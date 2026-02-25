Testspiele am Dienstagabend: Niederlagen für drei Verbandsligisten

Während es am zurückliegenden Wochenende auf den Kunstrasenplätzen in Sangerhausen, Dölau und Barleben wieder um Verbandsliga-Zähler ging, konnten die anderen Verbandsligisten noch nicht wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen. Stattdessen haben einige von ihnen wieder getestet. Auch unter der Woche geht das Testen weiter: Mit dem SSV Havelwinkel Warnau, dem Haldensleber SC und dem SV Westerhausen waren am Dienstagabend drei Verbandsliga-Vertreter im Einsatz.