Testspiele am Donnerstag: Sattes 10:1, aber auch eine Absage

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
Spvgg Warmbronn – Spvgg. Holzgerlingen II 3:1
SC Hofstetten – FC 08 Villingen 0:5
Tore: 0:1 Marcel Sökler (21. Foulelfmeter), 0:2 Marcel Sökler (25.), 0:3 Marcel Sökler (31.)
FC Marbach – FV Ingersheim 10:1
TSV Bönnigheim – TSV Cleebronn 4:0
Tore: 1:0 Yannick Gross (9.), 2:0 Noel Häußer (58.), 3:0 Ismail Molla (74.), 4:0 Noel Häußer (75.)
Besondere Vorkommnisse: Paul Aichinger (TSV Bönnigheim) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (37.).
SV Pattonville – SpVgg Renningen abgesagt
17.30 Uhr - SV Uttenweiler - TSV Harthausen/Scher
19.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSG 1899 Hoffenheim U19
Highlights am Samstag
10.00 Uhr - VfB Friedrichshafen - FV Ravensburg
13.00 Uhr - Türkspor Neckarsulm - GU-Türk. SV Pforzheim
13.00 Uhr - SG Sonnenhof Großaspach - FC Nöttingen
13.00 Uhr - Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV Hollenbach
14.00 Uhr - SSV Reutlingen - TSV Oberensingen
14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - Calcio Leinfelden-Echterdingen
14.00 Uhr - VfR Aalen - SGV Freiberg
14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - 1. CfR Pforzheim
