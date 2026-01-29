 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Testspiele am Donnerstag: Sieben Spielabsagen

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marwin Wolf

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg
LK Ost Brandenburg

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es sind keine Spiele geplant.

---

Dienstag

Großenhainer FV 90 – VfB Hohenleipisch 1912 3:3

FC Strausberg – SpG Hennickendorf/Rehfelde abgesagt

SV 1920 Zehdenick – SV Altlüdersdorf abgesagt

VfB Fortuna Biesdorf II – SV Frankonia Wernsdorf 1919 abgesagt

SV BW Hohen Neuendorf – TuS 1896 Sachsenhausen abgesagt

SV Buchholz – TSG Einheit Bernau abgesagt

---

Mittwoch

SV Tasmania Berlin – Füchse Berlin abgesagt

1. FC Wilmersdorf – Berliner AK abgesagt

VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf abgesagt

TSV Mariendorf 1897 – TuS Makkabi Berlin abgesagt

BSV Eintracht Mahlsdorf – VSG Altglienicke II abgesagt

FC Anker Wismar – MSV Pampow abgesagt

Oranienburger FC Eintracht 1901 – BSG Stahl Brandenburg abgesagt


---

Donnerstag

1. FC Frankfurt II – 1. FC Frankfurt I abgesagt

SSV Havelwinkel Warnau – SV Hohennauen abgesagt

SpG Lunow/Oderberg – FSV Fortuna Britz 90 abgesagt

VfB Fortuna Biesdorf – SV Germania 90 Schöneiche abgesagt

SG Union 1919 Klosterfelde – Füchse Berlin abgesagt

United Teltow II – Berliner SV 92 III abgesagt

SC Borsigwalde 1910 Berlin – BSC Fortuna Glienicke abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________