Testspiele am Dienstag: Zweimal 0:7, aber auch knappe Siege

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
Keine Testspiele geplant.
SV Ochsenhausen – SV Mietingen 2:0
Tore: 1:0 Stefan Bek (20. Foulelfmeter), 2:0 Marcel Schad (83.)
Sport-Union Neckarsulm – Sportfreunde Untergriesheim abgesagt
FSV Waiblingen – FSV 08 Bietigheim-Bissingen 0:7
Schiedsrichter: Silas Buth
Tore: 0:1 Max Stumm (28.), 0:2 Tom Kleinmann (30.), 0:3 Berin Kardumovic (60.), 0:4 Onesi Kuengienda (65.), 0:5 Auron Selimi (81.), 0:6 Alexander Götz (88.), 0:7 Emre Yalcin (89.)
FC Rottenburg – VfL Pfullingen 0:7
Schiedsrichter: Burak Kurban
Tore: 0:1 Nico Seiz (13. Foulelfmeter), 0:2 Nico Seiz (47.), 0:3 Philipp Kendel (52.), 0:4 Philipp Kendel (57.), 0:5 Roman Schubmann (76.), 0:6 Marcelo Freitas (82.), 0:7 Roman Schubmann (90.)
TSV 1889 Buch – TSV Bernstadt 3:1
Schiedsrichter: Phillip Ufken (Pfaffenhofen)
Tore: 1:0 Manuel Schrapp (23.), 2:0 Manuel Schrapp (24.), 3:0 Niklas Riedel (36.), 3:1 Mats Kußmaul (90.)
TSV Böbingen – TSGV Waldstetten 2:5
Schiedsrichter: Manuel Krieger
Tore: 0:1 (5.), 0:2 (24.), 1:2 Valentin Sachsenmaier (34.), 1:3 (44.), 1:4 (68.), 1:5 (71.), 2:5 Timo Ziegler (75.)
VfR Heilbronn – SpVgg Neckarelz 1:0
Schiedsrichter: Luke Walz
Tor: 1:0 Akın Ulusoy (63.)
SV Waldhausen – TSV Ilshofen 2:3
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim) - Zuschauer: 35
Tore: 1:0 Joey Agathangelidis (19.), 2:0 Max Häußler (24.), 2:1 Hennes Hermann Autmaring (50.), 2:2 Lars Fischer (70.), 2:3 Tim Luca Laidig (75.)
18:30 Uhr: VfR Aalen - Sportfreunde Dorfmerkingen
18:30 Uhr: FSV Buckenberg - 1. CfR Pforzheim
18:30 Uhr: SSV Ehingen-Süd - FV Ravensburg
19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - MTV Stuttgart
19:00 Uhr: FC Königsfeld - BSV 07 Schwenningen
19:00 Uhr: SV Seedorf - SG FC Hardt / Lauterbach
19:00 Uhr: TuS Ergenzingen - FC Holzhausen
19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - FC Mengen
19:00 Uhr: FC Union Heilbronn - SGM Krumme Ebene am Neckar
19:15 Uhr: SC Geislingen - SV Ebersbach/Fils
19:30 Uhr: SKV Rutesheim - SV Böblingen
19:30 Uhr: 1. FC Heiningen - TSV Bad Boll
19:30 Uhr: SpVgg Stetten/Filder - FV Spfr Neuhausen
20:00 Uhr: SV Allmersbach - SG Pleidelsheim / TuS Freiberg
20:15 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - Lawine Raichberg Ost
18:00 Uhr: TSG Söflingen - TSV Neu-Ulm
19:00 Uhr: SSV Aalen - FV Sontheim/Brenz
19:00 Uhr: VfR Gommersdorf - FSV Hollenbach
19:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - FSV Schwaigern
19:30 Uhr: TSV Schornbach - Calcio Leinfelden-Echterdingen
19:30 Uhr: SGM Neckarwestheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
18:00 Uhr: Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Nördlingen
18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSGV Waldstetten
18:30 Uhr: SV Oberzell - TSV Heimenkirch
19:30 Uhr: TSV Nellmersbach - TSV Langenbeutingen
