Allgemeines

Testspiele am Donnerstag: Knappe Siege und ein 1:13

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Werner Kurz

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

Testspiele am Donnerstag

TSV Ilshofen – TURA Untermünkheim 5:1
Schiedsrichter: Cemal Kaya - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Moritz Lindner (19.), 2:0 Maximilian Krieger (39.), 2:1 Janik Pfeiffer (58.), 3:1 Lukas Lindner (71.), 4:1 Tim Luca Laidig (74.), 5:1 Hennes Hermann Autmaring (89.)

FC Grosselfingen – TSV Harthausen/Scher 2:3

FC Turabdin-Babylon – VfR Mannheim 0:2

SV Blau-Weiß Waltershofen – FC Denzlingen 1:13
Tore: 0:1 Hendrik Gehring (10.), 0:2 Julde Riggenmann (18.), 0:3 Sandro Rautenberg (33.), 0:4 Sandro Rautenberg (37.), 0:5 Issa Boye (50.), 0:6 Kristian Disch (52.), 0:7 Kristian Disch (54.), 0:8 Nikita Ebel (60.), 0:9 Hendrik Gehring (65.), 0:10 Martin Butov (67.), 1:10 (72.), 1:11 Nikita Ebel (75.), 1:12 (85.), 1:13 Nikita Ebel (86.)

Testspiele am Freitag

19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm
19:00 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - SC 04 Tuttlingen
19:00 Uhr: 1. FC Frickenhausen - TSV Köngen
19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar

Testspiele am Samstag

10:30 Uhr: SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts - FC Scheidegg
10:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall II - 1. FC Normannia Gmünd II
11:00 Uhr: VfR Heilbronn - SpVgg Neckarelz
11:00 Uhr: TSG Öhringen - FC Union Heilbronn
11:00 Uhr: TSV Heimenkirch - SV Bergatreute
11:00 Uhr: SGM Hohenmemmingen/Sontheim - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim
11:00 Uhr: FC Memmingen II - SGM JF Langenau
11:00 Uhr: TSV Heimsheim - TSV Grafenau
11:00 Uhr: TV Derendingen - SV Nehren
11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - TSV Schwaben Augsburg
11:00 Uhr: TSV Hirschau - FC Rottenburg
11:00 Uhr: TSV Essingen - TSGV Waldstetten
11:00 Uhr: Sportvg Feuerbach - FV Ingersheim
12:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Nöttingen
12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSV Nördlingen
12:30 Uhr: FV Illertissen II - FV Olympia Laupheim II
13:00 Uhr: TSV Köngen - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang
13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen
13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - VfL Pfullingen
13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd
13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FC Wangen
13:00 Uhr: Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
13:00 Uhr: SV Mietingen - FV Illertissen II
13:30 Uhr: TSG Ehingen - FC Blaubeuren
14:00 Uhr: TSV Obersontheim - SSV Schwäbisch Hall
14:00 Uhr: TSG Tübingen - TuS Ergenzingen
14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Sontheim/Brenz
14:00 Uhr: TSV 1889 Buch - TSV Ziemetshausen
14:00 Uhr: FC Teningen - SV Oberachern
14:00 Uhr: FC Bayern München II - SV Stuttgarter Kickers
14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - SW Donau
14:00 Uhr: SV Reinstetten - SG Warthausen / Birkenhard
14:00 Uhr: SV Oberwolfach - Spvgg Freudenstadt
14:00 Uhr: GSV Maichingen - VfL Nagold
14:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TV Echterdingen
14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SKV Rutesheim
14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - SV Böblingen
14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - FV Spfr Neuhausen
14:00 Uhr: TSG Backnang - ASV Neumarkt
14:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - VfR Gommersdorf
14:00 Uhr: SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd
14:00 Uhr: TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg
14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TG Böckingen
14:00 Uhr: TSV Bernhausen - TSV Oberensingen
14:30 Uhr: SGM DJK SG Wasseralfingen/Neuler - TSV Hüttlingen
14:30 Uhr: FV Möhringen - VfL Mühlheim
14:30 Uhr: FC Radolfzell - TSG Balingen II
14:30 Uhr: SC Staig - SGM Aufheim Holzschwang
15:00 Uhr: FC Srbija Ulm - TSV Blaustein
15:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental
15:00 Uhr: 1. FC Rielasingen-Arlen - Türkischer SV Singen
15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SG Alberweiler / Aßmannshardt
15:00 Uhr: TSV Crailsheim - SC Aufkirchen
15:00 Uhr: 1. FC Eislingen - FC Esslingen
15:00 Uhr: SV Fellbach - MTV Stuttgart
15:00 Uhr: TSV Essingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
15:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - VfL Sindelfingen
15:20 Uhr: TGV Dürrenzimmern - TSG 1899 Hoffenheim III
15:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
15:30 Uhr: VfL Sindelfingen - VfL Pfullingen

Testspiele am Sonntag

11:00 Uhr: TSG Öhringen - VfL Mainhardt
11:00 Uhr: TSV Eschenbach - SSG Ulm 99
12:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - Sport-Union Neckarsulm
13:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach - VfL Herrenberg
13:00 Uhr: SpVgg Neckarelz - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
13:00 Uhr: VfB Stuttgart II - SV Alberweiler
14:00 Uhr: 1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth
14:00 Uhr: TSV Weilheim/Teck - 1. FC Rechberghausen II
14:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - 1. CfR Pforzheim
14:00 Uhr: ASV Aichwald - SG Weinstadt
14:00 Uhr: TV Oeffingen - TSV Rudersberg
14:00 Uhr: TSV RSK Esslingen - TSV Bernhausen
14:00 Uhr: FC Esslingen - FV Spfr Neuhausen
14:00 Uhr: FC Dostluk Friedrichshafen - SV Kressbronn
14:00 Uhr: SSV Reutlingen - TSG Balingen
14:00 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - SGM JF Langenau
14:00 Uhr: VfB Friedrichshafen - SC Pfullendorf
14:00 Uhr: Karlsruher SC - SV Hegnach
14:00 Uhr: Sportfreunde Lorch - SC Geislingen
15:00 Uhr: SV Croatia Reutlingen - SGM Dettingen/Glems
15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SGM Senden-Ay
16:00 Uhr: SV Ochsenhausen - SG SV Tannheim / TSV Aitrach

