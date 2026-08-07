Testspiele am Freitag: Göppinger SV siegt 6:1 und ein 12:2

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
______________________________
keine überregionalen Testspiele eingetragen
_____________________________
SC Pfullendorf – VfB Friedrichshafen 3:1
Tore: 1:0 Marcel Klein (14.), 2:0 Heiko Behr (31. Foulelfmeter), 2:1 Nicolai Weissenbacher (35.), 3:1 Marcel Klein (43.)
Besondere Vorkommnisse: Heiko Behr (SC Pfullendorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (51.).
______________________________
TSV Kettershausen-Bebenhausen – TSV 1889 Buch 1:5
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 David Trum (29.), 1:1 Kaan Goldschmiedt (32.), 1:2 Manuel Schrapp (33.), 1:3 Stephan Böck (53.), 1:4 Manuel Schrapp (82.), 1:5 Tim Voß (85.)
SV Mietingen – SGM Aufheim Holzschwang 4:1
SV Böblingen – SKV Rutesheim 2:2
VfL Herrenberg – GSV Maichingen 1:1
VfR Sulz – FC 08 Villingen II 1:5
TSV Straßberg 1903 – FC Mengen 2:0
TSV Ummendorf – SGM Mittelbiberach/Stafflangen 2:1
TSV Hirschau – SV Croatia Reutlingen 3:1
TSV Schwaikheim – SG Weinstadt 2:2
VfL Kirchheim/Teck – FC Esslingen abg.
SG FC Hardt / Lauterbach – SV Seedorf 0:3
TSF Ditzingen – TSV Weilimdorf 0:10
Tore: 0:1 Roman Kasiar (5.), 0:2 Samir Genc (7.), 0:3 Riccardo Scarcelli (10.), 0:4 Samir Genc (25.), 0:5 Riccardo Scarcelli (35.), 0:6 Roman Kasiar (45.), 0:7 Samir Genc (56.), 0:8 Terry Offei (59.), 0:9 Quazim Tolaj (70.), 0:10 Quazim Tolaj (90.)
______________________________
keine überregionalen Testspiele eingetragen
______________________________
TSG Tübingen – 1. Göppinger SV 1:6
TSV Holzheim – SGM Uttenweiler/Unlingen 2:1
Tore: 1:0 Emilia Haecker (46.), 2:0 Judith Löbert (46.)
SG Altheim – SV Wattenweiler 12:2
SpVgg Satteldorf – SC Amrichshausen abg.
SV Jungingen – SV Alberweiler 4:4
Schiedsrichter: Felix Lenz - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Julia Kopf (22.), 1:1 Jule Frasch (26.), 2:1 Clara Lorenz (32.), 3:1 Corinna Konrad (37.), 4:1 Clara Lorenz (40.), 4:2 Diana Ringeis (78.), 4:3 Nina Seitz (86.), 4:4 Julia Kopf (90.)
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________