 2026-02-05

Allgemeines

Testspiele am Donnerstag: Es gibt drei Spielabsagen

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Heute, 20:00 Uhr
– Foto: André Nückel

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es ist kein Spiel geplant.

---

Dienstag

FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau abgesagt

Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – Berliner SV 92 abgesagt

FSV Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II abgesagt

Birkenwerder BC 1908 – SV Eintracht Bötzow abgesagt

SSC Teutonia II – SV Blau-Gelb Falkensee abgesagt

FSV 63 Luckenwalde – SG Union 1919 Klosterfelde 1:2
Tore: 0:1 Maximilian Boritzki (28.), 1:1 Lucas Will (67.), 1:2 Luca-René Heinrich (77.)

---

Mittwoch

SV Wacker 09 Ströbitz – VfB 1921 Krieschow abgesagt

BFC Dynamo – TSG Einheit Bernau abgesagt

FV Gröditz 1911 – VfB Hohenleipisch 1912 abgesagt

Eberswalder SC – FSV Schorfheide Joachimsthal abgesagt

1. FC Lübars 1962 – BSC Fortuna Glienicke abgesagt

Berlin Türkspor – Berliner AK abgesagt

FSV 63 Luckenwalde – VSG Altglienicke 2:3
Tore: 0:1 Biyan Kizildemir (21.), 0:2 Louis Wagner (35.), 1:2 Tim Meyer (55.), 1:3 Ugur Ogulcan Tezel (73.), 2:3 Simon Gollnack (75.)

---

Donnerstag

SG Großziethen – VfB Hermsdorf Berlin II abgesagt

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SV Altlüdersdorf abgesagt

MSV 1919 Neuruppin – BFC Preussen abgesagt

