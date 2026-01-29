Testspiele am Donnerstag: Sieben Spielabsagen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
Großenhainer FV 90 – VfB Hohenleipisch 1912 3:3
FC Strausberg – SpG Hennickendorf/Rehfelde abgesagt
---
SV Tasmania Berlin – Füchse Berlin abgesagt
1. FC Wilmersdorf – Berliner AK abgesagt
VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf abgesagt
TSV Mariendorf 1897 – TuS Makkabi Berlin abgesagt
BSV Eintracht Mahlsdorf – VSG Altglienicke II abgesagt
FC Anker Wismar – MSV Pampow abgesagt
Oranienburger FC Eintracht 1901 – BSG Stahl Brandenburg abgesagt
---
1. FC Frankfurt II – 1. FC Frankfurt I abgesagt
SSV Havelwinkel Warnau – SV Hohennauen abgesagt
SpG Lunow/Oderberg – FSV Fortuna Britz 90 abgesagt
VfB Fortuna Biesdorf – SV Germania 90 Schöneiche abgesagt
SG Union 1919 Klosterfelde – Füchse Berlin abgesagt
United Teltow II – Berliner SV 92 III abgesagt
SC Borsigwalde 1910 Berlin – BSC Fortuna Glienicke abgesagt
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________