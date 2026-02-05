Testspiele am Donnerstag: Knappe Siege und ein 1:13

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
TSV Ilshofen – TURA Untermünkheim 5:1
Schiedsrichter: Cemal Kaya - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Moritz Lindner (19.), 2:0 Maximilian Krieger (39.), 2:1 Janik Pfeiffer (58.), 3:1 Lukas Lindner (71.), 4:1 Tim Luca Laidig (74.), 5:1 Hennes Hermann Autmaring (89.)
FC Grosselfingen – TSV Harthausen/Scher 2:3
---
19:00 Uhr: FC-Astoria Walldorf - Türkspor Neckarsulm
19:00 Uhr: SG Dettingen-Dingelsdorf - SC 04 Tuttlingen
19:00 Uhr: 1. FC Frickenhausen - TSV Köngen
19:30 Uhr: TSV Erlenbach - SGM Krumme Ebene am Neckar
---
10:30 Uhr: SGM Eglofs/Heimenkirch/Wohmbrechts - FC Scheidegg
10:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall II - 1. FC Normannia Gmünd II
11:00 Uhr: VfR Heilbronn - SpVgg Neckarelz
11:00 Uhr: TSG Öhringen - FC Union Heilbronn
11:00 Uhr: TSV Heimenkirch - SV Bergatreute
11:00 Uhr: SGM Hohenmemmingen/Sontheim - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim
11:00 Uhr: FC Memmingen II - SGM JF Langenau
11:00 Uhr: TSV Heimsheim - TSV Grafenau
11:00 Uhr: TV Derendingen - SV Nehren
11:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - TSV Schwaben Augsburg
11:00 Uhr: TSV Hirschau - FC Rottenburg
11:00 Uhr: TSV Essingen - TSGV Waldstetten
11:00 Uhr: Sportvg Feuerbach - FV Ingersheim
12:00 Uhr: 1. Göppinger SV - FC Nöttingen
12:00 Uhr: SV Waldhausen - TSV Nördlingen
12:30 Uhr: FV Illertissen II - FV Olympia Laupheim II
13:00 Uhr: TSV Köngen - SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang
13:00 Uhr: TSV Bad Boll - TSV Ehningen
13:00 Uhr: TSVgg Plattenhardt - VfL Pfullingen
13:00 Uhr: TSV Neu-Ulm - SSV Ehingen-Süd
13:00 Uhr: SC Pfullendorf - FC Wangen
13:00 Uhr: Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
13:00 Uhr: SV Mietingen - FV Illertissen II
13:30 Uhr: TSG Ehingen - FC Blaubeuren
14:00 Uhr: TSV Obersontheim - SSV Schwäbisch Hall
14:00 Uhr: TSG Tübingen - TuS Ergenzingen
14:00 Uhr: 1. FC Sonthofen - FV Sontheim/Brenz
14:00 Uhr: TSV 1889 Buch - TSV Ziemetshausen
14:00 Uhr: FC Teningen - SV Oberachern
14:00 Uhr: FC Bayern München II - SV Stuttgarter Kickers
14:00 Uhr: FV Olympia Laupheim - SW Donau
14:00 Uhr: SV Reinstetten - SG Warthausen / Birkenhard
14:00 Uhr: SV Oberwolfach - Spvgg Freudenstadt
14:00 Uhr: GSV Maichingen - VfL Nagold
14:00 Uhr: TSV Jahn Büsnau - TV Echterdingen
14:00 Uhr: FSV Waiblingen - SKV Rutesheim
14:00 Uhr: TSV Weilimdorf - SV Böblingen
14:00 Uhr: Young Boys Reutlingen - FV Spfr Neuhausen
14:00 Uhr: TSG Backnang - ASV Neumarkt
14:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - VfR Gommersdorf
14:00 Uhr: SG Schorndorf - 1. FC Normannia Gmünd
14:00 Uhr: TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg
14:00 Uhr: GSV Pleidelsheim - TG Böckingen
14:00 Uhr: TSV Bernhausen - TSV Oberensingen
14:30 Uhr: SGM DJK SG Wasseralfingen/Neuler - TSV Hüttlingen
14:30 Uhr: FV Möhringen - VfL Mühlheim
14:30 Uhr: FC Radolfzell - TSG Balingen II
14:30 Uhr: SC Staig - SGM Aufheim Holzschwang
15:00 Uhr: FC Srbija Ulm - TSV Blaustein
15:00 Uhr: SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental
15:00 Uhr: 1. FC Rielasingen-Arlen - Türkischer SV Singen
15:00 Uhr: FV Biberach/Riß - SG Alberweiler / Aßmannshardt
15:00 Uhr: TSV Crailsheim - SC Aufkirchen
15:00 Uhr: 1. FC Eislingen - FC Esslingen
15:00 Uhr: SV Fellbach - MTV Stuttgart
15:00 Uhr: TSV Essingen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
15:00 Uhr: SV Germania Bietigheim - VfL Sindelfingen
15:20 Uhr: TGV Dürrenzimmern - TSG 1899 Hoffenheim III
15:30 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall - FSV 08 Bietigheim-Bissingen II
15:30 Uhr: VfL Sindelfingen - VfL Pfullingen
---
__________________________________________________________________________________________________
