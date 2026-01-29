Testspiele am Donnerstag: Ein 0:0, aber auch ein 11:0

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Es sind keine Spiele geplant.
FC Bayern München II – SGV Freiberg 0:0
SKV Erligheim – TSV Cleebronn II 1:4
FC 09 Überlingen – TSV Harthausen/Scher 3:4
TV Altenstadt – SV Weidenstetten abgesagt
TSV Bönnigheim – Spvgg Besigheim 1:5
VfB Tamm – 1. FC Sportfreunde Münklingen 11:0
