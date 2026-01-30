Testspiele am Freitag: Bezirksligist schlägt Landesligisten

Es sind keine Spiele geplant.
Testspiele am Dienstag, 27. Januar VfR Heilbronn – Türkspor Neckarsulm abg.SG Schorndorf – TSG Backnang abg.TSV Heimsheim – SV Neuhausen (Pforzh.) 4:1Schiedsrichter:
David Modro - Zuschauer:
40SG Baienfurt – SV Aichstetten 4:4Schiedsrichter:
Jürgen Frick1. FC Normannia Gmünd – TSGV Waldstetten abg.SV Gebersheim – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 2:4SF Höfen-Baach – VfR Birkmannsweiler II abg.TSG Ehingen – FV Schelklingen-Hausen 7:2
---
Testspiele am Mittwoch, 28. Januar VfR Aalen – FV Illertissen 2:1Schiedsrichter:
Koray Aydin (Ballendorf)Tore:
1:0 Oleksii Ohurtsov (9.), 2:0 Sasa Maksimovic (45.), 2:1 Daniel Gerstmayer (68.)Besondere Vorkommnisse:
Daniel Hausmann (FV Illertissen) scheitert mit Foulelfmeter (28.). TSV Weilimdorf – ASV Botnang 1:2Schiedsrichter:
John Köber (Dresden)Tore:
0:1 Mirlind Kamberi (45.+4), 1:1 Roman Kasiar (49.), 1:2 Darwan Hassan (72.)FC 08 Villingen – SG Sonnenhof Großaspach 4:2Tore:
0:1 Fabian Eisele (22.), 1:1 Kevin Müller (30.), 2:1 Kevin Müller (47.), 3:1 Marcel Sökler (52.), 4:1 Marcel Sökler (63.), 4:2 Loris Maier (83.)Besondere Vorkommnisse:
Volkan Celiktas (SG Sonnenhof Großaspach) scheitert mit Foulelfmeter (69.). TSV Ehningen – SV Deckenpfronn 4:1SV Stuttgarter Kickers U19 – VfL Pfullingen 0:5SV Denkingen 1969 – FV Ravensburg 1:6Tore:
0:1 Simon Schwarz (29.), 0:2 Daniele Gabriele (42.), 1:2 (43.), 1:3 Felix Schäch (48.), 1:4 Matteo Grabherr (57.), 1:5 Nesreddin Kenniche (77.), 1:6 Manuel Geiselhart (86.)SV Oberzell – FV Bad Schussenried 4:1FC Union Heilbronn – Türkspor Neckarsulm 0:1Tor:
0:1 Mateo Divkovic (25.)SGM Deißlingen/Lauffen – SV Zimmern abgesagt
---
Testspiele am Donnerstag, 29. Januar
FC Bayern München II – SGV Freiberg 0:0
SKV Erligheim – TSV Cleebronn II 1:4
FC 09 Überlingen – TSV Harthausen/Scher 3:4
TV Altenstadt – SV Weidenstetten abgesagt
TSV Bönnigheim – Spvgg Besigheim 1:5
VfB Tamm – 1. FC Sportfreunde Münklingen 11:0
---
Testspiele am Freitag, 30. Januar
SGV Freiberg – SV Vaihingen abg.
SV Oberzell – FC Wangen 4:1
Tore: 1:0 Steffen Friedrich, 2:1 Tim Nussbaumer, 3:1 Marcel Bachhofer, 4:1 Marc Rothenhäusler
GSV Pleidelsheim II – TASV Hessigheim 1:1
VfB Friedrichshafen – FC Dostluk Friedrichshafen 9:0
Tore: 1:0 Leonard Homburger (27.), 2:0 Dennis Blaser (32.), 3:0 Dennis Blaser (36.), 4:0 Joshua Merz (47.), 5:0 Joshua Merz (53.), 6:0 Massimo Caltabiano (58.), 7:0 Massimo Caltabiano (63.), 8:0 Joshua Merz (65.), 9:0 Massimo Caltabiano (72.)
TG Böckingen – SGM Krumme Ebene am Neckar 0:0
SV Weingarten II – SV Baindt II 1:0
Schiedsrichter: Thomas Frick - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Felix Margreiter (68.)
FC Gundelfingen II – FV Sontheim/Brenz 1:1
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim)
Tore: 1:0 Marco Gerold (26.), 1:1 Tobias Hörger (69.)
---