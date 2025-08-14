Testspiele am Donnerstag: 4:4, 6:0, 3:3 - torreiche Spiele

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum heutigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es ist kein Spiel geplant.
---
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Empor Berlin 1:2
Schiedsrichter: Roman Brand
Tore: 0:1 Quentin Paul Albrecht (20. Foulelfmeter), 0:2 Quentin Paul Albrecht (58.), 1:2 Leandro Rodriguez Weber (63.)
SpG Hosena/Großkoschen – SV Germania Peickwitz 3:0
VfB 1921 Krieschow II – SV Eiche Branitz 7:0
SV Eintracht Alt Ruppin – MSV 1919 Neuruppin 1:4
SG Phönix Wildau 95 – SG Schulzendorf 1931 2:1
Breesener SV Guben Nord – FC Eisenhüttenstadt 3:6
Friedrichshagener SV 1912 – SV Germania 90 Schöneiche II 3:1
SV Blau-Gelb Falkensee – SV Germania 90 Berge 5:0
---
BSV Rot-Weiß Schönow – VSG Rahnsdorf 1949 5:1
Schiedsrichter: Lilly-Sophie Ziemann (Bernau)
Tore: 1:0 (4.), 2:0 (29.), 3:0 (56.), 4:0 (76.), 5:0 (83.), 5:1 Tobias Göth (88.)
SV 1920 Zehdenick – FSV Rot-Weiß Prenzlau 2:3
FSV Schorfheide Joachimsthal – SpG Schwedt/Criewen II 8:0
SG Saarmund – BSG Stahl Brandenburg 3:6
Oranienburger FC Eintracht 1901 – SV Grün-Weiß Brieselang 5:1
SV 1919 Woltersdorf – Birkenwerder BC 1908 2:2
---
TSV Chemie Premnitz – Brandenburger SC Süd 05 3:3
Tore: 0:1 Qahil Imeri (8.), 0:2 Qahil Imeri (15.), 0:3 Joel Leandro Raspopov (23.), 1:3 Noah Lange (39.), 2:3 Ricardo Quast (59.), 3:3 Jonathan Gumz (68. Foulelfmeter)
FK Hansa Wittstock 1919 – SV 90 Fehrbellin 6:0
Tore: 1:0 (11.), 2:0 (37.), 3:0 (79.), 4:0 (80.), 5:0 (82.), 6:0 (90.+1)
Löwenberger SV – FSV Schorfheide Joachimsthal 1:3
Schiedsrichter: Sven Mohaupt
Tore: 1:0 Lukas Salzwedel (7.), 1:1 Julius Schneider (53.), 1:2 Julius Schneider (55.), 1:3 Julius Schneider (83. Foulelfmeter)
SV Rangsdorf 28 – SV Blau-Weiß Dahlewitz 4:4
FC Strausberg – BSV Eintracht Mahlsdorf II 1:2
Tore: 0:1 (34.), 0:2 (62.), 1:2 Luis Suter (87.)
SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Sportfreunde Johannisthal 2:3
Tore: 1:0 Gordon Teichert (4.), 1:1 Yoshua Lüdtke (8.), 1:2 Eric Warncke (57.), 1:3 Tom Franke (75.), 2:3 Patrick Jahn (89.)
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________