Testspiele am Donnerstag: Knappe Ergebnisse und auch ein 5:0

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
SG Groß Gaglow – SV Wacker 09 Ströbitz 0:6
Schiedsrichter: Jonas Schlodder
Tore: 0:1 Marvin Kilisch (26.), 0:2 Marvin Kilisch (32.), 0:3 Richard Lampel (45.+1), 0:4 Tom Valentin (59.), 0:5 Karl Krautzig (72.), 0:6 Mykola Ubyraiev (89.)
---
VfB 1921 Krieschow II – SV Motor Saspow 5:1
Tore: 1:0 (4.), 1:1 Ole Jannes Knuth (31.), 2:1 (40.), 3:1 Eduard Gutar (57.), 4:1 Kamil Antosiak (61.), 5:1 William Paul Schnakenberg (85.)
SF Kladow – SV Grün-Weiß Brieselang 2:0
SV Germania 90 Schöneiche – SV Empor Berlin 3:1
FSV Schorfheide Joachimsthal – FC Schwedt 02 2:5
Tore: 0:1 (11.), 0:2 (14.), 0:3 (36.), 1:3 Moritz Fedder (67.), 1:4 (68.), 1:5 (80.), 2:5 Nick Wojahn (88.)
SG Bornim – Fortuna Babelsberg II 4:3
SV Eintracht Alt Ruppin – Oranienburger FC Eintracht 1901 0:4
Tore: 0:1 (31.), 0:2 (54.), 0:3 (72.), 0:4 (73.)
SG Phönix Wildau 95 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 0:1
Tor: 0:1 Niclas Hafsi (67.)
SG Einheit Zepernick 1925 – TuS 1896 Sachsenhausen 3:0
Schiedsrichter: Alexander Trapp-Staack - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Justin Pehl (40.), 2:0 Viacheslav Veybert (59.), 3:0 Theo Heinke (67.)
FSV Babelsberg 74 – FV Turbine Potsdam 55 11:2
Köpenicker FC – FV Erkner 1920 6:0
---
TSV Chemie Premnitz – BSG Stahl Brandenburg U19 3:4
BSG Stahl Brandenburg – FC Viktoria 1889 Berlin 4:2
Tore: 0:1 (17.), 0:2 (42.), 1:2 Ibraima Cante (48.), 2:2 Muhammed Lamin Jatta (64.), 3:2 Sebastian Hoyer (78.), 4:2 Ibraima Cante (81.)
SG Müncheberg – FV Blau-Weiß 90 Briesen 1:4
Schiedsrichter: Jan Berg
Tore: 0:1 Emilio Schön (37.), 0:2 Thomas Zupp (40.), 0:3 Thomas Zupp (46.), 0:4 Philipp Schübler (55.), 1:4 Tom Koslowski (78. Foulelfmeter)
Angermünder FC – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:2
VfL Nauen – Birkenwerder BC 1908 9:1
FSV Veritas Wittenberge/Breese – SV Prignitz-Maulbeerwalde 4:0
Sportfreunde Johannisthal – TSG Einheit Bernau 3:5
Tore: 0:1 Frederick Fiebig (28.), 1:1 Eric Warncke (30.), 2:1 Benjamin Mujic (32.), 3:1 Tom Franke (51.), 3:2 Paul Federlechner (75.), 3:3 Frederick Fiebig (79.), 3:4 Enis Hot (85.), 3:5 Frederick Fiebig (88.)
SV Altlüdersdorf – FC 98 Hennigsdorf 2:1
Tore: 0:1 (57.), 1:1 (77.), 2:1 (83.)
---
SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SV Lausitz Forst 2:1
SpG Tauche/Ahrensdorf – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt 5:0
FSV Rot-Weiß Luckau – SV Wacker 21 Schönwalde 0:1
Tor: 0:1 Kevin Richter (62.)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________