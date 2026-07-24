Testspiele am Freitag: 1. FC Bocholt und Union Nettetal im Einsatz

Der 1. FC Bocholt testet am Freitagabend. – Foto: Jochen Classen

Nach zahlreichen Testspielen am Mittwoch und Donnerstag ist es am Freitag dann ein wenig ruhiger, ehe es dann am Wochenende wieder richtig ereignisreich wird. Aber auch am Freitag ist immerhin noch so viel los, dass sich ein Überblick für Euch lohnt. So hat es etwa der zuletzt bereits formstarke Landesligist Union Nettetal bereits um 18.30 Uhr mit dem Bezirksligisten SSV Grefrath zu tun.

Das sind die Testspiele am Freitag, 24. Juli:

Ebenfalls um 18.30 ist Landesligist PSV Wesel im Einsatz, der nach dem 16:0 gegen den C-Ligisten SuS Wesel nun den B-Ligisten Viktoria Wesel vor der Brust hat.

Aber auch der Regionalligist 1. FC Bocholt greift um 19 Uhr in das Geschehen ein, tritt beim Westfalen-Oberligisten SpVgg Horsthausen an, die zuletzt unter anderem mit dem Oberligisten BW Dingden und dem Landesligisten BW Mintard zu einem Remis kam. Um 19.30 Uhr sind die Mintarder dann ebenfalls wieder im Einsatz, haben es mit dem Bezirksligisten Mülheimer SV zu tun. Parallel hat Bezirksligist Fortuna Bottrop den Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop zu Gast.