Testspiele am Freitag: Ein sattes 11:0 und weitere Tore

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
SV 1926 Lübbenow – SC Victoria 1914 Templin abg.
1. FC Guben – FSV Union Fürstenwalde 4:2
MTV Wünsdorf 1910 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 1:0
---
Abgesagt: SpG Lunow/Oderberg – FSV Union Fürstenwalde II
11:45 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – Einheit Dresden Mitte
12:00 Uhr: VSG Altglienicke II – SV Germania 90 Schöneiche
12:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FC Hertha 03 Zehlendorf
13:00 Uhr: VfL Nauen – SV Altlüdersdorf
13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – FSV Rot-Weiß Prenzlau
13:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – BSG Stahl Brandenburg
13:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – FC Falkenthaler Füchse 1994
13:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Wacker Motzen
13:00 Uhr: Schweriner SC – Pritzwalker FHV 03
13:00 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
11:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – FSV Babelsberg 74
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – SV 1920 Zehdenick
14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Luckau – FSV Admira 2016
14:00 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
14:00 Uhr: 1. FC Wilmersdorf – Tennis Borussia Berlin
14:00 Uhr: TSG Einheit Bernau – BFC Dynamo
14:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – SV Eintracht Alt Ruppin
14:00 Uhr: SV Großräschen – SV Grün-Weiß Annahütte
14:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – SG Friedersdorf
14:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SV Eiche 05 Weisen
14:00 Uhr: SG Michendorf – SV Blau-Weiß Dahlewitz
14:00 Uhr: Teltower FV 1913 – SG Grün-Weiß Golm
14:00 Uhr: SG 03 Ludwigslust/Grabow – Pankower SV Rot-Weiß 1921
14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Burg Stargard 09
14:00 Uhr: SV Glienicke/Nordbahn – 1. FV Eintracht Wandlitz
14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – FV Erkner 1920
14:00 Uhr: FSV Bernau – SG Großziethen
14:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 – SC Oberhavel Velten
14:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – SV Empor Schenkenberg 1928
14:00 Uhr: FC Lauchhammer – VfB Herzberg 68
14:00 Uhr: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SG Schulzendorf 1931
14:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – KS Relax Grabice
15:00 Uhr: TSV Wustrau – FSV Veritas Wittenberge/Breese
15:30 Uhr: FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen
---
11:00 Uhr: FC Motor Süd Neubrandenburg – SC Victoria 1914 Templin
12:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Husaria Schwedt
13:00 Uhr: FSV Basdorf – BSV Rot-Weiß Schönow
14:00 Uhr: SC Oberhavel Velten – FSV Union Fürstenwalde
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________