 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Nast

Testspiele am Donnerstag: SV Waldhausen mit 5:1

Überblick auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Die anstehende Saison 2025/2026 wirft ihre Schatten bereits voraus. In dieser Woche sind weitere Testspiele geplant. FuPa gibt euch eine Übersicht der geplanten Duelle auf überregionaler Ebene.

Die Testspiele der Region am Montag

SC Staig – SpVgg Wiesenbach 4:1
Zuschauer: 64
Tore: 1:0 Jens Geiselmann (2.), 2:0 Jens Geiselmann (6.), 3:0 Silvan Laib (23. Foulelfmeter), 4:0 Sinan Yildiz (65.), 4:1 Pierre Heckelmüller (87.)

---

Die Testspiele der Region am Dienstag

SV Mietingen – SG Aepfingen / Baltringen 6:1

SKV Rutesheim – GU-Türk. SV Pforzheim 2:1
Schiedsrichter: David Modro

TSV Hardthausen – SGM Krumme Ebene am Neckar 0:3

TSV Neu-Ulm – SC Geislingen 6:2
Tore: 1:0 Christopher Renz (20.), 2:0 Luka Puskaric (21.), 2:1 Florijan Ahmeti (38.), 3:1 Volker Jannik Kaup (40.), 4:1 Christopher Renz (57.), 5:1 Christopher Renz (64.), 6:1 Kawa Sönmez (85.), 6:2 (86.)

SC Wyhl – Bahlinger SC 5:0

VfL Pfullingen – FV Spfr Neuhausen 5:1

---

Die Testspiele der Region am Mittwoch

SSV Stimpfach – TSV Crailsheim abg.

TSG Balingen – Al-Hilal SFC 1:6
Tore: 0:1 Sergej Milinkovic-Savic (27.), 0:2 Salem Al-Dawsari (32. Foulelfmeter), 0:3 Sergej Milinkovic-Savic (34.), 1:3 Amney Moutassime (51.), 1:4 (65.), 1:5 (75.), 1:6 (86.)

SC Urbach – TV Weiler in den Bergen abg.

SV 67 Weinberg II – SpVgg Satteldorf 6:0

TURA Untermünkheim – TSV Ilshofen 1:1
Tore: 1:1 Janik Pfeiffer (67.)

SGM Öpfingen/Altheim II/Ennahofen II – FV Asch-Sonderbuch 2:5

FV Sontheim/Brenz – FV 08 Unterkochen 0:4
Schiedsrichter: Chris Weiszhar (Schnaitheim)
Tore: 0:1 Niklas Späth (26.), 0:2 Serhiy Melinyshyn (47.), 0:3 Severin Blank (49.), 0:4 Luis Löffelad (90.)

TSG Öhringen – Sportfreunde Untergriesheim abg.

SV Kaisersbach – FC Durlangen 0:2
Schiedsrichter: David Braxmaier

TSV Denkendorf – 1. FC Eislingen 1:0

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – TSV Heimerdingen 1910 2:4

SSC Tübingen – TV Derendingen 1:1

SGM Wendlingen-Ötlingen II – TSV Deizisau abg.

SV Böblingen – VfL Herrenberg 3:1

FC Latinos Stuttgart – Lawine Raichberg Ost abg.

---

Die Testspiele der Region am Donnerstag

TSV Schlachters – SV Kressbronn abgesagt

SGM Königsbronn/Oberkochen – SV Waldhausen 1:5
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )

---

Die Testspiele der Region am Freitag

18:30 Uhr: SV Achberg – SV Immenried
19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf II – Sport-Union Neckarsulm
19:00 Uhr: SC Amrichshausen – TSV Michelfeld 1954
19:30 Uhr: FC Mengen – TSV Heimenkirch
19:30 Uhr: TSV Schwieberdingen – GSV Pleidelsheim

Aufrufe: 07.8.2025, 21:44 Uhr
Timo BabicAutor