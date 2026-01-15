Testspiele am Donnerstag: Zwei Spielabsagen

Die ersten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
Es sind keine Spiele geplant.
---
VfL Wolfsburg II – 1. FFC Turbine Potsdam 1:0
Tor: 1:0 Joëlle Steiner (17.)
18:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – VfB Germania Halberstadt -> abgesagt
Abgesagt: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II
Abgesagt: FC Hertha 03 Zehlendorf – SG Union 1919 Klosterfelde
Abgesagt: Berliner AK – TuS Makkabi Berlin
Abgesagt: Berlin Türkspor – SV Sparta Lichtenberg
---
18:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke I abgesagt
19:00 Uhr: S.D. Croatia Berlin – VSG Altglienicke II abgesagt
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________