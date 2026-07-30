 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Testspiele am Donnerstag: Ein 0:8 und zweimal ein 5:1

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Gestern, 22:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Braun

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Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II
Kreisliga B III

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.

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Testspiele am Montag, 27. Juli

TSV Ummendorf – SV Baindt 2:2
Tore: 0:1 Leon Geng (32.), 1:1 Dario Ehe (33.), 1:2 Baba Camara (78.), 2:2 Matthias Hatzing (89.)
Besondere Vorkommnisse: Mika Dantona (SV Baindt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Johannes Hermann (57.).

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Testspiele am Dienstag, 28. Juli

TSV Essingen – Sportfreunde Dorfmerkingen 2:4
Tore: 0:1 Ismael Kone (31.), 0:2 Lirion Buduri-Gashi (33.), 1:2 Jannik Oettinger (47.), 1:3 Leon Hald (70.), 2:3 Lennart Ruther (73.), 2:4 Nico Rodewald (80.)

TSG Backnang – Sportfreunde Schwäbisch Hall 2:0
Schiedsrichter: Max Christian Augustin - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Lukas Böhm (64.), 2:0 Flavio Santoro (80. Foulelfmeter)

TSV Ehningen – TSV Waldenbuch 5:0

FC Neenstetten – SC Türkgücü Ulm 3:3

1. CfR Pforzheim – SGV Heilbronn-Freiberg 0:4
Schiedsrichter: Felix Stephan
Tore: 0:1 Justin Steinkötter (26.), 0:2 Tino Bradara (44.), 0:3 Justin Steinkötter (49.), 0:4 Michael Martin (69.)

Spvgg 1897 Cannstatt – TV Oeffingen 2:4

SV Waldhausen – VfR Aalen 2:3

SGM am Kocher – TSG Öhringen 2:2
Schiedsrichter: Erdinc Nazliay
Tore: 0:1 (12.), 0:2 (24.), 1:2 Robin Uhlschmied (40. Foulelfmeter), 2:2 Marco Uhlschmied (55.)

1. FC Stern Mögglingen – 1. FC Normannia Gmünd abg.

FC Marbach – VfR Heilbronn 0:1
Tore: 0:1 Emre Efe (84.)

SpVgg Gundelfingen/Wildtal – Bahlinger SC 3:3

TSV Westhausen – TSV Essingen 6:0
Schiedsrichter: Nihat Kirboz (Aalen)

SG Weinstadt – TSV Bad Boll 1:4

TSV Bernhausen – SpVgg Holzgerlingen 3:2
Tore: 0:1 (30. Eigentor), 1:1 Flon Ajvazi (35.), 2:1 Marc Galla (40.), 2:2 (67.), 3:2 Mertcan Özocak (81.)

SC Pfullendorf – SC 04 Tuttlingen 7:1

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Testspiele am Mittwoch, 29. Juli

FC Hechingen – TSG Balingen (U19) 1:2

Kickers Offenbach – VfB Stuttgart 1:8
Schiedsrichter: Jannis Jäschke (Nieder-Roden)
Tore: 0:1 Chema Andrés (6.), 0:2 Chris Führich (10.), 0:3 Tiago Tomás (19.), 1:3 Benedikt von Hagen (42.), 1:4 Laurin Ulrich (45.+1), 1:5 Lazar Jovanovic (52.), 1:6 Yanik Spalt (62.), 1:7 Lazar Jovanovic (75.), 1:8 Jovan Milosevic (89.)

FV Sportfreunde Altshausen – FV Bad Waldsee 5:1

TSGV Waldstetten – SGM Lautern-Essingen 1:1
Schiedsrichter: Sven Urban

1. FC 08 Birkenfeld – SKV Rutesheim 0:5
Schiedsrichter: Philipp Hess

SGM Obersontheim/Vellberg – SSV Schwäbisch Hall 2:1

1. FC Frickenhausen – FC Esslingen abg.

SV Leonberg/Eltingen – VfL Herrenberg 6:2
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Finley Strahl (7.), 1:2 (16.), 2:2 Pascal Nufer (35.), 3:2 Patrik Hofmann (40.), 4:2 Patrik Hofmann (44.), 5:2 Patrik Hofmann (74.), 6:2 Angelo de Pilla (79.)

TSV Ilshofen – SpVgg Satteldorf abg.

FC Gutmadingen – SG Empfingen 0:6
Schiedsrichter: Marvin Heinrich
Tore: 0:1 Pascal Schoch (2.), 0:2 Sergen Erdem (7.), 0:3 Pascal Schoch (24.), 0:4 Pascal Schoch (29.), 0:5 Pascal Schoch (37.), 0:6 Philipp Kress (83.)

Türkspor Neckarsulm – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 2:2
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt
Tore: 1:0 Pascal Sohm (24.), 2:0 (45.), 2:1 Robin Mörmann (53.), 2:2 Kai Kleinert (74.)

VfL Ostelsheim – GSV Maichingen 0:4
Tore: 0:1 Kevin Flaig (6.), 0:2 Metehan Kizilagil (41.), 0:3 Valdrin Demolli (45.), 0:4 Alexander Harachasch (48.)

VfL Kirchheim/Teck – TSV Harthausen 2:5

Sportfreunde Schwäbisch Hall – VfB Eppingen 4:2
Schiedsrichter: Roman Bircher

SGM Dettingen/Glems – VfB Neuffen 7:0

VfR Stockach – FC Uhldingen 1927 abg.

TSV Oberensingen – 1. FC Eislingen abg.

SV Böblingen – SV 03 Tübingen 2:3

1. FC Heiningen – TSV RSK Esslingen 2:3
Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich)
Tore: 0:1 Tilman Weißenborn (9.), 1:1 Finn Schubarth (39.), 1:2 Moritz Ragg (41.), 2:2 Carmelo Trumino (59.), 2:3 (81.)

SV Huchenfeld – SKV Rutesheim 4:2
Schiedsrichter: Sebastian Baum
Tore: keine Tore

SV Allmersbach – SV Ebersbach/Fils 1:1
Schiedsrichter: Silas Buth
Tore: 0:1 Finn Mainka (28.), 1:1 Nils Thomann (45.+3)

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Testspiele am Donnerstag, 30. Juli

SG Baustetten/Mietingen – TSV Neu-Ulm II 5:1

FC Ostrach – SV Denkingen 1969 0:8

TSV 1889 Buch – SpVgg Wiesenbach 2:1
Schiedsrichter: Phillip Ufken (Pfaffenhofen)
Tore: 1:0 Manuel Schrapp (48.), 2:0 Jan Freybott (67.), 2:1 Noah Schnitzler (78.)

TSV Heimerdingen 1910 – TSV Jahn Büsnau 4:1

SV Mergelstetten – TSG Schnaitheim 5:1

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Testspiele am Freitag, 31. Juli

keine überregionalen Testspiele eingetragen

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Testspiele am Samstag, 1. August

11.00 Uhr - Young Boys Reutlingen II - 1. FC Heiningen

11.00 Uhr - TSG Ehingen - FV Illertissen II

11.00 Uhr - SV Nehren - TSG Upfingen

11.30 Uhr - TSV Ehningen - SV Croatia Reutlingen

13.00 Uhr - VfL Gerstetten II - SGM Königsb./Oberk. II

13.00 Uhr - TSVgg Plattenhardt - Türkspor Nürtingen 73

14.00 Uhr - SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball

14.00 Uhr - Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall

14.00 Uhr - SC Sand II - Karlsruher SC II

14.00 Uhr - FC Nöttingen II - SGV Heilbronn-Freiberg

14.00 Uhr - FC 1932 Pfaffenweiler - SGM Deißlingen/Lauffen

14.00 Uhr - VfB Stuttgart II - FC-Astoria Walldorf

14.00 Uhr - TSV Gaildorf - TSG Nattheim

14.00 Uhr - FC Singen 04 - Türkischer SV Singen

14.30 Uhr - SV Oberachern - FC Auggen

15.00 Uhr - VfB Stuttgart - Paris FC

15.00 Uhr - Bahlinger SC - FC Wolfenweiler-Schallstadt

15.00 Uhr - SV Zimmern - Spvgg 06 Trossingen

15.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04

16.00 Uhr - FC 08 Villingen - SV 08 Laufenburg

16.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - VfB Bretten

16.00 Uhr - TSV Münchingen II - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang

16.00 Uhr - FC Teningen - SC Lahr

16.30 Uhr - TSG Backnang - FV Illertissen

17.00 Uhr - SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental - TSV Crailsheim

17.00 Uhr - TSV Berg - SC Pfullendorf

17.00 Uhr - SvO Rieselfeld - FC Freiburg-St. Georgen

17.00 Uhr - SpVgg Leidringen - TSV Sondelfingen II

18.00 Uhr - SV Baindt - FC Wangen

18.00 Uhr - TSV Sondelfingen - TSV Münchingen

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Testspiele am Sonntag, 2. August

11.00 Uhr - TSV Heimsheim - TSV Münchingen II

11.00 Uhr - SV Reinstetten - VfL Ulm/Neu-Ulm

11.00 Uhr - SGM Dettingen/Glems - 1. FC Frickenhausen

11.30 Uhr - SV Neresheim - TSV Neu-Ulm II

12.00 Uhr - Karlsruher SC II - FCSR Haguenau (Frankreich)

12.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Salamander Kornwestheim

12.30 Uhr - SV Croatia Reutlingen - FC Esslingen

13.00 Uhr - SG Öpfingen/Altheim II II - SSG Ulm 99

13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt III

13.00 Uhr - FC Memmingen II - TSV Neu-Ulm

14.00 Uhr - SGM SV Gruol / SV Erlaheim - VfR Sulz

14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - SV Fellbach

14.00 Uhr - TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg

14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Kaisersbach

14.00 Uhr - VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth

15.00 Uhr - TSV Straßberg 1903 - FC Mengen

15.00 Uhr - SV Dotternhausen - VfL Mühlheim

15.00 Uhr - SV 03 Tübingen - TSG Balingen II

16.00 Uhr - TSV Hüttlingen - VfR Aalen

16.30 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FSV Zöbingen

17.00 Uhr - TSV Eschach - SC Markdorf

19.30 Uhr - TV Darmsheim - VfL Sindelfingen

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