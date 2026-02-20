 2026-02-20T12:29:42.904Z

Testspiele am Freitag: Landesliga-Duell endet Remis und eine Absage

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag

TV Aiglsbach – SG Schorndorf 1:3

Testspiele am Dienstag

FC Holzhausen – SV Oberwolfach 2:1

TSV Heimenkirch – SGM Unterzeil/Seibranz abg.

FV Olympia Laupheim – SSV Ehingen-Süd 1:2
Tore: 0:1 Maximilian Eiselt (2.), 1:1 (80.), 1:2 Janis Peter (89.)

FSV Hollenbach – FC Würzburger Kickers 2:3
Tore: 0:1 (10.), 0:2 (15.), 0:3 (26.), 1:3 Randy Hoffmann (71.), 2:3 Randy Hoffmann (74.)

FV Biberach/Riß – SV Ochsenhausen 3:1

VfL Sindelfingen – VfL Nagold abg.

Testspiele am Mittwoch

1. FC Eislingen – TSV Oberensingen 1:4

VfB Friedrichshafen – SV Kressbronn 3:3
Tore: 0:1 Marko Föger (6.), 0:2 (36.), 1:2 Dennis Blaser (63.), 2:2 Kai Kramer (67.), 2:3 Felix Dunger (82.), 3:3 Dennis Blaser (90.)

FC 07 Albstadt – TSV Laufen/Eyach abg.

VfR Heilbronn – Türkspor Eppingen 8:2
Schiedsrichter: Niklas Straßer (Bad Rappenau)
Tore: 1:0 Everest Sulejmani (10.), 2:0 Luis Weber (15.), 2:1 Alperen Yilmaz (26. Foulelfmeter), 3:1 Luis Weber (30.), 4:1 Quazim Tolaj (49.), 5:1 Julian Schiffmann (51.), 6:1 Julian Schiffmann (57.), 7:1 Jannik Dannhäußer (68.), 8:1 Hakan Kutlu (76.), 8:2 Alperen Yilmaz (78.)

TSV 1889 Buch – SGM Aufheim Holzschwang abg.

TSG Öhringen – TURA Untermünkheim 3:1
Tore: 1:0 Mihail Darii (6.), 2:0 Lorik Makolli (35.), 2:1 (37.), 3:1 (54.)

SV Croatia Reutlingen – SV Böblingen 3:1
Tore: 1:0 Björn-Arne Gerdes (11.), 2:0 Vincenzo Giambrone (27.), 3:0 Vincenzo Giambrone (61.), 3:1 (88.)

SV Unterweissach – SSV Schwäbisch Hall 1:2

FV 09 Nürtingen – VfB Stuttgart II 0:7

Türkspor Nürtingen - TSV Bernhausen 1:2

Testspiele am Donnerstag

FV Biberach/Riß – FV Illertissen II 2:2

TSV Köngen – SV Westerheim 7:0
Tore: 1:0 Noah Schadt (8.), 2:0 Max Schlotterbeck (15.), 3:0 Max Schlotterbeck (23.), 4:0 Emilio Intemperante (44.), 5:0 Emilio Intemperante (50.), 6:0 Lennart Lander (58.), 7:0 Simon Prinz (73.)

TSV Harthausen – TSVgg Plattenhardt 0:3

Testspiele am Freitag

SV Seedorf – FC Radolfzell abg.

VfL Pfullingen – TSV Ehningen 2:2
Schiedsrichter: Finn Kittelmann
Tore: 1:0 Jannis Röhm (5.), 1:1 Gabriel Körtge Corral (67.), 2:1 Marcelo Freitas (75.), 2:2 Noah Sautter (84.)

