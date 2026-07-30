Testspiele am Donnerstag in Brandenburg: 7:3, 7:2, 4:6 und 6:2

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
Es ist kein Spiel geplant
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FV Erkner 1920 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 6:0
Schiedsrichter: Jacqueline Lünser
Tore: 1:0 (12.), 2:0 Fionn Haserück (27.), 3:0 Fionn Haserück (37.), 4:0 Eric Schulze (76.), 5:0 Shawn David Kynast (78.), 6:0 Aaron Marcel Weber (81.)
SV Grün-Weiß Brieselang – Berliner SC 2:0
Tore: 1:0 Jonas Buchholz (1.), 2:0 Timm-Maximilian Hytrek (15.)
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SG Eintracht Peitz – SV Preilack 6:2
Brandenburger SC Süd 05 – Berliner AK 2:2
Schiedsrichter: Louis Ferdinand Maaß (Potsdam)
Tore: 1:1 (15.), 0:1 Nathan Wicht (19.), 2:1 Patrick Richter (77.), 2:2 Nathan Wicht (90.+1)
Breesener SV Guben Nord – SG Groß Gaglow 2:2
FSV Schorfheide Joachimsthal – Löwenberger SV 1:3
Schiedsrichter: Lilly-Sophie Ziemann (Bernau)
Tore: 0:1 (27.), 0:2 Nick Liese (36.), 0:3 Nick Liese (42.), 1:3 Moritz Fedder (83.)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – Köpenicker FC 4:0
Tore: 1:0 Robert Szczegula (3.), 2:0 Ingmar Thede Rosenboldt (24.), 3:0 Maksym Ivanskyi (80.), 4:0 Robert Szczegula (86.)
FV Blau-Weiß 90 Briesen – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:2
VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf 6:2
SV Victoria Seelow – 1. FC Frankfurt 1:1
Schiedsrichter: Dominik Kolm - Zuschauer: 165
Tore: 1:0 Theo Hahn (59.), 1:1 Jakub Cierach (74.)
SV Empor Schenkenberg 1928 – BSG Stahl Brandenburg 0:2
Schiedsrichter: Fabio Stemmler - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Muhammed Lamin Jatta (9.), 0:2 Luca Benedict Köhn (45.)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Füchse Berlin 0:5
Schiedsrichter: Nils Böhme (Ludwigsfelde)
Tore: 0:1 Cengizhan Haney (16.), 0:2 Emre Mert Aslan (26.), 0:3 Emincan Tekin (45.), 0:4 Victor Sunday (53.), 0:5 Derron Klemme (62.)
SG Müncheberg – FSV Union Fürstenwalde II 1:5
Schiedsrichter: Volker Scharff - Zuschauer: 76
Tore: 0:1 Christian Mlynarczyk (6.), 0:2 Marvin Fischer (8.), 0:3 Christian Mlynarczyk (27.), 0:4 Almos Attila Szabolcs-Ramalho (30.), 0:5 Khaled Alabud (42.), 1:5 Hannes Gersdorf (88.)
SC Charlottenburg – SG Union 1919 Klosterfelde 1:3
Tore: 1:0 Bryan Luca Mouassom Ngayap (8.), 1:1 Hannes Graf (31.), 1:2 Marcus James Sims (66.), 1:3 Ilian Weber (80.)
Ludwigsfelder FC – Sportfreunde Johannisthal 3:1
Tore: 1:0 Joel Silva Mavangui da Silva (20.), 2:0 Kaloyan Atanasov (66.), 3:0 Martin Kardjilov (73.)
FSV Admira 2016 – 1. FC Wacker 1921 Lankwitz 2:2
Tore: 0:1 (50.), 0:2 (60.), 1:2 (74.), 2:2 (78.)
BSC Fortuna Glienicke – Wittenauer SC Concordia 3:2
Schiedsrichter: Roman Brand
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (32. Foulelfmeter), 2:1 (50.), 2:2 (60.), 3:2 (67.)
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VfB Cottbus 97 – SC Spremberg 1896 7:3
Schiedsrichter: Alex Tolmacs (Cottbus )
Tore: 1:0 Maurice-Andre Stein (29.), 2:0 (46.), 2:1 (48.), 3:1 (54.), 4:1 (59.), 4:2 (61.), 5:2 (78.), 5:3 (79.), 6:3 (89.), 7:3 (90.+1)
SV Eintracht Elster – VfB Herzberg 68 7:2
Schiedsrichter: Vincent Jochen Schildhauer (Wittenberg )
Tore: 1:0 Eric Schutzsch (3.), 2:0 Philipp Schneider (8. Foulelfmeter), 3:0 Moritz Schuschke (22.), 4:0 Eric Schutzsch (28.), 5:0 Ivan Lavrov (29.), 6:0 Ivan Lavrov (39.), 7:0 Moritz Donath (49.), 7:1 (59.), 7:2 (85.)
Spremberger SV 1862 – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 1:4
Schiedsrichter: Jonathan Wolf
Tore: 1:0 (17.), 1:1 Mario Wittig (18.), 1:2 Clemens Amsel (27.), 1:3 Clemens Amsel (45.+1), 1:4 Anton Ludwig (73.)
SV Sparta Lichtenberg – TSG Einheit Bernau 6:2
Tore: 1:0 Nikolas Meyer (4.), 2:0 Nikolas Meyer (8.), 3:0 Robin Thomala (12.), 3:1 Ksawier Mlynski (39.), 4:1 Nikolas Meyer (41.), 5:1 Nikolas Meyer (43.), 5:2 Ksawier Mlynski (73.), 6:2 Berkay Uysal (85.)
TuS 1896 Sachsenhausen – Frohnauer SC 1946 0:3
Tore: 0:1 Arthur Rackwitz (58.), 0:2 Louis Benedikt Denner (64.), 0:3 (90.+1)
SV Blau-Weiß Dahlewitz – SG Saarmund 3:1
VfB Steinhöfel – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 4:6
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18:30 Uhr: Schönower SV 1928 – SV Blau-Weiß 90 Gartz
19:00 Uhr: TuS 1896 Sachsenhausen II – Löwenberger SV
19:00 Uhr: SG Eintracht Peitz – 1. FC Guben
19:00 Uhr: FC Einheit Wernigerode – BSG Stahl Brandenburg
19:00 Uhr: SG Groß Gaglow – SV Wacker 09 Ströbitz
19:00 Uhr: MTV Wünsdorf 1910 – SV Rangsdorf 28
19:00 Uhr: SV Titania Kruge – FSV Blau-Weiß Wriezen II
19:00 Uhr: SC Charlottenburg – SV Viktoria Potsdam
19:30 Uhr: SC Victoria 1914 Templin – TSG Neustrelitz II
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11:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – Post SV Dresden
11:00 Uhr: TSV Chemie Premnitz – SG Eintracht Friesack
11:30 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche II – FV Erkner 1920
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – TSV Rudow Berlin
13:00 Uhr: Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
13:00 Uhr: FC Strausberg – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
13:00 Uhr: FC 98 Hennigsdorf – SV BW Hohen Neuendorf
13:00 Uhr: VfB Gräfenhainichen – Ludwigsfelder FC
13:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Luckau – SG Canitz
13:30 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 – MSV 1919 Neuruppin
13:30 Uhr: SV Zernsdorf – SV Grün-Weiß Großbeeren
14:00 Uhr: SG Bornim – FSV 63 Luckenwalde II
14:00 Uhr: SV 1919 Woltersdorf – Teltower FV 1913
14:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949
14:00 Uhr: SV Empor Schenkenberg 1928 – Fortuna Babelsberg II
14:00 Uhr: SV Germania 90 Berge – 1. SV Oberkrämer 11
14:00 Uhr: SG Michendorf – Fortuna Babelsberg
14:00 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – Oranienburger FC Eintracht 1901
14:00 Uhr: SG 03 Ludwigslust/Grabow – FK Hansa Wittstock 1919
14:00 Uhr: FC Hertha 03 Zehlendorf – VfB Germania Halberstadt
14:00 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche – Frohnauer SC 1946
14:00 Uhr: FSV Schorfheide Joachimsthal – TSG Einheit Bernau
14:00 Uhr: SV Lichtenberg 47 – Berliner SC
14:00 Uhr: FC Schönberg 95 – SV Siedenbollentin
14:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – FC Schwedt 02
14:00 Uhr: Brandenburger SC Süd 05 – VfB Fortuna Biesdorf
14:00 Uhr: BSV Eintracht Mahlsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen
14:00 Uhr: SpG Kausche/Drebkau – SV Großräschen
15:00 Uhr: SG Müncheberg – FSV Blau-Weiß Wriezen
15:00 Uhr: VfB Hohenleipisch 1912 – Dresdner SC 1898
15:00 Uhr: 1. FV Eintracht Wandlitz – FC Concordia Wilhelmsruh 1895
15:00 Uhr: VfB Gramzow – FC Schwedt 02 II
15:00 Uhr: TSG Lübbenau 63 – LSZ Brody
15:00 Uhr: Storkower SC – VfB Trebbin
15:00 Uhr: SV Altlüdersdorf – Angermünder FC
15:00 Uhr: SG Großziethen – Delay Sports Berlin II
15:00 Uhr: FSV Bernau – TSV Mariendorf 1897
15:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – VfB Hermsdorf Berlin
15:00 Uhr: VfB Herzberg 68 – SV Allemannia Jessen
15:00 Uhr: FC Energie Cottbus – SV Werder Bremen
15:30 Uhr: 1. FC Frankfurt (Oder) – BSG Stahl Riesa
16:00 Uhr: SV Pastow – FC Mecklenburg Schwerin
16:00 Uhr: SV Medizin Uchtspringe – SG Saarmund
17:00 Uhr: SV Fichte Kunersdorf – SG Burg
17:00 Uhr: FC Bad Liebenwerda – FV Gröditz 1911
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12:00 Uhr: SV Falkensee-Finkenkrug – FSV Spandauer Kickers
12:00 Uhr: Füchse Berlin – SC Charlottenburg
12:00 Uhr: 1. FC Wacker 1921 Lankwitz – MSV Zossen 07
12:00 Uhr: SV Empor Berlin – FSV Union Fürstenwalde
13:00 Uhr: 1. FC Magdeburg II – FSV Babelsberg 74
13:00 Uhr: 1. FC Lok Stendal – Oscherslebener SC
13:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – Heideseer SV
13:00 Uhr: FSV Bentwisch – F.C. Hansa Rostock II
13:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock – TSG Neustrelitz
13:00 Uhr: SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Babelsberg 03 II
14:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Berliner AK
14:00 Uhr: Sportfreunde Johannisthal – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
14:00 Uhr: SV Sparta Lichtenberg – VfB 1921 Krieschow
14:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – SV Glienicke/Nordbahn
15:00 Uhr: FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Blau-Gelb Falkensee
15:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – SV Grün-Weiß Union Bestensee
15:00 Uhr: TSV 1878 Schlieben – VfB 1921 Krieschow II
15:00 Uhr: FSV Admira 2016 – Grünauer BC 1917
17:00 Uhr: SG Friedersdorf – FC Sängerstadt Finsterwalde
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