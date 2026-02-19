Testspiele am Donnerstag: Ein sattes 13:0 und auch Spielabsagen

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es ist kein Spiel geplant.
1. FC Guben II – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt abg.
FSV Optik Rathenow – BSG Stahl Brandenburg abg.
1. FC Finowfurt – Angermünder FC 3:0
Tore: 1:0 Maximilian Mätzkow (40.), 2:0 Felix Schönknecht (81.), 3:0 Nick Goldbrich (87.)
FC 98 Hennigsdorf – VfL Nauen abg.
TSG Einheit Bernau – FSV Fortuna Britz 90 4:1
SG Großziethen – SV Blau-Weiß Dahlewitz abg.
FSV Blau-Weiß Wriezen – SV Jahn Bad Freienwalde 13:0
Schiedsrichter: Mario Seifert
Tore: 1:0 Lucas Wimmer (15.), 2:0 Friedrich Tänzer (20.), 3:0 Marian Goldbach (35.), 4:0 Marian Goldbach (39.), 5:0 Friedrich Tänzer (40.), 6:0 Erik Tornow (41.), 7:0 Sebastian Juhre (45.), 8:0 Sebastian Juhre (53. Foulelfmeter), 9:0 Sebastian Juhre (55.), 10:0 Friedrich Tänzer (58.), 11:0 Erik Tornow (64.), 12:0 Niclas Peter Buch (75.), 13:0 Anton Seyfarth (78.)
FC Sängerstadt Finsterwalde – TSV 1878 Schlieben abg.
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 II abg.
Friedenauer TSC – S.D. Croatia Berlin abg.
