Allgemeines
Der KFC Uerdingen testet in Sprockhövel.
Der KFC Uerdingen testet in Sprockhövel. – Foto: Ralph Görtz

Testspiele am Donnerstag: KFC, Dingden, Biemenhorst und Co gefordert

Die Vorbereitung läuft. Am Abend testen unter anderem der KFC Uerdingen, Blau-Weiß Dingden und die SG Benrath-Hassels.

Die Vorbereitung ist in vollem Gang, Testspiele stehen an der Tagesordnung. So auch am Donnerstagabend. Im Einsatz sind unter anderem der KFC Uerdingen, FC Büderich, Blau-Weiß Dingden, SG Benrath-Hassels, 1. FC Hirschkamp und der SV Biemenhorst.

Die Testspiele am Donnerstag, 22. Januar 2026

Heute, 19:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Rot-Weiß Deuten
SV Rot-Weiß DeutenSV RW Deuten
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
19:30

Heute, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
19:45live

Heute, 19:30 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
19:30

Heute, 19:45 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
19:45live

Heute, 19:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
19:30

Heute, 19:30 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
19:30

Heute, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
20:00

Heute, 19:00 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
19:30

Heute, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
19:30

Heute, 19:30 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
19:30

