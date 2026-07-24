 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Testspiele am Freitag: 1. FC Bocholt und Union Nettetal im Einsatz

Diese Testspiele gibt es für Euch am Niederrhein am Freitag, 24. Juli 2026 . die große Übersicht.

von Sascha Köppen · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Bocholt testet am Freitagabend.
Der 1. FC Bocholt testet am Freitagabend. – Foto: Jochen Classen

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Nach zahlreichen Testspielen am Mittwoch und Donnerstag ist es am Freitag dann ein wenig ruhiger, ehe es dann am Wochenende wieder richtig ereignisreich wird. Aber auch am Freitag ist immerhin noch so viel los, dass sich ein Überblick für Euch lohnt. So hat es etwa der zuletzt bereits formstarke Landesligist Union Nettetal bereits um 18.30 Uhr mit dem Bezirksligisten SSV Grefrath zu tun.

Das sind die Testspiele am Freitag, 24. Juli:

Ebenfalls um 18.30 ist Landesligist PSV Wesel im Einsatz, der nach dem 16:0 gegen den C-Ligisten SuS Wesel nun den B-Ligisten Viktoria Wesel vor der Brust hat.

Aber auch der Regionalligist 1. FC Bocholt greift um 19 Uhr in das Geschehen ein, tritt beim Westfalen-Oberligisten SpVgg Horsthausen an, die zuletzt unter anderem mit dem Oberligisten BW Dingden und dem Landesligisten BW Mintard zu einem Remis kam. Um 19.30 Uhr sind die Mintarder dann ebenfalls wieder im Einsatz, haben es mit dem Bezirksligisten Mülheimer SV zu tun. Parallel hat Bezirksligist Fortuna Bottrop den Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop zu Gast.

Eine Viertelstunde später messen sich dann Bezirksligist FSV Vohwinkel und A-Ligist Rhenania Hochdahl, bis zum Ende der abgelaufenen Saison selbst noch in der Bezirksliga unterwegs. Um 20 Uhr spielen dann noch A-Ligist SSV Strümp und Bezirksligist CSV Marathon aus Krefeld.

Heute, 19:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
19:30

Heute, 19:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
19:30

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
19:00

Heute, 19:45 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
19:45

Heute, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
20:00

Heute, 18:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
BSV Viktoria Wesel
BSV Viktoria WeselVik. Wesel
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
18:30live

Zudem gibt es noch zahlreiche Turniere, die ihr hier findet:

Burgpokal Brüggen

Preußen-Cup in Essen

Geno Cup in Essen

LBM-Cup in Richrath

RWM-MBW Cup

Hier gibt es immer alle Spiele des jeweiligen Tages

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