Testspiele am Dienstagabend: Niederlagen für drei Verbandsligisten

Verbandsliga +++ Am Dienstag haben der SSV Havelwinkel Warnau, der Haldensleber SC und der SV Westerhausen getestet

von Kevin Gehring · Heute, 10:45 Uhr
– Foto: Markus Evert

Während es am zurückliegenden Wochenende auf den Kunstrasenplätzen in Sangerhausen, Dölau und Barleben wieder um Verbandsliga-Zähler ging, konnten die anderen Verbandsligisten noch nicht wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen. Stattdessen haben einige von ihnen wieder getestet. Auch unter der Woche geht das Testen weiter: Mit dem SSV Havelwinkel Warnau, dem Haldensleber SC und dem SV Westerhausen waren am Dienstagabend drei Verbandsliga-Vertreter im Einsatz.

Die Testspiele am Dienstag

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
5
0
Abpfiff

Nach dem ausgefallenen Auftakt hat es der SSV Havelwinkel Warnau am Dienstag mit einem Oberligisten aufgenommen. Zu Gast beim FSV Optik Rathenow musste sich die Elf von Steffen Lenz am Ende deutlich mit 0:5 geschlagen geben. Schon früh stellte Doppeltorschütze Yohji Irvan Koré die Weichen zum Testspielerfolg des Tabellen-13. der Oberliga Nord. Ousmane Sannoh per Doppelpack und Nima Amiri schraubten das Ergebnis im weiteren Spielverlauf in die Höhe.

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
2
1
Abpfiff

Auch der Haldensleber SC hat am Dienstag kurzfristig einen Vergleich mit einem Oberligisten eingeschoben. Beim 1. FC Lok Stendal unterlag der HSC mit 1:2. Dabei hatte Kenneth Hebekerl die Gäste aus der Börde zunächst kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel aber drehte Niclas Buschke mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der Stendaler. Die Entscheidung fiel dabei erst in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter.

Gestern, 19:00 Uhr
TSG Bad Harzburg
TSG Bad HarzburgBad Harzburg
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
2
1
Abpfiff

Für den SV Westerhausen war es bereits der neunte Test der Vorbereitung: Am Dienstagabend war die Wolfsberg-Elf bei der TSG Bad Harzburg zu Gast. Dem Tabellenzweiten der Bezirksliga Braunschweig, der am Wochenende noch mit 4:9 gegen Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Osterwieck verloren hatte, unterlag der Verbandsligist mit 1:2. Joshua Bartels und Irhad Ahmatovic brachten die Hausherren auf Kurs. Den Gäste blieb lediglich der späte Anschlusstreffer durch Lukas Stridde.

Die Testspiele am Wochenende

Sa., 21.02.2026, 11:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
1
2
Abpfiff

Weil der Jahresauftakt beim SV Westerhausen nicht stattfinden konnte, hatte der SV Fortuna Magdeburg für den Sonnabend noch kurzfristig einen Test eingeschoben - und dieser endete mit einem überraschenden Ergebnis. Mit 1:2 musste sich der Tabellenzweite der Verbandsliga dem Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark geschlagen geben. Für die Gäste aus der Altmark traf Andre Marenin doppelt, für die Hausherren erzielte Luk Ehrenberg den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
5
1
Abpfiff

Im dritten Vergleich mit einem Landesligisten fuhr der SC Bernburg am Sonnabend den dritten Sieg ein. Mit 5:1 setzte sich die Mannschaft von Maximilian Dentz gegen den CFC Germania durch. Dabei schnürte Angreifer Carlos Krüger einen Dreierpack für den SCB. Die weiteren Treffer erzielten Dustin Strobach und Nigel Heute für die Bernburger.

Sa., 21.02.2026, 13:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
3
0
Abpfiff

Die Herren des 1. FC Bitterfeld-Wolfen hatten es am Sonnabend mit den A-Junioren der BSG Chemie Leipzig aufgenommen - und haben dieses Duell für sich entschieden. Nach einem torlosen ersten Durchgang erzielten Sebastian Bark, Vitaliy Sumka und Ilya Hlynianyi die Treffer zum 3:0-Erfolg des Verbandsligisten.

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
1
4
Abpfiff

Zum Duell zweier Verbandsliga-Kontrahenten trafen sich am Sonnabend das Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim und der Tabellenführer SSC Weißenfels. Erwartungsgemäß konnten die Gäste diesen Vergleich mit 4:1 gewinnen. Dabei trafen Yannick Luib und Timm Koch jeweils doppelt für den Spitzenreiter. Für die Thalheimer netzte Mahammad Ali.

Sa., 21.02.2026, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
7
1
Abpfiff

In Torlaune hat sich der SV Dessau 05 am Sonnabend im Test gegen Union Schönebeck präsentiert. Mit 7:1 setzte sich der Verbandsligist auf dem Kunstrasenplatz in Bernburg gegen den Landesligisten durch. Dabei traf einzig Branden Stelmak doppelt für die Dessauer. Die weiteren Tore erzielten Erbrima Sanneh, Mika Matteo von Zansen, Niklas Mieth, Elia Miro Friebe und Darvin Francis Hajowsky.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
SC Gitter
SC GitterSC Gitter
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
0
4
Abpfiff

Sein bereits achtes Testspiel der Vorbereitung hatte der SV Westerhausen am Sonntag eingeschoben - und dabei den siebten Sieg eingefahren. Mit 4:0 gewann die Wolfsberg-Elf um Neutrainer Garrit Golombek zu Gast beim SC Gitter (Bezirksliga Braunschweig). Soushi Endo und Edwin Teah erzielten dabei jeweils Doppelpacks.