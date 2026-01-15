 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

Testspiele am Donnerstag: 25 Tore in drei Partien

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Testspiele am Mittwoch, 14. Januar

TSV Merklingen – SV Neuhausen (Pforzh.) 3:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Euron Beqiri (49.), 2:0 Dzanan Mehicevic (76.), 3:0 Emmanuel Alonso Garcia (87.)

---

Testspiele am Donnerstag, 15. Januar

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II – TSV Ensingen 6:2
Schiedsrichter: Mathias Fahrer - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Tim Reich (10.), 1:1 Robin Carta (35.), 1:2 Marvin Till (39.), 2:2 Isak Osmani (45.+1), 3:2 Bilal Ben Salem (51.), 4:2 Jean Louis Bikoi (62.), 5:2 Leon Lochbrunner (77.), 6:2 Angel Luis Camacho Román (84.)

FC Marbach – SKV Eglosheim 5:3

SpVgg Renningen – TSV Kleinglattbach 8:1

Testspiele am Samstag, 17. Januar

13.00 Uhr - VfB Stuttgart Frauen - FC St. Gallen Frauen

13.00 Uhr - SSV Reutlingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall abgesagt

14.00 Uhr - TSG Backnang - TSG Balingen

14.00 Uhr - Stuttgarter Kickers - Young Boys Reutlingen

14.00 Uhr - FSV 08 Bietigheim-Bissingen - SGV Freiberg

14.00 Uhr - 1. Göppinger SV - FC Esslingen

14.00 Uhr - VfR Hornberg - TSV Harthausen/Scher

14.00 Uhr - FSV Hollenbach - FC Würzburger Kickers

14.30 Uhr - VfR Aalen - FV Spfr. Neuhausen

14.30 Uhr - FC Radolfzell - SV Zimmern

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 015.1.2026, 23:00 Uhr
Timo BabicAutor