Testspiele am Donnerstag: Es gibt drei Spielabsagen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es ist kein Spiel geplant.
FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau abgesagt
Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt
FSV 63 Luckenwalde – SG Union 1919 Klosterfelde 1:2
Tore: 0:1 Maximilian Boritzki (28.), 1:1 Lucas Will (67.), 1:2 Luca-René Heinrich (77.)
SV Wacker 09 Ströbitz – VfB 1921 Krieschow abgesagt
BFC Dynamo – TSG Einheit Bernau abgesagt
FV Gröditz 1911 – VfB Hohenleipisch 1912 abgesagt
Eberswalder SC – FSV Schorfheide Joachimsthal abgesagt
1. FC Lübars 1962 – BSC Fortuna Glienicke abgesagt
Berlin Türkspor – Berliner AK abgesagt
FSV 63 Luckenwalde – VSG Altglienicke 2:3
Tore: 0:1 Biyan Kizildemir (21.), 0:2 Louis Wagner (35.), 1:2 Tim Meyer (55.), 1:3 Ugur Ogulcan Tezel (73.), 2:3 Simon Gollnack (75.)
SG Großziethen – VfB Hermsdorf Berlin II abgesagt
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SV Altlüdersdorf abgesagt
MSV 1919 Neuruppin – BFC Preussen abgesagt
