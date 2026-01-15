 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Testspiele am Donnerstag: Zwei Spielabsagen

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Die ersten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es sind keine Spiele geplant.

---

Dienstag

Es sind keine Spiele geplant.

---

Mittwoch



VfL Wolfsburg II – 1. FFC Turbine Potsdam 1:0
Tor: 1:0 Joëlle Steiner (17.)

18:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde – VfB Germania Halberstadt -> abgesagt

Abgesagt: FC Energie Cottbus – Hertha BSC II
Abgesagt: FC Hertha 03 Zehlendorf – SG Union 1919 Klosterfelde
Abgesagt: Berliner AK – TuS Makkabi Berlin
Abgesagt: Berlin Türkspor – SV Sparta Lichtenberg

---

Donnerstag

18:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – VSG Altglienicke I abgesagt
19:00 Uhr: S.D. Croatia Berlin – VSG Altglienicke II abgesagt

