überließ. Parallel hatte Bezirksligist Fortuna Bottrop den Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop zu Gast. Die Adler nahmen dabei durch Tore von Joel Zwikirsch und Jayden Paul nach der Pause einen 2:0_Sieg mit nach Hause.

Eine Viertelstunde später maßen sich dann Bezirksligist FSV Vohwinkel und A-Ligist Rhenania Hochdahl, bis zum Ende der abgelaufenen Saison selbst noch in der Bezirksliga unterwegs. Dennoch wurde die Partie beim Resultat von 9:1 ein echtes Schützenfest. Um 20 Uhr spielten dann noch A-Ligist SSV Strümp und Bezirksligist CSV Marathon aus Krefeld.

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
0
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
7
1
Abpfiff

Heute, 19:45 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
9
1
Abpfiff
+Video

Heute, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
20:00

Heute, 18:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
4
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
BSV Viktoria Wesel
BSV Viktoria WeselVik. Wesel
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
1
5
Abpfiff

Zudem gibt es noch zahlreiche Turniere, die ihr hier findet:

Burgpokal Brüggen

Preußen-Cup in Essen

Geno Cup in Essen

LBM-Cup in Richrath

RWM-MBW Cup

Hier gibt es immer alle Spiele des jeweiligen Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: