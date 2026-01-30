 2026-01-27T15:58:05.997Z

Testspiele am Freitag: Bezirksligist schlägt Landesligisten

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Montag, 26. Januar

Es sind keine Spiele geplant.

Testspiele am Dienstag, 27. Januar

VfR Heilbronn – Türkspor Neckarsulm abg.

SG Schorndorf – TSG Backnang abg.

TSV Heimsheim – SV Neuhausen (Pforzh.) 4:1
Schiedsrichter: David Modro - Zuschauer: 40

SG Baienfurt – SV Aichstetten 4:4
Schiedsrichter: Jürgen Frick

1. FC Normannia Gmünd – TSGV Waldstetten abg.

SV Gebersheim – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 2:4

SF Höfen-Baach – VfR Birkmannsweiler II abg.

TSG Ehingen – FV Schelklingen-Hausen 7:2

Testspiele am Mittwoch, 28. Januar

VfR Aalen – FV Illertissen 2:1
Schiedsrichter: Koray Aydin (Ballendorf)
Tore: 1:0 Oleksii Ohurtsov (9.), 2:0 Sasa Maksimovic (45.), 2:1 Daniel Gerstmayer (68.)
Besondere Vorkommnisse: Daniel Hausmann (FV Illertissen) scheitert mit Foulelfmeter (28.).

TSV Weilimdorf – ASV Botnang 1:2
Schiedsrichter: John Köber (Dresden)
Tore: 0:1 Mirlind Kamberi (45.+4), 1:1 Roman Kasiar (49.), 1:2 Darwan Hassan (72.)

FC 08 Villingen – SG Sonnenhof Großaspach 4:2
Tore: 0:1 Fabian Eisele (22.), 1:1 Kevin Müller (30.), 2:1 Kevin Müller (47.), 3:1 Marcel Sökler (52.), 4:1 Marcel Sökler (63.), 4:2 Loris Maier (83.)
Besondere Vorkommnisse: Volkan Celiktas (SG Sonnenhof Großaspach) scheitert mit Foulelfmeter (69.).

TSV Ehningen – SV Deckenpfronn 4:1

SV Stuttgarter Kickers U19 – VfL Pfullingen 0:5

SV Denkingen 1969 – FV Ravensburg 1:6
Tore: 0:1 Simon Schwarz (29.), 0:2 Daniele Gabriele (42.), 1:2 (43.), 1:3 Felix Schäch (48.), 1:4 Matteo Grabherr (57.), 1:5 Nesreddin Kenniche (77.), 1:6 Manuel Geiselhart (86.)

SV Oberzell – FV Bad Schussenried 4:1

FC Union Heilbronn – Türkspor Neckarsulm 0:1
Tor: 0:1 Mateo Divkovic (25.)

SGM Deißlingen/Lauffen – SV Zimmern abgesagt

Testspiele am Donnerstag, 29. Januar

FC Bayern München II – SGV Freiberg 0:0

SKV Erligheim – TSV Cleebronn II 1:4

FC 09 Überlingen – TSV Harthausen/Scher 3:4

TV Altenstadt – SV Weidenstetten abgesagt

TSV Bönnigheim – Spvgg Besigheim 1:5

VfB Tamm – 1. FC Sportfreunde Münklingen 11:0

Testspiele am Freitag, 30. Januar

SGV Freiberg – SV Vaihingen abg.

SV Oberzell – FC Wangen 4:1
Tore: 1:0 Steffen Friedrich, 2:1 Tim Nussbaumer, 3:1 Marcel Bachhofer, 4:1 Marc Rothenhäusler

GSV Pleidelsheim II – TASV Hessigheim 1:1

VfB Friedrichshafen – FC Dostluk Friedrichshafen 9:0
Tore: 1:0 Leonard Homburger (27.), 2:0 Dennis Blaser (32.), 3:0 Dennis Blaser (36.), 4:0 Joshua Merz (47.), 5:0 Joshua Merz (53.), 6:0 Massimo Caltabiano (58.), 7:0 Massimo Caltabiano (63.), 8:0 Joshua Merz (65.), 9:0 Massimo Caltabiano (72.)

TG Böckingen – SGM Krumme Ebene am Neckar 0:0

SV Weingarten II – SV Baindt II 1:0
Schiedsrichter: Thomas Frick - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Felix Margreiter (68.)

FC Gundelfingen II – FV Sontheim/Brenz 1:1
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim)
Tore: 1:0 Marco Gerold (26.), 1:1 Tobias Hörger (69.)

