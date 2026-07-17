Testspiele am Freitag: Oberligist siegt und auch ein 6:0

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
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SSV Ulm 1846 – FC Augsburg II 2:1
Schiedsrichter: Manuel Bergmann (Erbach)
Tore: 1:0 Achitpol Keereerom (55.), 1:1 Mahmut Kücüksahin (57.), 2:1 Mateo Mrden (90.)
FC Rottenburg – TSG Balingen II 2:0
Tore: 1:0 (37.), 2:0 (67.)
TSG Nattheim – SV Waldhausen 1:1
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 0:1 Luca Mack (45.), 1:1 Philipp Gnosa (77.)
FV Illertissen U19 – SSG Ulm 99 4:3
FV 08 Unterkochen – 1. FC Normannia Gmünd 1:5
Schiedsrichter: Max Angenendt (Blaubeuren)
TSG Backnang – TSV Weilimdorf 6:3
Schiedsrichter: Silas Buth - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Fabijan Domic (11. Handelfmeter), 2:0 Tim Pöhler (15.), 3:0 Cayan Demirköprü (19.), 4:0 Fabijan Domic (20.), 5:0 Fabijan Domic (29. Foulelfmeter), 6:0 Max Stumm (37.), 6:1 Riccardo Scarcelli (40.), 6:2 Quazim Tolaj (90.), 6:3 Terry Offei (90.+2)
TSV 1889 Buch – SV Egg an der Günz 3:2
Tore: 0:1 Tim Bergmiller (30.), 0:2 Tim Bergmiller (32.), 1:2 Timo Leitner (47. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Schrapp (63.), 3:2 Andrej Vukobratovic (84.)
SV Fellbach – SV Böblingen 3:0
Tore: 1:0 (16.), 2:0 (88.), 3:0 (90.+2)
SV Deckenpfronn – TSV Ehningen 2:4
TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1
SW Donau – FV Olympia Laupheim 1:4
TSV Nördlingen II – Sportfreunde Dorfmerkingen II 2:2
FC Brigachtal – SGM Deißlingen/Lauffen 2:3
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TSV Nördlingen – 1. FC Heidenheim 0:9
Tore: 0:1 Jan Schöppner (12.), 0:2 Marcel Costly (23.), 0:3 Benedikt Gimber (25.), 0:4 Jan Schöppner (43.), 0:5 Marnon Busch (46.), 0:6 (68.), 0:7 (69.), 0:8 Paul Hennrich (70.), 0:9 Tim Siersleben (90.)
Stuttgarter Kickers – Bezirksauswahl Nordschwarzwald 7:1
Schiedsrichter: Lejs Djekic - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 (15.), 1:1 Melkamu Frauendorf (43.), 2:1 Sebastian Müller (45.), 3:1 Samuel Unsöld (48.), 4:1 Samuel Unsöld (50.), 5:1 Christian Mauersberger (69.), 6:1 Samuel Unsöld (70.), 7:1 Christian Mauersberger (81.)
DJK Schwabsberg-Buch – TSV Essingen 0:3
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 0:1 Niklas Groiß (22.), 0:2 Niklas Groiß (44.), 0:3 Jannik Pfänder (58.)
SG Empfingen – TSG Balingen 2:3
Schiedsrichter: Frank Kössig
Tore: 1:0 Robin Schüssler (19.), 1:1 Simon Klostermann (23.), 1:2 Noel Feher (67.), 2:2 Marius Tittjung (80.), 2:3 Simon Klostermann (88. Handelfmeter)
TSV Essingen – TSG Schnaitheim 0:0
TSV Oberensingen – TSV Köngen 4:3
Tore: 0:1 Yannik Kögler (11.), 1:1 Patrick Werner (22.), 2:1 Patrick Werner (57.), 3:1 Samuel Bosler (61.), 3:2 Kimi Hindennach (62.), 4:2 Patrick Werner (78.), 4:3 Pascal Schwickert (81.)
Besondere Vorkommnisse: Samuel Bosler (TSV Oberensingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marvin Hellmann (28.).
SC Steinbach-Comburg – TSV Crailsheim 0:5
SV Reinstetten – FC Hüttisheim 4:1
Schiedsrichter: Muhammed Öztürk (Schemmerhofen)
Tore: 0:1 Marco Hahn (3.), 1:1 Tobias Geiger (23.), 2:1 Luca Dewald (35.), 3:1 Luca Ruedi (61.), 4:1 Philipp Kolb (70.)
SGM Lautern-Essingen – SC Geislingen 1:1
Schiedsrichter: Johannes Röhrig
Tore: 0:1 Damiano de Lucia (28.), 1:1 Carl Seeliger (42.)
Türkspor Neu-Ulm – SGM Aufheim Holzschwang 1:0
Schiedsrichter: Tobias Keck (Lehr)
Spvgg 06 Trossingen – FC 08 Villingen 1:3
SV 03 Tübingen – SV Croatia Reutlingen 4:1
Tore: 1:0 Moubinou Saliou (39.), 1:1 (67.), 2:1 Valentyn Pavlishchev (75.), 3:1 Mattis Römer (78.), 4:1 Youssef Loujab (90.+3)
FC Königsfeld – BSV 07 Schwenningen 3:3
Sportfreunde Schwäbisch Hall – Sport-Union Neckarsulm 6:2
Sportfreunde Lorch – TSV Gaildorf 3:2
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Umut Demir (36.), 1:1 Steffen Kreeb (56.), 2:1 Stefan Weida (78.), 3:1 Steffen Kreeb (84.), 3:2 Viktor Solodkyi (88.)
FC Zuzenhausen – FC Union Heilbronn 3:0
VfL Nagold – VfL Sindelfingen 3:3
VfR Stockach – SV Zimmern 0:0
SC 04 Tuttlingen – FC 07 Albstadt 3:1
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SKV Rutesheim – SSV Reutlingen Abbr.
Tore: 0:1 Willie Till Sauerborn (18.), 0:2 Jonathan Hageloch (41.), 0:3 Luca Antonio Pellino (68. Eigentor)
Bahlinger SC – SC Freiburg 1:0
Tore: keine Tore
SG Öpfingen – SSV Ehingen-Süd 1:4
Schiedsrichter: Tobias Burger
Tore: 0:1 Maximilian Eiselt (18.), 0:2 Simon Dilger (24.), 1:2 Lukas Engel (53.), 1:3 Finn Paul (57.), 1:4 Simon Dilger (85.)
SV Offenhausen – FC Blaubeuren 3:3
Schiedsrichter: Fabio Grillo (Ulm)
Tore: 1:0 Frane Topal (17.), 1:1 Kyrylo Yermoshenko (28.), 1:2 Szymon Gołuch (30.), 2:2 Jakob Scherb (44.), 2:3 Kacper Bojarski (58.), 3:3 Jasmin Busatlic (67.)
TSV Jahn Büsnau – SV Leonberg/Eltingen 0:1
Tore: 0:1 (89.)
FV Vorwärts Faurndau – TSV Bernhausen 1:1
Tore: keine Tore
SV Nehren – SSV Reutlingen 4:2
Tore: keine Tore
FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen Abbr.
Tore: 1:0 Fabian Kolb (3.), 1:1 Fabio Carneiro de Carvalho (8.)
FV Löchgau – GSV Maichingen Abbr.
TSG Öhringen – Türkspor Neckarsulm Abbr.
TV Oeffingen – TSV Schmiden Abbr.
Tore: 0:1 Silas Puppa (1.)
SG Schorndorf – SSV Steinach-Reichenbach 8:1
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SC Konstanz-Wollmatingen – Young Boys Reutlingen 2:4
Schiedsrichter: Julian Gumz (Rielasingen)
SGM Ummendorf/Fischbach – FV Molpertshaus 6:0
TSV 1889 Buch – TSV Ottobeuren 3:1
Tore: 1:0 (16. Eigentor), 2:0 Tim Voß (24.), 2:1 Dominik Zuka (30.), 3:1 (45.+1 Eigentor)
TSV Köngen – TSV Neu-Ulm abg.
1. FC Stern Mögglingen – VfR Aalen U19 1:1
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 (20.), 1:1 Ibrahim Cakmak (53.)
1. FC Germania Bargau – 1. FC Heiningen 0:2
Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend)
Tore: 0:1 Safa Gürbüz (66.), 0:2 Janis Lucien Ascherl (75.)
FV Illertissen II – FV Ravensburg 3:2
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
_________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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