Testspiele am Donnerstag: Ein 0:8 und zweimal ein 5:1

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Württemberg.
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TSV Ummendorf – SV Baindt 2:2
Tore: 0:1 Leon Geng (32.), 1:1 Dario Ehe (33.), 1:2 Baba Camara (78.), 2:2 Matthias Hatzing (89.)
Besondere Vorkommnisse: Mika Dantona (SV Baindt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Johannes Hermann (57.).
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TSV Essingen – Sportfreunde Dorfmerkingen 2:4
Tore: 0:1 Ismael Kone (31.), 0:2 Lirion Buduri-Gashi (33.), 1:2 Jannik Oettinger (47.), 1:3 Leon Hald (70.), 2:3 Lennart Ruther (73.), 2:4 Nico Rodewald (80.)
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FC Hechingen – TSG Balingen (U19) 1:2
Kickers Offenbach – VfB Stuttgart 1:8
Schiedsrichter: Jannis Jäschke (Nieder-Roden)
Tore: 0:1 Chema Andrés (6.), 0:2 Chris Führich (10.), 0:3 Tiago Tomás (19.), 1:3 Benedikt von Hagen (42.), 1:4 Laurin Ulrich (45.+1), 1:5 Lazar Jovanovic (52.), 1:6 Yanik Spalt (62.), 1:7 Lazar Jovanovic (75.), 1:8 Jovan Milosevic (89.)
FV Sportfreunde Altshausen – FV Bad Waldsee 5:1
TSGV Waldstetten – SGM Lautern-Essingen 1:1
Schiedsrichter: Sven Urban
1. FC 08 Birkenfeld – SKV Rutesheim 0:5
Schiedsrichter: Philipp Hess
SGM Obersontheim/Vellberg – SSV Schwäbisch Hall 2:1
1. FC Frickenhausen – FC Esslingen abg.
SV Leonberg/Eltingen – VfL Herrenberg 6:2
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Finley Strahl (7.), 1:2 (16.), 2:2 Pascal Nufer (35.), 3:2 Patrik Hofmann (40.), 4:2 Patrik Hofmann (44.), 5:2 Patrik Hofmann (74.), 6:2 Angelo de Pilla (79.)
TSV Ilshofen – SpVgg Satteldorf abg.
FC Gutmadingen – SG Empfingen 0:6
Schiedsrichter: Marvin Heinrich
Tore: 0:1 Pascal Schoch (2.), 0:2 Sergen Erdem (7.), 0:3 Pascal Schoch (24.), 0:4 Pascal Schoch (29.), 0:5 Pascal Schoch (37.), 0:6 Philipp Kress (83.)
Türkspor Neckarsulm – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 2:2
Schiedsrichter: Benjamin Schmidt
Tore: 1:0 Pascal Sohm (24.), 2:0 (45.), 2:1 Robin Mörmann (53.), 2:2 Kai Kleinert (74.)
VfL Ostelsheim – GSV Maichingen 0:4
Tore: 0:1 Kevin Flaig (6.), 0:2 Metehan Kizilagil (41.), 0:3 Valdrin Demolli (45.), 0:4 Alexander Harachasch (48.)
VfL Kirchheim/Teck – TSV Harthausen 2:5
Sportfreunde Schwäbisch Hall – VfB Eppingen 4:2
Schiedsrichter: Roman Bircher
SGM Dettingen/Glems – VfB Neuffen 7:0
VfR Stockach – FC Uhldingen 1927 abg.
TSV Oberensingen – 1. FC Eislingen abg.
SV Böblingen – SV 03 Tübingen 2:3
1. FC Heiningen – TSV RSK Esslingen 2:3
Schiedsrichter: Marcel Lalka (Schönaich)
Tore: 0:1 Tilman Weißenborn (9.), 1:1 Finn Schubarth (39.), 1:2 Moritz Ragg (41.), 2:2 Carmelo Trumino (59.), 2:3 (81.)
SV Huchenfeld – SKV Rutesheim 4:2
Schiedsrichter: Sebastian Baum
Tore: keine Tore
SV Allmersbach – SV Ebersbach/Fils 1:1
Schiedsrichter: Silas Buth
Tore: 0:1 Finn Mainka (28.), 1:1 Nils Thomann (45.+3)
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SG Baustetten/Mietingen – TSV Neu-Ulm II 5:1
FC Ostrach – SV Denkingen 1969 0:8
TSV 1889 Buch – SpVgg Wiesenbach 2:1
Schiedsrichter: Phillip Ufken (Pfaffenhofen)
Tore: 1:0 Manuel Schrapp (48.), 2:0 Jan Freybott (67.), 2:1 Noah Schnitzler (78.)
TSV Heimerdingen 1910 – TSV Jahn Büsnau 4:1
SV Mergelstetten – TSG Schnaitheim 5:1
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keine überregionalen Testspiele eingetragen
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11.00 Uhr - Young Boys Reutlingen II - 1. FC Heiningen
11.00 Uhr - TSG Ehingen - FV Illertissen II
11.00 Uhr - SV Nehren - TSG Upfingen
11.30 Uhr - TSV Ehningen - SV Croatia Reutlingen
13.00 Uhr - VfL Gerstetten II - SGM Königsb./Oberk. II
13.00 Uhr - TSVgg Plattenhardt - Türkspor Nürtingen 73
14.00 Uhr - SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
14.00 Uhr - Aramäer Heilbronn - SSV Schwäbisch Hall
14.00 Uhr - SC Sand II - Karlsruher SC II
14.00 Uhr - FC Nöttingen II - SGV Heilbronn-Freiberg
14.00 Uhr - FC 1932 Pfaffenweiler - SGM Deißlingen/Lauffen
14.00 Uhr - VfB Stuttgart II - FC-Astoria Walldorf
14.00 Uhr - TSV Gaildorf - TSG Nattheim
14.00 Uhr - FC Singen 04 - Türkischer SV Singen
14.30 Uhr - SV Oberachern - FC Auggen
15.00 Uhr - VfB Stuttgart - Paris FC
15.00 Uhr - Bahlinger SC - FC Wolfenweiler-Schallstadt
15.00 Uhr - SV Zimmern - Spvgg 06 Trossingen
15.30 Uhr - 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt 04
16.00 Uhr - FC 08 Villingen - SV 08 Laufenburg
16.00 Uhr - SV Germania Bietigheim - VfB Bretten
16.00 Uhr - TSV Münchingen II - SGM Oppenweiler/Sulzbach/Backnang
16.00 Uhr - FC Teningen - SC Lahr
16.30 Uhr - TSG Backnang - FV Illertissen
17.00 Uhr - SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental - TSV Crailsheim
17.00 Uhr - TSV Berg - SC Pfullendorf
17.00 Uhr - SvO Rieselfeld - FC Freiburg-St. Georgen
17.00 Uhr - SpVgg Leidringen - TSV Sondelfingen II
18.00 Uhr - SV Baindt - FC Wangen
18.00 Uhr - TSV Sondelfingen - TSV Münchingen
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11.00 Uhr - TSV Heimsheim - TSV Münchingen II
11.00 Uhr - SV Reinstetten - VfL Ulm/Neu-Ulm
11.00 Uhr - SGM Dettingen/Glems - 1. FC Frickenhausen
11.30 Uhr - SV Neresheim - TSV Neu-Ulm II
12.00 Uhr - Karlsruher SC II - FCSR Haguenau (Frankreich)
12.00 Uhr - SGM Oppenweiler/Sulzbach II - SV Salamander Kornwestheim
12.30 Uhr - SV Croatia Reutlingen - FC Esslingen
13.00 Uhr - SG Öpfingen/Altheim II II - SSG Ulm 99
13.00 Uhr - VfB Stuttgart II - Eintracht Frankfurt III
13.00 Uhr - FC Memmingen II - TSV Neu-Ulm
14.00 Uhr - SGM SV Gruol / SV Erlaheim - VfR Sulz
14.00 Uhr - FV Spfr Neuhausen - SV Fellbach
14.00 Uhr - TSV Neuenstein - SV 67 Weinberg
14.00 Uhr - FSV Waiblingen - SV Kaisersbach
14.00 Uhr - VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth
15.00 Uhr - TSV Straßberg 1903 - FC Mengen
15.00 Uhr - SV Dotternhausen - VfL Mühlheim
15.00 Uhr - SV 03 Tübingen - TSG Balingen II
16.00 Uhr - TSV Hüttlingen - VfR Aalen
16.30 Uhr - SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FSV Zöbingen
17.00 Uhr - TSV Eschach - SC Markdorf
19.30 Uhr - TV Darmsheim - VfL Sindelfingen
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