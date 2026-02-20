 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Testspiele am Freitag: Ein sattes 11:0 und weitere Tore

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Luis Grün

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

SV 1926 Lübbenow – SC Victoria 1914 Templin abg.

1. FC Guben – FSV Union Fürstenwalde 4:2

FV Blau-Weiß 90 Briesen – FC Eisenhüttenstadt 2:5

SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse – SC Victoria 1914 Templin 11:0
Schiedsrichter: Sebastian Werner - Zuschauer: 15
Tore: 1:0 Tarik Wenzel (11.), 2:0 Davide Ngom (42.), 3:0 Ricky Djan-Okai (50.), 4:0 Davide Ngom (52.), 5:0 Abdel Mamadou (57.), 6:0 Ricky Djan-Okai (67.), 7:0 Ricky Djan-Okai (71.), 8:0 Lukas Japs (77.), 9:0 Tarik Wenzel (87.), 10:0 Davide Ngom (88.), 11:0 Ricky Djan-Okai (90.)

MTV Wünsdorf 1910 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 1:0

---

Samstag

Abgesagt: SpG Lunow/Oderberg – FSV Union Fürstenwalde II

11:45 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – Einheit Dresden Mitte

12:00 Uhr: VSG Altglienicke II – SV Germania 90 Schöneiche

12:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – FC Hertha 03 Zehlendorf

13:00 Uhr: VfL Nauen – SV Altlüdersdorf

13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – FSV Rot-Weiß Prenzlau

13:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – BSG Stahl Brandenburg

13:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – FC Falkenthaler Füchse 1994

13:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Wacker Motzen

13:00 Uhr: Schweriner SC – Pritzwalker FHV 03

13:00 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse

11:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – FSV Babelsberg 74

13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – SV 1920 Zehdenick

14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Luckau – FSV Admira 2016

14:00 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

14:00 Uhr: 1. FC Wilmersdorf – Tennis Borussia Berlin

14:00 Uhr: TSG Einheit Bernau – BFC Dynamo

14:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – SV Eintracht Alt Ruppin

14:00 Uhr: SV Großräschen – SV Grün-Weiß Annahütte

14:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – SG Friedersdorf

14:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SV Eiche 05 Weisen

14:00 Uhr: SG Michendorf – SV Blau-Weiß Dahlewitz

14:00 Uhr: Teltower FV 1913 – SG Grün-Weiß Golm

14:00 Uhr: SG 03 Ludwigslust/Grabow – Pankower SV Rot-Weiß 1921

14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV Burg Stargard 09

14:00 Uhr: SV Glienicke/Nordbahn – 1. FV Eintracht Wandlitz

14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – FV Erkner 1920

14:00 Uhr: FSV Bernau – SG Großziethen

14:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 – SC Oberhavel Velten

14:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – SV Empor Schenkenberg 1928

14:00 Uhr: FC Lauchhammer – VfB Herzberg 68

14:00 Uhr: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03

14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SG Schulzendorf 1931

14:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – KS Relax Grabice

15:00 Uhr: TSV Wustrau – FSV Veritas Wittenberge/Breese

15:30 Uhr: FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen

---

Sonntag

11:00 Uhr: FC Motor Süd Neubrandenburg – SC Victoria 1914 Templin

12:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Husaria Schwedt

13:00 Uhr: FSV Basdorf – BSV Rot-Weiß Schönow

14:00 Uhr: SC Oberhavel Velten – FSV Union Fürstenwalde

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

