Testspiele am Donnerstag: KFC, Dingden, Biemenhorst und Co gefordert

Die Vorbereitung ist in vollem Gang, Testspiele stehen an der Tagesordnung. So auch am Donnerstagabend. Im Einsatz sind unter anderem der KFC Uerdingen, FC Büderich, Blau-Weiß Dingden, SG Benrath-Hassels, 1. FC Hirschkamp und der SV Biemenhorst.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: