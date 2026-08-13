Testspiele am Donnerstag: Landesligist siegt 3:2 und auch ein 0:11

Die Sommerpause ist zu Ende. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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keine überregionalen Testspiele eingetragen
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SV Oberjesingen – Sportfreunde Gechingen 3:6
TSV Holzheim – FC Wacker Biberach 3:2
Tore: 1:0 Emilia Haecker (13.), 1:1 (32. Foulelfmeter), 1:2 (43.), 2:2 Judith Löbert (71.), 3:2 Judith Löbert (73.)
TSV Tettnang – FC Blau-Weiß Bellamont 10:0
Tore: 1:0 Jana Erdle (10.), 2:0 Jana Eiberle (14.), 3:0 Jule Scheerer (40.), 4:0 Jule Scheerer (42.), 5:0 Swetlana Volkova (59.), 6:0 (70.), 7:0 Lea Fritschi (74.), 8:0 Lea Fritschi (77.), 9:0 Lea Fritschi (82.), 10:0 Lea Fritschi (87.)
SG Weinstadt – SV Breuningsweiler 4:1
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SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch – SG Schrezheim 4:1
Tore: 0:1 Marian Löhn (30.), 1:1 David Berger (40.), 2:1 Felix Vogelmann (61.), 3:1 Markus Babo (77.), 4:1 Jonas Sedlatschek (85.)
TSV Albeck Frauen – SGM Aufhausen/Nellingen 9:5
SG Ottmarsheim/SC Ilsfeld/Neckarwestheim Frauen – TGV Dürrenzimmern 0:2
FV 09 Nürtingen Frauen – SV Stuttgarter Kickers 1:5
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SV Ölkofen – SC Blönried 0:11
SV Allmersbach – ASV Aichwald 3:2
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15.30 Uhr - SC Freiburg - VfB Stuttgart
19.00 Uhr - Spvgg F.A.L. II - FV Fulgenstadt
19.00 Uhr - SV 67 Weinberg II - TSV Neuenstein
19.30 Uhr - SV Hegnach - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
19.30 Uhr - Türkspor Stuttgart - SV Croatia Reutlingen
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